ชวนชาวลัชชี่ร่วมงานความมหัศจรรย์ที่หอมที่สุดส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่กับ LUSH Thailand!!!

ต้อนรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเหล่านางฟ้า Snow Fairy และเจ้าแห่งความซุกซน Lord of Misrule ที่จูงมือเพื่อน ๆ ในคอลเล็กชั่นมาพร้อมความยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาในทุกปี นอกจากนี้ยังมีเจลลี่ยักษ์เด้งดึ๋งสุดโดดเด่น การเปิดประสบการณ์ทดลองน้ำหอมแบบใหม่ที่จะมาปลุกประสาทสัมผัสทั้ง 5 รูปแบบ กิจกรรมเวิร์คช็อปการทำเคล็นเซอร์ที่สดที่สุดในโลกจากทีมผู้ผลิตของประเทศไทย และยังมีไฮไลท์พิเศษกับผลิตภัณฑ์สุด Exclusive ที่ส่งตรงมาจาก LUSH UK ซึ่งมีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น มากไปกว่านั้นคุณจะได้พบกับเรื่องราวและเส้นทางการเดินทางของแบรนด์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และพลาดไม่ได้กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่พร้อมส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันในงานนี้อีกด้วย

LUSH (ลัช) เป็นผู้นำแบรนด์เครื่องสำอางแฮนด์เมด ทำด้วยมือล้วน ๆ ที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ โดยภายในงานพบกับกิจกรรมเวิร์คช็อปในแบบฉบับชาวลัชชี่ ไม่ว่าจะเป็นการทำบาธบอมบ์และบับเบิ้ลบาร์ ผลิตภัณฑ์ยอดฮิตของแบรนด์สำหรับการใช้ในอ่างอาบน้ำที่นอกจากจะได้ลงมือทำเองแล้ว ยังนำผลงานชิ้นงานกลับบ้านไปลองใช้กันได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเวิร์คช็อปพิมพ์ลายบนผ้าน็อตแร็พ และที่พิเศษที่สุดคือ การทำเคล็นเซอร์ที่สดที่สุดในโลก พร้อมพบทีมผู้ผลิต (Compounders) ของประเทศไทย

ร่วมพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญสุดพิเศษ ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่พร้อมจะส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ในการร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกใบนี้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม มาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้นไปด้วยกัน (Leaving the World LUSHER Than We Found It!)



แขกรับเชิญสุดพิเศษ :

ความพิเศษสุด ๆ ของงาน นอกเหนือจากสินค้าคอลเล็คชั่นสุดพิเศษของปีทั้งฮาโลวีนและคริสต์มาสแล้ว เรายังมีสินค้า Merchandise สุด Exclusive ที่ส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีจำหน่ายจำนวนจำกัด หาซื้อได้แค่ในงาน LUSH Thailand Showcase 2022 เท่านั้น สินค้ามีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน เตรียมตัวให้พร้อมและรีบมาจับจองในงาน LUSH Thailand Showcase 2022 งานอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดของ ลัช ประเทศไทย

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 : ทิพปภา เกิดถาวร และ พริมา วสุธาร จาก Precious Plasticวันที่ 8 ธันวาคม 2565 : แทนทะเล ศิลปินและเจ้าของเพจ Tanntalayวันที่ 9 ธันวาคม 2565 : ทรีด้อม(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันกฤษณาอันดับหนึ่งของไทยวันที่ 10 ธันวาคม 2565 : LUSH Thailand Compounder หรือ ทีมคิชเช่นประจำประเทศไทยวันที่ 11 ธันวาคม 2565 : LUSH Thailand Compounder หรือ ทีมคิชเช่นประจำประเทศไทยวันที่ 12 ธันวาคม 2565 : วิลาวัณย์ ปานยัง เจ้าของเพจ Environman