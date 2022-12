Joyful Holiday Collection จัดเต็มสีสันในช่วงเวลาเฉลิมฉลอง

ถึงเวลาเฉลิมฉลองเทศกาลสุดพิเศษแห่งปี! ช่วงเวลาแบบนี้

ต้องร่วมฉลองกับลูกค้าคนพิเศษ ด้วยคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดรับเทศกาลแห่งความสุขอย่าง

ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความสุขและความงามยามค่ำคืนอันสว่างไสวไปด้วยไฟประดับประดาของการเฉลิมฉลอง จัดเต็มที่สีสันและเนื้อสัมผัสที่หลากหลายเพื่อมอบความทรงจำอันงดงามระหว่างคุณกับคนที่คุณรัก เพราะเป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการเฉลิมฉลอง ส่งมอบความปรารถนาดี และความรักให้กับคนที่คุณรักและตัวคุณเอง

Joyful Holiday Collection ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย บ่งบอกถึงการเฉลิมฉลองที่แท้จริง อีกทั้งยังมอบเนื้อสัมผัสที่ยอดเยี่ยม สีสันติดทนนาน ไม่เลอะเลือนระหว่างวัน อุดมด้วยความชุ่มชื้น ปลุกเร้าจิตวิญญาณแห่งการเฉลิมฉลองด้วยกลิ่นหอมอบอุ่นของซินนามอนและจิงเจอร์เบรดคุกกี้ ขนมที่มอบกลิ่นอายช่วงเทศกาลได้เป็นอย่างดี ส่วนบรรจุภัณฑ์นั้น บ่งบอกถึงความหรูหราด้วยสีแดงทับทิมและสีทอง ให้ความรู้สึกเหมือนการห่อของขวัญ การตกแต่งบ้านในช่วงปลายปี ตามด้วยต้นไม้ประดับที่เป็นหัวใจสำคัญของงานเทศกาล

ผิวหน้าเนียนใสไร้ที่ดีด้วย 24H Glam No Transfer Foundation (ราคา 1,199 บาท) รองพื้นเพื่อผิวแมทท์อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เลอะเลือน กันน้ำกันเหงื่อ เพียงใช้แปรงในการช่วยแต่งผิวหน้าและผิวกายได้อย่างง่ายดายและสมบูรณ์แบบ แล้วปัดไล้ Hydrating Matte Powder (ราคา 999 บาท) ทั่วใบหน้าเพื่อควบคุมความมันเงาให้ผิวกลับดูนุ่มเนียน ชุ่มชื้นสุขภาพดี จากนั้นเพิ่มสีสันให้ผิวหน้าด้วย Luminous Baked Bronzer (ราคา 999 บาท) สี 01 Honey Holiday หรือสี 02 Craved Sienna และ Enchanting Duo Blush (ราคา 999 บาท) สี 01 Gingerbread Biscuit, 02 Elegant Rose หรือสี 03 Fairy Mauve ผสมผสานเนื้อสัมผัสทั้งแมทท์และประกายแวววาว ให้โครงหน้าสวยชัด พร้อมผิวเปล่งปลั่ง เนียนใส ก่อนจะเพิ่มความโกลว์ให้ผิวถึง 2 ขั้นตอนด้วยการแต้ม Liquid Highlighter (ราคา 599 บาท) สี 01 Happy Rose หรือสี 02 Melting Gold ลงบนผิวหน้าและเปลือกตาเพื่อสีสันสดชัด ตามด้วย Shimmer Dream Highlighter (ราคา 999 บาท) สี 01 Rose Gold Allure หรือสี 02 Sweet Champagne ปัดไล้ลงบนผิวบริเวณที่ต้องการ เพื่อความเปล่งประกายเป็นพิเศษ เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เบลนด์ง่าย แนบเนียนไปกับผิวในทันทีอย่างไร้ที่ติ เพิ่มความเปล่งปลั่งให้กับผิวหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ และอย่าลืมเพิ่มความโดดเด่นให้กับเมคอัพลุคของคุณด้วย All You Need Face Palette (ราคา 1,299 บาท) พาเลทท์ที่ประกอบด้วยบรอนเซอร์ บลัช ไฮไลท์ และแป้ง เพื่อให้สะดวกต่อการพกพาและแต่งแต้มผิวระหว่างวัน หรือแม้กระทั่งเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรัก

เพิ่มประกายงานฉลองให้ดวงตาดูวิบวับ จับใจด้วยอายแชโดว์เนื้อสปาร์กลิ้งอย่าง Metallic Obsession Eyeshadow (ราคา 749 บาท) ที่ผสมผสานระหว่างเนื้อกำมะหยี่นุ่มเนียนเข้ากับเม็ดสีสดชัดด้วยการทาเพียงครั้งเดียว จากนั้นจับคู่กับอายแชโดว์สีแววาวจากอัญมณีอย่าง Bright Dream Eyeshadow Palette (ราคา 999 บาท) ที่ผสานอายแชโดว์เนื้อแมทท์สองเฉดเข้ากับเนื้อมุกอีกสองเฉด หรือจะลองสนุกกับอะไรใหม่ๆ อย่าง Couple Goals Duo Eyeshadow (ราคา 599 บาท) เลเยอร์งานสีสันให้เข้มข้นสดชัดด้วยอายแชโดว์เนื้อครีมสีเมทัลลิค แต้มลงบนอายแชโดว์เนื้อแมทท์ให้มีมิติยิ่งขึ้น เพิ่มความคมเข้มให้ดวงตาดูสวยลุ่มลึกน่ามองเข้าไปอีกด้วย Lasting Duo Eye pencil (ราคา 599 บาท) สามารถใช้ได้ทั้งสีแมทท์และสีเมทัลลิคแจ่มๆ ก็สวยเวอร์สะใจ

เรียวปากเป็นอีกหนึ่งคีย์ลุคสำคัญในการเพิ่มลูกเล่นความสนุกสนานรับเทศกาลความสุข หากชอบลุคธรรมชาติ เน้นใสๆ มีประกายสีทองเบาๆ ลอง Golden Dust Hydra Balm (ราคา 599 บาท) บาล์มชุ่มชื้นผสมทองคำ จากนั้นใช้ Diamond Pearls Lipgloss (ราคา 599 บาท) เพิ่มความฉ่ำวาวเข้าไปอีกในวันที่อยากอวดเรียวปากอวบอิ่ม หรือถ้าอินกับลุคเรียวปากแซ่บๆ แน่นๆ เราก็มีโทนสีแดงเข้มที่เข้ากันกับช่วงเทศกาลสุดๆ เราก็มีให้เลือกหลากหลายตามเนื้อสัมผัสที่ชอบ ถ้าชอบเนื้อแมทท์ ต้องเลือก Matte Desire Lipstick (ราคา 699 บาท) ดีไซน์สวย เนื้อลิปแมทท์แน่นสะใจ หรือถ้าชอบเนื้อครีมเนียนๆ ลื่นๆ ต้อง Hydra Desire Lip Stylo (ราคา 649 บาท) เลยค่ะ ความชุ่มชื้นคือเต็มเปี่ยม

แมทช์เรียวเล็บให้สวยเข้าธีมด้วย Metal Power Nail Lacquer (ราคา 349 บาท) โดยเลือกเฉดสี 01 Liquid Gold, 02 Red Passion และสี 03 Burgundy Obsession เพื่อให้เข้ากันเป๊ะกับเรียวปากและดวงตา ด้วยเนื้อเจลแวววาว มอบลุคสีสันสวยสดด้วยการทาเลเยอร์สองชั้น ตามด้วย Glitter Power Nail Lacquer (ราคา 349 บาท) เป็นท็อปโค้ดประกายคริสตัลแวววาว สร้างความตื่นตาตื่นใจสุดด้วยเฉดสี 01 Silver Infusion, 02 Light Glows และสี 03 Rippling Mauve

Joyful Holiday Collection ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการส่งมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักและตัวคุณเอง เป็นผลิตภัณฑ์ Limited Edition วางจำหน่ายวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ร้านของ KIKO MILANO สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 2 และ Siam Center ชั้น M หรือช้อปทางออนไลน์ที่ Lazada Flagship Store, Shopee และ Chat & Shop ที่ LINE @KIKOMilanoTH