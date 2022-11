เมกาบางนา ขยายพื้นที่เพิ่มแบรนด์สุดฮิตกว่า 20 ร้าน ในโซนใหม่ “UNDERGROUND”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา เปิดโซนช็อปปิ้งใหม่

บนพื้นที่กว่า 1,500 ตร.ม. บริเวณ G (ชั้นใต้ดิน ฝั่งเมน เอนทรานซ์) ทั้งนี้ เพื่อเจาะกลุ่มนักช็อปกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มเฟิร์ส จ็อบเบอร์ (FIRST JOBBER) ที่ชื่นชอบสินค้าแฟชั่นที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัว อินเทรนด์ด้วยร้านค้าแบรนด์สุดฮิตกว่า 20 ร้าน ครบทุกประเภท ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ บริการร้านทำผมแฟชั่น ทำเล็บ รวมถึงร้าน Men’s Fashion & Grooming เอาใจหนุ่มๆ เป็นต้น พร้อมการตกแต่งที่ให้ความรู้สึกสบายตา สร้างบรรยากาศการช็อปปิ้งให้สนุกยิ่งกว่าเดิม ตอกย้ำแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ศูนย์การค้าที่จะทำให้ทุก ๆ วัน เป็นวันพิเศษสำหรับคนพิเศษเช่นคุณ

ALL FASHION THINGS ตระการไปกับสินค้าแฟชั่นครบทุกแนว ไม่ว่าจะเป็นสายแฟชั่น สายเกาหลี สายลูกคุณหนู สายแคชชวล สายเท่ ก็สนุกได้กับไอเดียการแต่งตัวในสไตล์ของตนเอง หลากหลายไอเทม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ที่จะคอมพลีทลุกให้ลูกค้าสนุกกับการแต่งตัวในทุก ๆ วัน โดยรวมแบรนด์ฮิตจากออนไลน์ และคอลเลกชั่นใหม่ ๆ มาให้ช็อปและเลือกชมกันแบบจุใจ อาทิ RALLETS, NIWA SHOES, 2SIS, SARA SARY, YUEDPAO, AVOCADO, JUST IN CASE เป็นต้น

LUXE SELECTION เติมเต็มความมั่นใจด้วยไอเทมแบรนด์ดัง ที่เสริมให้การแต่งตัวมีสไตล์โดดเด่น อาทิ BAGNIFIQUE เป็นต้น

ATHLEISURE CHIC เท่แบบสบาย ๆ ตามสไตล์ ATHLEISURE ที่มาจากคำว่า ATHLETIC + LEISURE เพื่อสื่อถึงความแข็งแรงถ่ายทอดออกมาให้ลุคแบบสปอร์ตแวร์สบายๆ หรือการนำเสื้อผ้ากีฬาธรรมดามาดีไซน์ให้มีลูกเล่น มีความเป็นแฟชั่นที่ดูสตรีทมากขึ้น ไอเทมในแบบ ATHLEISURE จึงเป็นสไตล์ที่ใส่ได้ทั้งการไป Workout รวมไปถึงในชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน อาทิ BAIBUA01, HOMEBOY เป็นต้น

HAIR & NAILS เมื่อเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าพร้อมแล้ว พลาดไม่ได้! กับการเสริมสไตล์และสีสันให้กับทรงผม และเล็บ โดยมีร้านดังที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะคอยดูแลและให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเอง ช่วยเนรมิตลุกใหม่ที่สะดุดตามากขึ้น อาทิ ร้าน DON'T TELL MAMA, NAILS&TOES เป็นต้น

MEN’S FASHION & GROOMING เอาใจหนุ่ม ๆ ที่ชื่นชอบการแต่งตัวไปกับแฟชั่นไอเทมหลากหลายดีไซน์ และบริการเสริมลุกเสริมหล่อกันแบบจัดเต็มอย่าง THE ESQUIRE BARBER

พิเศษ! พบกับโปรโมชั่นสำพิเศษสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิดโซน UNDERGROUND เพียงช็อปสินค้าจากร้านในโซนครบ 300 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ รับฟรี! กระเป๋าช็อปปิ้งดีไซน์สุดคูล มูลค่า 129 บาท (จำกัด 300 สิทธิ์) หรือ ช็อปสินค้าจากร้านในโซนครบ 500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ รับคะแนน เมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพิ่ม 10 คะแนน (จำกัด 100 สิทธิ์) ตั้งแต่วันที่ 11– 30 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

ร่วมเปิดประสบการณ์แห่งการช็อปปิงที่สนุกกว่าเดิมได้แล้ววันนี้ ที่โซน UNDERGROUND ชั้น G (ชั้นใต้ดิน ฝั่งเมน เอนทรานซ์) ศูนย์การค้าเมกาบางนา และดาวน์โหลดเมกาบางนาแอปพลิเคชั่น เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์สุดคุ้มจากเมกาบางนา

