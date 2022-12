แฟนคลับนกเหลือง Warbie แห่ร่วมงานนิทรรศการเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย

ครั้งแรกของประเทศไทยกับนิทรรศการที่มอบความสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มหัวใจของทุกคน กับนิทรรศการ “It’s Me, Warbie! The Inside World of Warbie Yama” นิทรรศการวอร์บี้ ยามะ (Warbie Yama) เต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย โดย อรุษ ตันตสิรินทร์ (Arut) ศิลปินผู้สร้าง วอร์บี้ ยามะ (Warbie Yama) และ River City Bangkok ผู้อยู่เบื้องหลังนิทรรศการดังมากมายในกรุงเทพฯ โดยภายในงานเปิดตัวนิทรรศการ “It’s me, Warbie! The Inside World of Warbie Yama” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณชั้น 1 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบด้วยผู้คนในวงการบันเทิง ศิลปิน และแฟนคลับ วอร์บี้ ยามะ (Warbie Yama) อาทิ บอย โกสิยพงษ์, พิชัย จิราธิวัฒน์, ป๊อด โมเดิร์นด็อก, นภ พรชํานิ, แนน สาธิดา และคนดังจากหลากหลายแวดวงอีกมากมาย พร้อมด้วย คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อิตัลไทย จำกัด และ ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัดและ คุณโทบี ลู หัวหน้าฝ่ายขายและนิทรรศการ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

นอกจากนี้ ภายในงานได้เปิดตัว 3 บทเพลงใหม่ของวอร์บี้ ยามะ (Warbie Yama) ที่แต่งขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของ วอร์บี้ (Warbie) ผ่านเสียงดนตรี ในงานนิทรรศการ บรรเลงโดยวง Warbie orchestra ครั้งแรก นำทีมโดย Modman Dee หรือภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล ผู้คัดสรรเหล่านักดนตรีมากฝีมือมาบรรเลงเพลงสด ๆ และ 1 ใน บทเพลงพิเศษ Moment ขับร้อง โดย แนน สาธิดา พรหมพิริยะ อีกทั้ง ร่วมสัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นกับโลกของวอร์บี้ ยามะ (Warbie Yama) ทั้งหมด 9 โซน ซึ่งแต่ละโซนล้วนมีความพิเศษและเซอร์ไพรส์มากมายตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ วอร์บี้ ยามะ (Warbie Yama) เรื่องราวแรงบันดาลใจของศิลปิน และไฮไลท์สุดพิเศษกับการฉายแอนิเมชั่นเรื่อง Cheez…z บนจอขนาดใหญ่ที่ RCB Forum ชั้น 2 เพื่อให้ผู้ชมได้ชมจุดกำเนิดของวอร์บี้ ยามะ (Warbie Yama) ไปพร้อมกับผลงานแอนิเมชั่นเรื่องใหม่ที่ Arut ได้ร่วมงานกับศิลปินมากความสามารถอีกหลายท่าน เช่น PLAY, “Ordinary, special day” และ Shy