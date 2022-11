วราวุธ ศิลปอาชา ร่วมบรรยายพิเศษที่ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ “เทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจโรงแรม” จัดโดย สมาคมโรงแรมไทย โดยมี เทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท สุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ มาร่วมงานและ ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ นุศรา โผนประเสริฐ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ



***

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ ! “ยูบิลลี่ ไดมอนด์” เปิดคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด “The Sparkling Celebration Collection” รังสรรค์จากความงดงามของธรรมชาติและผสมผสานความทันสมัย พร้อมเปิดตัว “The New Sparkling Club” โฉมใหม่ สิทธิประโยชน์สุดพิเศษสำหรับคนรักเพชร เพื่อแทนคำขอบคุณและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าคนสำคัญ ในงาน The New Sparkling Club Celebration สัปดาห์สุดพิเศษที่พร้อมมอบสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับสมาชิก ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ Jubilee of Siam Flagship Store โฉมใหม่ ถนนสีลม



***

ยังคงฮ็อตกันอย่างต่อเนื่อง กับหนุ่มหล่อมาดเท่ห์ “ไบร์ท นรภัทร” และ “ซุง ศตาวิน” หนุ่มสุดฮ็อตที่ไปไหนแฟนคลับก็แห่ตามไปให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามทุกที่ทุกเวลา และทั้งสองก็มีห้องแชทสุดปังบน LINE OpenChat อย่าง “Brightnorrr” ที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นและแอ็คทีฟมากที่สุดกรุ๊ปหนึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจากเปิดได้ไม่นานโดยตอนนี้มีจำนวนสมาชิกสูงถึง 14,700 คน มีเรื่องให้ได้คุยได้อัพเดท ฟินกันได้ในทุกความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจรดค่ำ หรือจะเป็นกรุ๊ป Starwin Official ที่แฟนคลับติดตามกันอย่างเหนียวแน่นถึง 10,200 คน และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ไม่เพียงแค่เป็นการแสดงความรักที่เหล่าแฟนคลับมีต่อ “ไบร์ท นรภัทร” และ “ซุง ศตาวิน” เท่านั้น ยังส่งให้ทั้งสองคว้าโล่รางวัล Super OpenChat การันตีความนิยมของกรุ๊ปโอเพนแชทที่มีผู้ติดตามเพิ่มสูงขึ้นและมีความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์มากที่สุดกรุ๊ปหนึ่งบนแพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ออนไลน์ที่เพิ่งฉลองครบ 3 ปีแห่งนี้อีกด้วย