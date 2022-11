The Reserve 61 Hideaway ซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่คอนโดฯ ใหม่ล่าสุดจากพฤกษา

เตรียมเปิดชมโครงการ

คอนโดระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ใหม่ล่าสุดจากพฤกษา ในย่านทองหล่อ-เอกมัย มูลค่า 3,120 ล้านบาท ชูจุดเด่นยูนิตน้อยเป็นส่วนตัวในซอยสุขุมวิท 61 พื้นที่ส่วนกลางกว้างขวางกว่า 2.3 ไร่ พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนตัว Concierge service by The Reserve มาตรฐานเทียบเท่าโรงแรมลักซ์ชัวรี่ มอบประสบการณ์การพักอาศัยที่ทำให้ทุกวันเหมือนวันพักผ่อน ราคาเริ่มต้น 12.9 ล้านบาท รับเฟอร์นิเจอร์ Olivia Living ทุกยูนิต

ภัคริน ทัตติพงศ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ The Reserve 61 Hideaway เป็นคอนโดระดับ Super Luxury ที่ดีที่สุดของพฤกษา สไตล์โมเดิร์นคลาสสิค บนทำเลทองหล่อ-เอกมัย มูลค่าโครงการ 3,120 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้พฤกษาได้มีการพัฒนา The Reserve Sukhumvit 61 ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ติดกันติดกัน และ Sold Out ในช่วงพรีเซลอย่างรวดเร็ว พร้อมรายชื่อลูกค้าที่เป็น Waiting list แบบล้นหลาม สะท้อนให้เห็นความต้องการที่อยู่อาศัยในย่านนี้ จึงได้พัฒนาโครงการ The Reserve 61 Hideaway อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวเพียง 155 ยูนิต เป็นอาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น 2 อาคาร (พร้อมชั้นใต้ดิน) ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 61 บนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่กว่า ที่ถือว่าเป็นคอนโดโลว์ไรส์ยูนิตน้อยที่หาได้ยากในย่านทองหล่อ-เอกมัย ซึ่งซอยสุขุมวิท 61 เป็นซอยที่มีความเงียบสงบ ร่มรื่นน่าอยู่อาศัย แต่ยังรายล้อมด้วยสถานที่อำนวยความสะดวก ตอบสนองครบทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนตัวในระดับมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว โดดเด่นด้วยพื้นที่สีเขียวมากถึง 2,900 ตารางเมตร หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่ดินโครงการ เสมือนพักผ่อนในรีสอร์ทหรูใจกลางกรุงเทพที่สามารถครอบครองได้ ”

The Reserve 61 Hideaway ออกแบบภายใต้แนวคิด “Start Your Never Ending Vacation” มอบประสบการณ์การพักอาศัยที่ทำให้ทุกวันเหมือนวันพักผ่อน มีที่จอดรถ 100% แบบ Conventional Parking และมีพื้นที่ส่วนกลางแบบ Triple Facilities กระจายบนพื้นที่กว่า 2.3 ไร่ อาทิ

- Infinite Pool สระรูปแบบ Endless Pool ยาวรวมกว่า 144 เมตร พร้อม Jacuzzi และ Water Feature

- Hideaway Garden พร้อม Pocket Seat ที่โอบล้อมด้วยสวนสีเขียวขนาดใหญ่

Wellness Retreat & Onsen พื้นที่ Wellness center ผ่อนคลายและปรนนิบัติกายใจด้วย Private Onsen บ่อน้ำร้อนและบ่อน้ำเย็น ห้องสตีมและซาวน่า บริการเสื้อคลุม ผ้าขนหนู จากทางโครงการเสมือนพักผ่อนในโรงแรม

- Pool Lounge & Private Spa room ที่สามารถนัดหมาย Personal Therapist ส่วนตัว มาให้บริการถึงที่คอนโดได้

- The Reserve Lounge ห้องรับรองสำหรับคุยธุรกิจ หรือนั่งเล่นพร้อม Private Meeting room

- Path on 3rd โถงทางเชื่อมแบบ Glass House พร้อม Sink และ Long table สามารถจัดปาร์ตี้เล็กๆ ได้ พร้อมดื่มด่ำวิวสระว่ายน้ำและสวน

- Concierge service by The Reserve บริการผู้ช่วยส่วนตัวมาตรฐานระดับโรงแรมลักซ์ชัวรี่ อาทิ ชำระค่าไฟฟ้า-น้ำประปา บริการจองโรงแรม-ตั๋วเครื่องบิน รวมถึงบริการ Shuttle Bus service อีกด้วย

ห้องพักอาศัยเริ่มที่แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 49 ตร.ม. ไปจนถึงแบบ 3 ห้องนอน Triplex ขนาด 228 ตร.ม. พร้อมชุดครัว เครื่องใช้ไฟฟ้าในชุดครัว และสุขภัณฑ์จากแบรนด์ระดับเวิลด์คลาส อาทิ Gorenje, Villeroy & Boch พร้อม VDO Door Phone และ Home Automation ในทุกยูนิต ราคาเริ่มต้น 12.9 ล้านบาท ที่มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ Olivia Living