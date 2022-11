นิทรรศการ Warbie Yama เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย

เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ความน่ารักที่ชวนหลงไหลไปกับแคแร็คเตอร์ของ

เจ้านกสีเหลืองจอมกวน จาก Cheez...z แอนิเมชั่นเรื่องสั้นที่คว้ารางวัลมามากมาย และสติ๊กเกอร์ไลน์ที่คนทุกเพศทุกวัยชื่นชอบ ล่าสุดเจ้าวอร์บี้ได้ปรากฏตัวมอบความสุขและความอบอุ่นให้กับผู้คนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ใครได้พบเห็นเป็นต้องอยากรู้จักและเข้ามาทักทาย

และด้วยความน่ารักของ “Warbie Yama (วอร์บี้ ยามะ)” เจ้านกสีเหลืองจอมกวน ที่ได้ปรากฏตัวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในสวนสาธารณะ สถานีรถไฟหัวลำโพง วัดอรุณ โรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ ได้จุดประกายความสงสัยและสร้างความสนใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก จนทำให้หลายคนอยากรู้จักและถ่ายภาพเพื่อถ่ายทอดความน่ารักของเจ้านกสีเหลืองจอมกวนไปอวดในโลกโซเชียลผ่านแฮชแท็ก #WarbieYamaBangkok #WarbieYama และแบ่งปันประสบการณ์พร้อมกับติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้านกวอร์บี้ได้ในช่องทางสุดฮิตอย่าง TikTok: River City Bangkok

โดยล่าสุดความน่ารักของ “Warbie Yama (วอร์บี้ ยามะ)” ก็ยังได้สร้างความน่าสนใจให้กับผู้คนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชิญชวนทุกคนมาร่วมโอบกอดและท่องโลกของ Warbie Yama (วอร์บี้ ยามะ) ไปด้วยกัน ในนิทรรศการ It’s me, Warbie! The Inside World of Warbie Yama ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มความสุขในหัวใจในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีนี้พร้อมแล้วที่จะส่งมอบความน่ารักและความอบอุ่นของเจ้าวอร์บี้และเพื่อนๆ ที่มากันครบเพื่อให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินกับการท่องโลกของพวกเขามากถึง 9 โซนในนิทรรศการ อีกทั้งได้ทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นจนถึงความสำเร็จของศิลปินผู้สร้างสรรค์ที่ทำให้แคแร็คเตอร์สุดน่ารักนี้เข้าไปอยู่ในใจของคนทั่วโลก…แล้วคุณล่ะ?

บัตร Early Bird ราคาพิเศษสามารถซื้อได้ทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 พฤศจิกายนนี้ ทางเว็บไซต์ ZipEvent https://t.ly/Mqaw และ Ticketmelon https://t.ly/BAwA บัตร Early Bird สำหรับบุคคลทั่วไป (General Admission) ราคา 250 บาท สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป, นักศึกษาและผู้พิการ (จัดอยู่ในประเภทบัตร Concession) ราคา 150 บาท

หมายเหตุ: เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าชมนิทรรศการฟรี อย่างไรก็ตาม ต้องมีผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 ท่าน พามาชมและซื้อบัตรในราคาสำหรับบุคคลทั่วไป

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 - 25 มกราคม 2566

ที่ RCB Galleria 2 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก