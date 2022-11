เช็คลิสต์จักรวาลของขวัญ Holiday 2022 จาก ชาร์ลอต ทิวเบอร์รี่

(Charlotte Tilbury) เผยคอลเลคชั่น

สุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต่างรอคอย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Magic Gifting Universe พร้อมแนวคิดของการให้อันทรงคุณค่าทั้ง Gift Magic, Gift Love, Gift Luck, Gift Joy และ Gift Kindness

ค้นหาของขวัญสุดล้ำค่าสำหรับตัวคุณเองและคนที่คุณรัก กับเซตของขวัญสุดหรูมากมายตระการตาที่รวบรวมเมคอัพระดับรางวัลและนวัตกรรมสกินแคร์ ซึ่งเป็นไอคอนิกของแบรนด์ตั้งแต่ Pillow Talk ไปจนถึงกลุ่มคอมเพล็กซ์ชั่น Airbrush Makeup และไอเทมที่ขาดไม่ได้เบื้องหลังเวทีอย่าง Magic Cream อันโด่งดัง และนี่คือจักรวาลของขวัญแห่งความงามสุดมหัศจรรย์สำหรับทุกคนในเทศกาลวันหยุดปีนี้

Airbrush Flawless Setting Spray Set ราคา 1,350 บาท เซตเซ็ตติ้งสเปรย์ขนาดพกพา เคล็ดลับการล็อคเมคอัพให้ติดทนนานตลอดวัน

The Secret to Supermodel Eyes ราคา 1,360 บาท เซตไอเทมสำหรับเนรมิตทรงคิ้วและขนตาที่ดีที่สุด!

Pillow Talk Crystal Dimension Eyeliner ราคา 1,300 บาท ลิควิดอายไลเนอร์เพื่อดวงตาอันโดดเด่น!

Hypnotising Pop Shot ราคา 1,400 บาท อายแชโดว์ที่จะทำให้ดวงตาของคุณโดดเด่น! ด้วยเอฟเฟกต์แบบคริสตัลและคาไลโดสโคปที่เปลี่ยนสีได้

ลิปสติก Charlotte Tilbury's Iconic Mini Lip Trio Kit ราคา 1,600 บาท เซตลิปสติกเนื้อแมตต์ไอคอนิกขนาดมินิ 3 เฉดสี

Airbrush Flawless Complexion Perfecting Set ราคา 2,650 บาท เซตแป้งและสเปรย์เพื่อผิวสวยไร้ที่ติ

Airbrush Brightening Flawless Finish Set ราคา 2,650 บาท เซตแป้งเพื่อผิวกระจ่างใสและยกกระชับ

Dreamy Superstar Glow Kit ราคา 1,240 บาท เซตไฮไลท์ในดวงใจของทุกคน เพื่อโหนกแก้มที่แวววาวตลอดกาล

Pillow Talk Beautifying Face Palette ราคา 3,300 บาท พาเลตต์บลัชที่เพิ่มความโกลว์สวยให้แก่ดวงตา แก้ม และใบหน้า

Pillow Talk on The Go Kit ราคา 2,250 บาท เซตไอคอนิกของ Pillow Talk สำหรับดวงตาและริมฝีปาก

Walk of no Shame on The Go Kit ราคา 2,250 บาท เซตไอคอนิกของ Walk Of No Shame สำหรับดวงตาและริมฝีปาก

Pillow Talk Beautifying Lip Kit ราคา 2,000 บาท เคล็ดลับริมฝีปากที่สวยสมบูรณ์แบบ

Charlotte’s Revitalising Magic Mini Set ราคา 2,200 บาท เพื่อผลลัพธ์ผิวสุขภาพดีที่คุณรู้สึกได้!

Charlotte’s Recovery Skin Set ราคา 4,100 บาท ทางออกสำหรับผิวชุ่มชื้นตลอด 24 ชั่วโมง และดวงตาอันเปล่งประกาย

Charlotte’s Magic Mini Brush Set ราคา 16,500 บาท เซตแปรงแต่งหน้าขนาดพกพา!

Pillow Talk Dreams Come True ราคา 16,500 บาท ผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์จากคอลเลคชั่น Pillow Talk อันโด่งดัง รวบรวมอยู่ในกล่องเมคอัพรุ่น Dreamy Collectors' Edition

Charlotte’s Diamond Chest Of Beauty Stars ราคา 7,500 บาท ค้นพบเคล็ดลับความงามของ ชาร์ลอต ทิวเบอร์รี่ เซอร์ไพรส์ที่ทุกคนรอคอย กับสุดยอดเมคอัพและสกินแคร์ระดับรางวัล ถูกบรรจุอยู่ในกล่องสมบัติในฝันพร้อมด้ามจับอัญมณี!

Charlotte’s Hyaluronic Magic Skin Set ราคา 8,400 บาท เซตสกินแคร์ดูโอ้ที่ได้รับรางวัล พร้อมเมจิกรีฟิล!

Charlotte’s 4 Magic step to Hydrated, Glowing Skin ราคา 6,200 บาท เซตไอคอนิกสกินแคร์ 4 ขั้นตอนเพื่อผิวโกลว์เหนือระดับ