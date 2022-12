เกรย์ฮาวนด์ x ปอม ชาน ร่วมครีเอทแฟชั่นรักษ์โลก ที่ UPTOYOU

UPTOYOU เป็นแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งเกิดจากความตั้งใจที่จะใช้ทรัพยากรของโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับคอนเซปต์ It’s not a choice, It’s the only way โลกจะรอด อยู่ที่คุณจะเลือก ชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็น Sustainable Lifestyle เพื่อโลกที่ยั่งยืน UPTOYOU สานต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการชุบชีวิตขวดพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นของใช้คุณภาพดีและมีค่า ด้วยการเลือกใช้ ‘เส้นใยยั่งยืน Revife Fiber by GC Upcycling’ นวัตกรรมเส้นใยที่ผลิตจากพลาสติก Upcycling 100% มาเป็นวัสดุหลักในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและตอบไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ให้ก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 ไปพร้อมกัน

เพื่อฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขรับปลายปี UPTOYOU จึงได้เตรียมเซอร์ไพรส์เปิดตัว UPTOYOU Pop Up Store เดสทิเนชันห้ามพลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้สาวกแฟชั่นได้สัมผัสปรากฏการณ์แฟชั่นรักษ์โลกอย่างใกล้ชิด ดีเดย์ 3 พิกัดจุดเช็กอินที่ต้องตามไปเซลฟี่ให้ครบ พร้อมรับส่วนลดคูลๆ 10%

- สยามดิสคัฟเวอรี่ กับงาน Circular Living X’Mas Tree 2022 ลาน Discovery Plaza วันที่ 24 พฤศจิกายน-25 ธันวาคม 2565

- Sansiri Winter Market “Let’s make every day better” ณ Sansiri T77 พระโขนง วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565

- เทศกาลดนตรี Wonderfruit พัทยา ตั้งแต่วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565





ร่วมเปลี่ยนโลกไปกับเสื้อแจ็กสุดเท่ ผลิตจากเส้นใยยั่งยืน Revife Fiber by GC Upcycling ที่นำขวดพลาสติกใช้แล้วกลับมาอัพไซคลิ่ง ผลิตจากขวดพลาสติก 9 ใบ

หมวกทรงฮิตสำหรับวัยรุ่น โดดเด่นที่ความเรียบง่าย มีโลโก้คำว่า UPTOYOU พาดตรงกลาง ใส่ลุยได้ทุกสถานการณ์ ผลิตจากขวดพลาสติก 23 ใบ

เสื้อเชิ้ตโปโลสุดเท่ โดดเด่นตรงปกที่มีสัญลักษณ์สื่อถึงการ Upcycling แบบเรียบง่ายแต่ไม่จำเจ ผลิตจากขวดพลาสติก 19 ใบ

เสื้อยืดดีไซน์ฮิป โดนใจวัยรุ่นด้วยการนำลูกศรมาครีเอทลูกเล่น เพิ่มคุณค่าให้เสื้อยืดมีเรื่องราว ผลิตจากขวดพลาสติก 8 ใบ

กระเป๋าผ้ารักษ์โลกสุดชิค ดีไซน์เท่ หูกระเป๋ามี 2 ระดับ จะหิ้วก็สะดวก หรือจะสะพายก็คูล ผลิตจากขวดพลาสติก 41 ใบ





หมวกแก๊ปดีไซน์เก๋ ใส่ลุยก็ได้ ใส่เล่นก็ดี ผลิตจากขวดพลาสติก 9 ใบ

สายแฟถูกใจสิ่งนี้ กับหมวกบักเก็ตแฟชั่นสไตล์เกาหลี ใส่เที่ยว ทำกิจกรรม outdoor ได้แบบคูลๆ ผลิตจากขวดพลาสติก 23 ใบ

รองเท้าผ้าใบสุดคูล โดนใจสายสตรีทแฟชั่นด้วยลายเส้นโดดเด่นสุดเก๋ แฝงแนวคิดคนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ผลิตจากขวดพลาสติก 1 ใบ

พรมแฟชั่นรักษ์โลกดีไซน์เก๋ ที่ถ่ายทอดสตอรี่เชื่อมโยงการดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผ่านลายเส้นที่มีสไตล์เฉพาะตัว ให้คนรักบ้านจัดเป็นไอเท็มเด็ดสำหรับแต่งบ้าน ผลิตจากขวดพลาสติก 150 ใบ

โคมไฟสไตล์มินิมอลที่สายแฟสายรักษ์โลกควรมีติดบ้าน เพราะโคมไฟนี้ให้แสงสว่างทั้งเราและโลก ผลิตจากขวดพลาสติก 2 ใบ