“จังซีลอน” พร้อมเปิดเฟสแรก ฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนงานปรับปรุงศูนย์การค้าบนพื้นที่กว่า 200,000 ตร.ม. มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการในเฟสแรกแล้วโดยยังคงมีพื้นที่เช่าหลัก (Anchor Tenant) ได้แก่ บิ๊กซี (Big C) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (Robinson) โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า (SF cinema) และพันธมิตรร้านค้าที่พร้อมตอบรับ New Normal Lifestyle ของนักช้อปจากทั่วโลกอีกครั้ง ทั้งนี้บริษัทได้ปรับภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อสะท้อนแนวคิด “The Oasis of Shopping in Patong” และถ่ายทอดผ่านการตกแต่งที่แตกต่างกันในแต่ละโซนทุกพื้นที่ ทุกฟังก์ชั่นทั้งภายในและภายนอกอาคาร ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น เพิ่มสุนทรียภาพของการช้อปปิ้งให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายสดชื่นท่ามกลางธรรมชาติให้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

โซนเดอะโบทานิกา (The Botanica Zone) ที่อยู่ติดถนนป่าตองสาย 3 จุดเชื่อมต่อระหว่างโซนต่างๆ รวมทั้งโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยภายในโซนตกแต่งบรรยากาศในรูปแบบ “Color of Blooming Flowers” เพิ่มความสนุกสดใสด้วยดอกไม้หลากหลายสีสัน ทำให้การช้อปปิ้งของคุณใด้สนุกมากยิ่งขึ้น โดยโซนนี้จะประกอบไปด้วย

ชั้น 1: ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (Robinson) และบิ๊กซี (Big C) นอกจากนั้นยังมีแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า, เครื่องสำอาง และแอกเซสซอรีชั้นนำ ที่พร้อมเปิดให้บริการ ได้แก่ Coach, Jaspal, CPS, CC DOUBLE O, Playboy, New Era, Under Armour, Charles & Keith, Annebra, Levi’s, Playboy,Hollywood Studio Store, Lee Cooper, Rip Curl, 71 Export, Ikon, Garmin, G-SHOCK, Shoebar, Havaianas, Fitflop, Crocs, Bata, Samsonite, Moshi Moshi, The Coffee Club, Swensen's, Eye Love It, Top Charoen Optical, KT Optic, Watsons, Sunshine Service และ Boots

ชั้น 2 : ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (Robinson) และบิ๊กซี (Big C)

ชั้น 3 : โรงภาพยนตร์ SF cinema, Banana IT, Kidzooona, Froggy’s Fun Park, True, Samsung, ttb and AIS

โซนเดอะจังเกิ้ล (The Jungle) คืออาคารต่อเนื่องจากถนนป่าตองสาย2 ที่เป็นทางเข้าหลักของศูนย์การค้า จึงเน้นการตกแต่งด้วยบรรยากาศที่มีความ “ Authentic and Warm Welcome” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน ผสานความเป็นธรรมชาติเข้ากับงานสถาปัตยกรรมได้อย่างกลมกลืนและลงตัว ในรูปแบบของ “Tropical Resort Mall” ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบาย สดชื่น เพิ่มเติมด้วย Pop Up Space ในรูปแบบของคาเฟ่ ให้ได้ช้อปปิ้งได้สนุกยิ่งขึ้น โดยภายในอาคารนี้พร้อมเปิดให้บริการที่บริเวณชั้น1 ประกอบไปด้วยร้านค้า ได้แก่ X=Act, Volcom, Jelly Dreams, Viera by Regazze, Jelly Bunny Misty Mynx, LYN, American Eagle Outfitters, Rip Curl, AIIZ, VNC, Shoebar, Botanique, Sunshine Service, Eye Center, Havaianas, Lee Cooper, Studio7, Naraya, The Coffee Club, Buger King, Swensen’s และ Starbucks นอกจากนั้นยังมีโซนธนาคาร ได้แก่ K Bank, KTB, BAY, SCB และ BBL

โซนเดอะเบย์ (The Bay Zone) ลานเอนกประสงค์กลางแจ้งใจกลางศูนย์การค้า โดยมีร้านค้าพร้อมเปิดให้บริการ ได้แก่ Shabushi, McDonald's และ KFC

นายประวิช ยังกล่าวอีกว่า บริษัทฯ ได้เตรียมงบการตลาดกว่า 15 ล้านบาท เพื่อจัดกิจกรรมโปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ และปูพรมอีเว้นท์สร้างสีสันและมอบความสุขให้กับนักช้อปนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เพื่อตอกย้ำความเป็น “Shopping Destination in Patong” พร้อมส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษเอาใจขาช้อปกับ “Tourist Privilege Card” รับส่วนลดสูงสุดถึง 50% และสิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าที่ร่วมรายการ และโปรโมชั่น “Santa Treasure” เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาทขึ้นไป จากร้านค้าภายในศูนย์การค้า สามารถร่วมสนุกเล่นเกมลุ้นรับของรางวัล Gift Voucher และ Jungceylon Collection มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66

“พบกับไฮไลท์ความบันเทิงและความสนุกสนานกับการแสดงโชว์สุดพิเศษ ภายใต้แนวคิด “The Flora Fairytale” ปรากฏการณ์เหนือจินตนาการที่เหล่าดอกไม้จะพากันเบ่งบานพร้อมกัน เพื่อเฉลิมฉลองให้กับช่วงเวลาอันแสนวิเศษที่รอคอย กับการเดินทางครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของ “จังซีลอน” พร้อมเปิดตัวนักแสดงสาวสวยมากความสามารถ ที่จะมาแจกความน่ารักสดใสให้ได้คลั่งรักกันทั้งจังหวัดภูเก็ต กับมินิคอนเสิร์ตจาก “โบว์ เมลดา สุศรี” ในวันที่ 16 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ โซนโบทานิกา ฮอลล์2 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

และพลาดไม่ได้.. กับงานขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อลังการตระการตา ในงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยในปีนี้ศูนย์การค้าจังซีลอน ร่วมกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ “Jungceylon The Floral Caravan” ขบวนความสวยงามผ่านมวลดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมเหล่าหมู่แมลง ผีเสื้อ และทูตนางฟ้าที่มาร่วมกันเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานในโอกาสนี้ และพิเศษสุด!! กับการเปิดตัวราชินีแห่งความงาม “โบว์ เมลดา” ที่จะมาร่วมในขบวนเฉลิมฉลองของจังซีลอน ในงาน Phuket Carnival ณ หาดป่าตอง เวลา 18.00 น.”

นอกจากนั้นแล้ว สนุกไปกับการแสดง Percussion LED Drumline สุดมันส์จากวงต๊ะตึ้งโม้ง ในระหว่างวันที่ 16 - 21 ธ.ค. 65, ร่วมลุ้นและเชียร์ไปกับ “World Cup 2022 Live” คู่เดือดในรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ บนจอ LED ยักษ์ขนาดใหญ่ ณ โซนเดอะเบย์ ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธ.ค. 65, เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขไปพร้อมกันกับกิจกรรม “Santa Troop & Show” ขบวนพาเหรดซานตาคลอสนานาชาติกว่า 10 ประเทศในชุดประจำชาติแสนน่ารัก ที่จะมาเดินรอบศูนย์การค้าฯ ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันถ่ายภาพกันอย่างเพลิดเพลิน พร้อมส่งมอบความสุขผ่านการ “ให้” ไม่รู้จบในกิจกรรม “Christmas Carol” ร่วมฟังเพลงจากนักร้องประสานเสียงรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธ.ค. 65, ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับเพลงฮิตยุค 90 ในงาน “Christmas Party Back to 90’s Hits” กับนักร้องสาวเสียงคุณภาพระดับประเทศ “พริมาภา กรโรจนชวิน” หรือ นก - KPN และสนุกสุดเหวี่ยงในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุดร้อนแรงกับ “Cabaret Show” ในวันที่ 31 ธ.ค. 65 ต่อเนื่องความสนุกรับปีใหม่ 2566 กับการแสดงมายากลอารมณ์ดี “Clown Magic Show” ในวันที่ 1 ม.ค. 66

ซึ่งคาดว่าการปรับโฉมใหม่ ครั้งใหญ่นี้ จะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคมปี 66 อย่างแน่นอน นายประวิชกล่าว