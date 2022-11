ศูนย์การค้าธนิยะ สร้างสีสันปลายปีด้วย ต้นคริสต์มาส ซานตาคลอสและผองเพื่อน

จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความความสุข

ด้วยการเนรมิตพื้นที่แบบจัดเต็ม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Season of Joy” ในบรรยากาศต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่แบบที่ใครๆ ต้องหลงรัก มาพร้อมกับซานตาคลอสและผองเพื่อนสุดน่ารัก ที่จะมาร่วมเคลื่อนขบวนบนรถไฟแห่งความสุข สร้างสีสันให้การเฉลิมฉลองปีนี้พิเศษมากขึ้นกว่าทุกปี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566

ศลิษา นภาธร เผยว่า “เทศกาล Thaniya Christmas Celebration 2022 เป็นการเฉลิมฉลองอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการจัดขึ้นทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ โดยเฉพาะพื้นที่จัดกิจกรรมชั้น G จะมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนตลอดเทศกาล อาทิเช่น งko Urban Food Fest แหล่งรวมอาหารอร่อยปักหมุดใจกลางเมือง, สนามท้าประลองความเร็วของรถบังคับกับงาน TMC Remote Car, งาน Café Hopping เอาใจสายคาเฟ่ทฮ็อปปิ้ง ตลอดจนงาน Christmas Gift Fest จำหน่ายของขวัญสุดน่ารักรวมทั้งงาน Golf Best Gift Ever เทศกาลสินค้ากอล์ฟลดกระหน่ำส่งท้ายปีที่แฟนกอล์ฟตัวจริงรอคอย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเอ้าท์ดอร์ Gift Parade ที่จะเดินแจกความสุขให้กับชาวสีลม เชื่อว่าเทศกาลนี้จะเพิ่มทราฟฟิกผู้เข้าใช้บริการภายในศูนย์ฯ ได้มากกว่า 30% ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มคนทำงานย่านสีลมและพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มนิสิตนักศึกษา ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ!!! POP UP STORE จำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ตุ๊กตา Mr. Men Little Miss ครบทุกคาแร็กเตอร์ ปิดท้ายด้วยการเปิดตัว MR. FUNNY ในงานนี้เป็นที่แรกในเมืองไทย”