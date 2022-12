“เอส แอนด์ พี” ฉลองครบรอบ 49 ปี อวดเค้ก 1,249 ปอนด์ สูงกว่า 2 เมตร

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ส่งความสุขครั้งยิ่งใหญ่ จัดงาน

เนรมิตลานเวิร์กแอนด์เพลย์ ชั้น 1 เซ็นทรัล พระราม 9 ให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์ของเค้กและคุกกี้ ยกขบวนสินค้าสุดพิเศษพร้อมกิจกรรมมากมาย

ภายในพิธีเปิดงาน มี มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ ร่วมกดปุ่มเปิดงานร่วมกับ ป้าใหญ่-ภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดยมีเหล่าคนดังและครอบครัวเอส แอนด์ พี ร่วมงานอย่างอบอุ่น

นอกจากนี้ ยังมี เนม-ปราการ ไรวา, อลิศ-ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน จากเวที The Golden Song, ธัช กิตติธัช แชมป์เพลงเอก, แม็ค-สิริ ไชยกุล แชมป์ The Voice Kids Thailand 2019, เชฟทักษ์ จากเพจ TUCK the CHEF และบิณฑ์-เอกพัน บันลือฤทธิ์ สับเปลี่ยนกันมาสร้างสีสันตลอดงาน

ภัทรา ศิลาอ่อน กล่าวว่า “ในโอกาสครบรอบ 49 ปีนี้ เราจัดงานเฉลิมฉลอง ส่งความสุขส่งท้ายปี ยกขบวนความอร่อยของ เอส แอนด์ พี มาไว้ในงาน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย ชุดของขวัญที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษรับปีใหม่ และไฮไลท์สุดพิเศษคือ “Wonderland Cake” เค้ก masterpiece 4 มิติ ขนาด 1,249 ปอนด์ สูงกว่า 2 เมตร นอกจากนี้ ยังมี Design to Order Cakes เค้กดีไซน์ตามใจคุณรูปแบบต่างๆ 10 ก้อน โชว์ในงาน สามารถเลือกแบบเค้ก เนื้อเค้ก ขนาดของเค้กได้ตามใจคุณ”

วิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งที่ เอส แอนด์ พี ยึดมั่นมาตลอด 49 ปีคือ ยึดมั่นในหลัก 3 คุณ 1. คุณภาพของสินค้าและบริการ 2. สร้างคุณค่าให้ลูกค้าประทับใจ 3. คุณธรรมนำใจ เพื่อทำในสิ่งที่ดีงามเสมอ ตอบสนองวิสัยทัศน์ เอส แอนด์ พี ที่ว่าเป็นร้านอาหารไทย เค้กและเบเกอรี่แบรนด์ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย ภายใต้สโลแกน “เอส แอนด์ พี ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย”

ปัจจุบันมีร้านเอส แอนด์ พี และแบรนด์ในเครือรวม 475 สาขาทั่วประเทศ อาทิ บลูคัพ ภัทรา พาทิโอ แกรนด์ซีไซด์ ไมเซน อุเมะโนะฮานะ SNP Cake Studio และมีสาขาในต่างประเทศรวม 12 สาขา