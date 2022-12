รวมจุดช้อปชิลฟีลกู๊ด ตลอดเดือนธันวาคมนี้

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนช้อปชิลฟีลกู๊ดในงาน THE BALLOON CARNIVAL ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ลานอเวนิวโซน B ภายในงานพบกับโซนสินค้าแฟชันไลฟ์สไตล์ ของฝากของที่ระลึกละลานตา โซน Street Food ยอดนิยม เพลิดเพลินกับวงดนตรีสด มุมถ่ายรูปสวย ๆ กับบอลลูนสีสันสดใส พร้อมกิจกรรมความบันเทิงแสนสนุกลุ้นรางวัล Lucky Draw สุดปัง

จัดเต็มความมันส์แบบนอนสต็อปทุกเดือนที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กับ 2 อีเวนต์ทางดนตรี Mellow POP Showcase #3 @ IDOL EXCHANGE 2022 ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เปิดจำหน่ายบัตรและการแสดงตั้งแต่เวลา 13.00 – 19.00 น. พบกับ จริงจัง Berry Berry, 4Mix, Bear Knuckle, Baby Mic Candy, Mille Snow, ARII Takahashi, Fyeqoodgurl, iWish, กุน เกี๊ยก จาก ซีรี่ส์ The Promise สัญญา ไม่ลืม และฉลองคริสต์มาสก่อนใครกับเหล่าไอดอลในงาน Idol Exchange ประจำเดือนธันวาคม จัดในธีม BEFORE CHRISTMAS ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 พบกับ IDOL FACTORY, BERRY BERRY,ROSE QUARTZ, FAIRY DOLLS&MINNIE, Tempo Tempo ,Maypim and Ployjit, MIRA X, POP UP, iWish, ONEDAY ROOKIES, Z22, EURO, IRIZ IDOL, MIRACLE, JEWEL GIRL, BASTTY IDOL, UTT THE IDOL, TWENTY TWO GIRLS, VENTHYST, DAVELLA, GMTA ENT.ARTIST, PARAMOUNT BAND&T-BAND, WISDOM และศิลปินวงไอดอลอีกมากมาย

พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ชวนคุณมาเที่ยวงาน “ตลาดชุมชน กรุงเทพมหานคร 2565” ชิมของอร่อย เลือกช้อปของขวัญ ของฝากจากผู้ผลิตชาวกทม.กว่า 200 ร้าน รวมไว้ครบ จบที่เดียว พร้อมร่วม Workshop และสัมมนาฟรี! อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารการเงินและลดหย่อนภาษี และการตลาดออนไลน์ แบบง่าย ๆ ที่ใครก็เปิดร้านได้!! และชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังยุค 90's นำทีมโดย บิลลี่ โอแกน ออดี้ โดม มาติน โรสแมรี่ ชอว์ และเชอร์รี่ดั๊ก

แวะมาอุดหนุนสินค้าของดีมีคุณภาพจากผู้ผลิตกทม. ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1- วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่โซนเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์เซ็นเตอร์ 1285 หรือ www.paradisepark.co.th





***

เช็คอินความสุข ช้อปให้สุด ฟินดนตรีเพราะๆ กับเทศกาลส่งท้ายปี "ธันวา มหาสนุก" ที่ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้ชาวปทุมธานี ตลอดเดือนธันวาคมนี้

เริ่มจากการแสดงดนตรีและขับร้อง บทเพลงพระราชา ขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์จากศิลปินร่วมสมัย ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 พบการแสดงดนตรีบรรเลง จาก วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ฟังเสียงเพราะ ๆ จากศิลปิน เท่ห์ - อุเทน พรหมมินทร์ และพบกับศิลปินเพลงอมตะ ชรัส เฟื่องอารมณ์ และ ผิงผิง สรวีย์ The Golden Song ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 บริเวณ ลานไนน์ สแควร์ (เซ็นเตอร์ โซน) เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สลับอารมณ์ชิลมาช้อปปิ้งเพลินๆ ในงาน "ช้อป อย่างมีสไตล์ รายได้เพื่อชุมชน" จำหน่ายของขวัญ ของฝาก และของกินอร่อย จากวิสาหกิจชุมชน จ.ปทุมธานี ผ่อนคลายกับบูธนวดแผนไทย และเวิร์คช็อปทำของขวัญแฮนเมดชิ้นเดียวในโลก ในวันศุกร์ที่ 2 -วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 บริเวณ ลานไนน์ สแควร์ (นอร์ธ โซน)

ต่อเนื่องงานใหญ่เพื่อเหล่าทาสแมว! เปิดพื้นที่จัดเทศกาลปาร์ตี้ของเหล่าแมวเหมียวสุดน่ารักในงาน “CAT-TIVAL” ที่มารวมตัวกันทำกิจกรรมสนุกๆ บริเวณลานไนน์ สแควร์ (เซ็นเตอร์ โซน) ในวันศุกร์ที่ 9 - วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 พบกับการประกวดแมวแฟนซี ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 และ การประกวดแมวพันธุ์ไทยหายาก อาทิ แมวโกนจา แมวขาวมณี แมววิเชียรมาศ แมวศุภลักษณ์ และแมวโคราช ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ชิงถ้วยรางวัลจาก จ. ปทุมธานี และยังมีจุดบริการทำหมันแมว ฟรี! เฉพาะวันเสาร์ที่ 10- วันอาทิตย์ 11 ธันวาคม 2565 เพียงแสดงใบเสร็จภายในศูนย์การค้าครบ 300 บาทขึ้นไป พร้อมกิจกรรมพิเศษจากเครือข่ายองค์กรการกุศล เช่น โครงการหาบ้านใหม่ให้น้องแมวจรจัด และให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูเจ้าแมวเหมียว เลือกซื้อสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์คุณภาพ รับสิทธิพิเศษจากคะแนน MBK Plus เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย

มาถึงสัปดาห์ส่งท้ายปี เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เนรมิตพื้นที่ความชิลในงาน “SPARKLING HAPPINESS” ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 – วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 พบกับ Winter Market เลือกช้อปของขวัญสวยๆ และชมการประกวดหนูน้อยซานต้า ซานตี้ สร้างสีสันความสุขช่วงเทศกาล บริเวณลานไนน์ สแควร์ (เซ็นเตอร์โซน) และออกมาชิลกับ Music & Beer Garden บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าฯ เพื่อดื่มด่ำบรรยากาศความสุข ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง 3 พี่น้อง กระแต - กระต่าย – กฤษ บุญยะเลี้ยง ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 และ ป๊อป ปองกุล ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2565

ปิดท้ายกิจกรรมส่งท้ายปี! วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม นี้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมนับถอยหลังเคาท์ดาวน์ต้อนรับปี 2566 ด้วยกัน ในบรรยากาศสนุกสนาน และ การแสดงสุดพิเศษมากมาย บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ พร้อมสร้างโมเม้นต์พิเศษให้ทุกคนมีความสุขเริ่มต้นปีใหม่ไปพร้อมๆ กัน