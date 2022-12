“AIA One Billion Trail 2022” งานเดิน-วิ่งเทรลเพื่อสุขภาพ กิจกรรมดีๆ จาก เอไอเอ ประเทศไทย

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นตัวแทนมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้กับทีมผู้ชนะ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่





โดยผลการแข่งขันการเดิน-วิ่งเทรล AIA One Billion Trail 2022 ในแต่ละระยะทาง ได้แก่

AOB100 ระยะทาง 100 กิโลเมตร ได้แก่ ทีม AIA S20 ด้วยเวลา 16.37 ชั่วโมง

AOB50 ระยะทาง 50 กิโลเมตร ได้แก่ ทีม Snailgang ด้วยเวลา 10.10 ชั่วโมง

AOB25 ระยะทาง 25 กิโลเมตร ได้แก่ ทีม Choomthong24 ด้วยเวลา 3.51 ชั่วโมง

AOB10 ระยะทาง 10 กิโลเมตร ได้แก่ ทีม Rouy K ด้วยเวลา 1.47 ชั่วโมง

นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “งานเดิน-วิ่งเทรล AIA One Billion Trail 2022 ประเภททีม 4 คนในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ด้วยยอดนักวิ่งที่มาร่วมงานกว่า 1,600 คนจากทั่วประเทศ โดยมีทีมที่สมัคร AOB100 จำนวนกว่า 50 ทีม ซึ่งทะลุเป้าหมายของเรา ผมรู้สึกยินดีที่งานวิ่งของเราสามารถจูงใจให้คนหันมาออกกำลังกาย ฟิตซ้อมร่างกายเพื่อลงแข่งขัน และตั้งเป้าหมายให้กับตนเองที่จะพิชิตความท้าทายเหล่านั้น รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนดูแลสุขภาพอย่างจริงจังในระยะยาว ตลอดจนสามารถยกระดับงานวิ่งเทรลของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล



เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เอไอเอได้เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง หลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมา พร้อมได้พาเหล่านักวิ่งทุกคนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ในการวิ่งท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดเส้นทางจากดอยอินทนนท์ถึงดอยสุเทพ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน ตลอดจนได้พัฒนาขีดความสามารถด้านพละกำลัง ความอดทน และความสมานสามัคคีกันในทีม”

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา AIA One Billion Trail 2022 งานเดิน-วิ่งเทรลประเภททีม 4 คน ครั้งแรกในประเทศไทย บนเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามจากดอยอินทนนท์ถึงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดโดยเอไอเอ ประเทศไทย ก็จบลงไปอย่างงดงาม ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งกว่า 400 ทีม ได้ช่วยระดมทุนสนับสนุนสภากาชาดไทย เพื่อบริจาคในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย สำหรับช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี พละกำลัง ความแข็งแกร่งและจิตใจที่ดีอันเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสานต่อพันธกิจ AIA One Billion ที่เอไอเอมุ่งสนับสนุนผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วภูมิภาคเอเชียให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายในปี 2030 ตอกย้ำคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’