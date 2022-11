ซี-นุนิว ชวนแฟนคลับส่งต่อโมเมนท์แห่งความสุข

คู่จิ้นสุดฮอตแห่งปีกับ 2 หนุ่ม ซี-พฤกษ์ พานิช และ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ขอชวนแฟนคลับกันมาส่งต่อโมเมนท์แห่งความสุขกันในงาน ‘MEGA HAPPINESS SEASON 2022 : THE MAGIC FACTORY’ งานแถลงข่าวเปิดตัวโรงงานสร้างความสุขอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา จัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 – 19.00 น. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 5 ท่านเท่านั้น! เพียงช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จที่เมกาบางนา แลกรับสิทธิ์ลุ้นถ่ายภาพแบบ Exclusive ร่วมกับ ‘ชี - นุนิว’ พร้อมรับภาพถ่ายและลายเซ็นต์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถร่วมแลกรับสิทธิ์ลุ้นถ่ายภาพได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พฤศจิกายนนี้ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมกาบางนาแอปพลิเคชัน



ผลงานสุดสร้างสรรค์ คาร์ ฟอร์ แคช “ทุกอุปสรรคผ่านไปได้ด้วยรอยยิ้ม (Come Back)” ซึ่งจัดทำโดย กรุงศรี ออโต้ คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ จากเวที New York Festivals Advertising Awards 2022 ได้แก่ รางวัล Gold หมวด Financial: Consumer (Lending) และรางวัล Bronze หมวด Financial: Use of Discipline/ Medium (Film – Non-broadcast) ตอกย้ำความสำเร็จของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่โดดเด่น และตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาความยาว 8 นาที ที่น่าจดจำ และสามารถเข้าถึงอารมณ์ร่วมของผู้คน พร้อมผสมผสานจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และเสียงหัวเราะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างลงตัว

ก่อนหน้านี้ ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ยังได้คว้ารางวัลจากเวทีระดับประเทศและนานาชาติมาแล้วมากมาย อาทิ Cannes Lions 2021, AD Stars 2021, The Works 2021, Adman 2021, Clio Awards 2022, One Show 2022 และ Adfest 2022 รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล

New York Festivals Advertising Awards เป็นรางวัลผลงานสร้างสรรค์ด้านโฆษณาและการสื่อสารการตลาดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2500 สำหรับปีล่าสุด มีผลงานที่ได้รับรางวัลจาก 60 ประเทศทั่วโลก



*** โครงการบ้านอิสสระ บางนา บ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่เตรียมจัดโปรโมชันมอบประสบการณ์สุดพิเศษ “Open The New Legacy” พร้อมมอบข้อเสนอสำหรับลูกค้าที่จองโครงการบ้านอิสสระ บางนา รับ Bentley รุ่น Sport Sedan - Flying Spur Hybrid มูลค่า 14.4 ล้านบาท.* ยนตกรรมใหม่ล่าสุดจาก Bentley พร้อมบัตรกำนัลแพ็กเกจที่พักสุดหรู Mama Penthouse ที่ Baba Beach Club Huahin (3 วัน 2 คืน) มูลค่า 200,000 บาท.* ส่วนลดเพิ่มเติม 500,000 บาท* สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนออนไลน์ พิเศษ!! ลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันที่ 26 พ.ย. 65 รับสิทธิ์เปิดประสบการณ์ Test Drive “Bentley” รุ่นล่าสุด พร้อมชมมินิคอนเสิร์ต “โต๋-ศักดิ์สิทธิ์” รับของที่ระลึกและรางวัลพิเศษกับกิจกรรม “Open The New Legacy ความทรงจำสุดประทับใจ” ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่ https://bit.ly/3hBtNQZ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร :095-2079235-7 หรือ www.charnissara.com/baanissarabangna หรือ Line OA : Baanissarabangna *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด***