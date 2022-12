เซ็ตของขวัญที่ช่วยให้โลกน่าอยู่ "The Body Shop Christmas Collection"

ชวนทุกคนมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราน่าอยู่กว่าเดิมในช่วงเทศกาลแห่งความสุขและการเริ่มต้นใหม่ที่กำลังจะมาถึง ผ่าน

กิฟท์เซ็ตสุดพิเศษซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นในคอนเซ็ปต์ For You – For People – For Our World ที่ไม่เพียงส่งต่อความรักให้กับคนพิเศษเท่านั้น แต่ยังเพื่อคนอื่น ๆ ในสังคม รวมถึงได้ส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนกลับสู่ธรรมชาติเพื่อรักษาโลกของเราให้สวยงามต่อไป

The Body Shop Christmas Collection เป็นกิฟท์เซ็ตที่รวบรวมหลากหลายสินค้าคุณภาพจากธรรมชาติ ทั้ง สกินแคร์ บอดี้แคร์ และน้ำหอม เป็นผลิตภัณฑ์วีแกนที่ได้รับการรับรองและเน้นส่วนผสมมาจากธรรมชาติเป็นหลักและมาจากโครงการเพื่อชุมชนการค้าที่เป็นธรรม (Community Fair Trade) ทั่วโลก ซึ่งทางแบรนด์ทำการซื้อจากเกษตรกรโดยตรงจึงได้รับค่าแรงที่เป็นธรรม และบรรจุภัณฑ์ของ The Body Shop ส่วนใหญ่มาจากวัสดุรีไซเคิลและสามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้เพื่อช่วยลดขยะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต นอกจากนั้นแล้ว ในปี 2022 ทาง The Body Shop ประเทศไทยร่วมมือกับ YOLO Zero Waste เรื่องการจัดการขยะพลาสติกในชุมชน โดยจะหัก 0.08 บาท จากทุก ๆ การขายสินค้าคริสมาสต์ คอลเล็กชันในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 จะบริจาคให้กับ YOLO Zero Waste เพื่อสับสนุนการสร้างเครื่องผลิตสินค้าจากพลาสติกเหลือใช้ รวมถึงพลาสติกที่ได้รับบริจาคมาตลอดทั้งปี จากลูกค้า The Body Shop จะถูกนำไปแยกและผลิตเป็นของใช้ใหม่ เพื่อสนับสนุนพลังของคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกสวยงามและน่าอยู่ภายใต้แคมเปญ Be Seen Be Heard ที่มุ่งแก้ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในทั่วโลก ทาง The Body Shop จึงอยากส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ผ่านหลากหลายกิฟท์เซ็ตใน The Body Shop Christmas Collection เป็นของขวัญที่มีความหมายให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับ





Festive Special Edition Gift Set (Limited Edition) กลิ่นพิเศษสำหรับช่วงเทศกาลโดยเฉพาะ กลิ่น Spiced Orange ให้ความหอมสดใส และกลิ่น Wild Pine หอมสดชื่นผ่อนคลาย กับ 2 เซ็ตแนะนำ

Spiced Orange Small Seasonal ราคา 1,590 บาท เอ็นจอยไปกับการอาบน้ำ พร้อมความหอมสดใสกับ Spice Orange Shower Gel, Spice Orange Body Scrub, และ Spice Orange Hand Balm

Wild Pine Small Seasonal ราคา 1,590 บาท หอมผ่อนคลายด้วยกลิ่น Wild Pine ในการบำรุงผิวด้วย Wild Pine Shower Gel, Wild Pine Body Lotion-To-Oil, Wild Pine Hand Balm

Box of Wishes Gift Set ราคา 4,590 บาท กิฟท์เซ็ตสุดเซอร์ไพร์สด้วยสินค้า 24 ชิ้น จัดเต็มการบำรุงตั้งแต่หัวจรดเท้าหลากหลายกลิ่นภายในเซ็ต เช่น Shower Gel Mango, Sheet Mask Vitamin C, Face Wash Tea Tree, Body Butter Mango, Lip Butter Strawberry และอีกมากมาย เหมาะกับซื้อไปเป็นของขวัญ หรือจะเก็บไว้เคาท์ดาวน์สู่วันคริสมาสต์ด้วยการเปิดกล่องขวัญ 24 ชิ้น เติมเต็มบรรยากาศช่วงคริสมาสต์ให้เต็มอิ่มยิ่งกว่าเดิม

Skin Care Gift Set หลากหลายสินค้าที่ตอบโจทย์ปัญหาผิวที่แตกต่างกันไป พร้อมของขวัญสุดน่ารักภายในเซ็ต

Fresh & Festive Edelweiss ราคา 3,950 บาท พร้อมฟื้นฟู บำรุงอย่างล้ำลึกจากสารสกัดของ Edelweiss ที่โดดเด่นด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ผ่านการดูแลผิวทุกขั้นตอนไปกับ Edelweiss Cleansing Concentrate, Edelweiss Daily Serum Concentrate และ Edelweiss Eye Serum Concentrate และภายในเซ็ตยังมีหินกัวซาสุดน่ารักคอมพลีทการดูแลผิวหน้าอย่างเต็มรูปแบบ

Glow & Peace Vitamin C ราคา 2,490 บาท เติมเต็มความโกลว์ใสให้ผิวเปล่งประกายอย่างสุขภาพดี ด้วยด้วยวิตามินซีเข้มข้นมากถึง 10% กับ Vitamin C Overnight Glow Revealing Mask, Vitamin C Glow Revealing Serum, และ Skin Rolling ภายในเซ็ต

Clean & Gleam Tea Tree ราคา 750 บาท กิฟท์เซ็ตสำหรับคนที่เน้นเรื่องปัญหาสิวโดยเฉพาะ จากส่วนผสมหลักของ Tea Tree ที่โดดเด่นเรื่องลดการอักเสบของสิว และการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว ด้วย Tea Tree Facial Wash, Tea Tree Toner, และ Tea Tree Oil Serum

Body Care & Hair Care Gift Set กิฟท์เซ็ตสำหรับผู้ที่รักการดูแลสุขภาพผิวตั้งแต่หัวจรดเท้าในทุกขั้นตอน

Bloom & Glow British Rose Big Gift ราคา 2,490 บาท เต็มอิ่มในทุกขั้นตอนดูแลผิวด้วยกลิ่นหอม British Rose อันเป็นเอกลักษณ์ของ The Body Shop จากสินค้ามากมายภายในเซ็ต ทั้ง British Rose Shower Gel, British Rose Body Butter, British Rose Hand Cream และ British Rose Mist

Sooth & Smooth Almond Milk 590 บาท ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก พร้อมเติมความชุ่มชื้นอย่างยาวนานด้วย Almond Milk Shower Cream และ Almond Milk Body Butter

Sparkle & Shine Moringa Haircare Gift ราคา 1,890 บาท พบกับ Moringa Shampoo, Moringa Conditioner และ Moringa Hair Mist พร้อม Bamboo Hair Brush ภายในเซ็ต ที่จะดูแลเส้นผมให้เปล่งประกายพร้อมปกป้องหนังศรีษะจากมลภาวะเพื่อสุขภาพเส้นผมที่ดี

Give a Little Wonder Gift Set กิฟท์เซ็ตสุดน่ารักในในราคาไม่ถึง 1,000 บาท เหมาะสำหรับเลือกเป็นของขวัญให้คนพิเศษ มีให้เลือกหลากหลาย เช่น Comfort & Cheer Body Butter Trio (ราคา 790 บาท ), Palms & Pinkies Hand Cream Trio (ราคา 690 บาท ), Strawberry Bag Mini (ราคา 850 บาท ) และกิฟท์เซ็ตอีกมากมาย