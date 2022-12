เปิดตัวบริการใหม่ “Max มู” มูไปกับ อ.คฑา ชินบัญชร ชวนเสริมพลังชีวิตสุดปังรับปีกระต่ายมงคล

พร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด บริษัทในเครือพีทีจี เปิดเผยว่า จากกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดของยอดผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Max Me ที่มาร่วมเปิดประสบการณ์กิน ดื่ม เที่ยว ช้อป เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์ชีวิตอย่างลงตัว พร้อมเติมเต็มทุกการใช้จ่ายให้ง่ายดายยิ่งขึ้นผ่าน Max Me Wallet โอกาสนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จและตอบแทนลูกค้าสมาชิกทุกราย เราจึงร่วมกับบริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด พัฒนาบริการใหม่ล่าสุด ที่ชื่อว่า “Max มู” นำเสนอบริการพยากรณ์ออนไลน์แบบครบวงจร บนแอป Max Me โดยคณะนักโหราศาสตร์ชื่อดัง นำทีมโดย อ. คฑา ชินบัญชร พญาการไพ่ยิปซีเพื่อเป็นทางเลือกให้สมาชิกเข้าถึงการพยากรณ์ที่น่าเชื่อถือ ทุกศาสตร์พยากรณ์ ได้ง่าย ตรงทุกความต้องการ อาทิ โหราศาสตร์ไทย ไพ่ยิปซี ฮวงจุ้ย และศาสตร์อื่นๆ อีกมากมาย โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกแล้ววันนี้

ด้านอาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์ชื่อดังกล่าวว่า “ทุกชีวิตมีเส้นทางและการเดินทางของตนเองที่ล้วนแตกต่างกันไป บริการ Max มูจึงเปรียบเสมือนทางเลือกที่เข้ามาช่วยเสริมพลังใจเชิงบวกและเติมเต็มความมั่นใจให้กับผู้ที่มีความเชื่อและแรงศรัทธาตามแต่วิจารณญาณเฉพาะบุคคล ซึ่งในปี 2566 ที่จะมาถึงนี้ นับเป็นปีกระต่ายมงคล อยากอวยพรให้ทุกคนประสบแต่สิ่งดีๆ แคล้วคลาดจากภยันตราย พร้อมเปิดรับพลังงานเชิงบวกและมีสติในการใช้ชีวิตอยู่เสมอ”

ทั้งนี้ สมาชิก Max Card สามารถลงทะเบียนรับบริการ Max มู ได้ที่แอป Max Me โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลังลงทะเบียน สมาชิก Max Card จะได้รับคำพยากรณ์ดวงรายวัน สีมงคลเสริมดวง เคล็ดลับเสริมดวง เลขเด็ด พร้อมรับชม Live สด พิธีกรรม กิจกรรมทำบุญ และ คาถามงคลต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากบริการพื้นฐานที่ Max มู เตรียมไว้ให้บริการฟรีแล้ว สมาชิก Max Card สามารถเลือกซื้อบริการเสริมอื่นๆ ที่ตรงกับความต้องการได้ อาทิ ดวงรายปี จาก อ.คฑา วอลเปเปอร์เสริมดวง ดูฮวงจุ้ย ปรึกษาหมอดูส่วนตัว ตรวจสอบเลขมงคล ตรวจเช็คฤกษ์มงคล ฝากใส่บาตรออนไลน์ บูชาของมงคล ไหว้พระ และแก้ชงออนไลน์ ทริปไหว้พระเสริมดวงและอื่นๆ อีกมากมาย โดยสามารถชำระเงินง่ายๆ ผ่าน Max Me Wallet ซึ่งมี วิธีการชำระเงินให้เลือก 3 รูปแบบ เงินใน wallet หรือ เงินบวก แต้ม Max Point หรือ ชำระด้วยแต้ม Max Point ทั้งหมด