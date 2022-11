เอ็ม บี เค มอบข้าว 5,000 กิโลกรัม ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่อุบลราชธานี

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบข้าวมาบุญครอง จำนวน 5,000 กิโลกรัม ให้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อาทิ ตำบลคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลอุบลราชธานี โดยมี ชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้รับมอบ ที่ห้อง Business Center ชั้น 4 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท



***

ยุตินันท์ กองนิละ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า บมจ. เดอะแพลทินัม กรุ๊ป มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ เควิน โซ๊ะมณี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท บลูเอเลเฟ่นท์ ในโอกาสเปิดร้าน บลู เอเลเฟ่นท์ (Blue Elephant) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องแกงและ ซอสปรุงรสคุณภาพระดับพรีเมียม ณ บริเวณ ชั้น 6 ศูนย์การค้า แพลทินัม



***

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาผู้ตรวจสอบภายในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2565 พร้อมปาฐกถาพิเศษในงาน Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors: ACIIA เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี พงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, แอนโทนี่ ปูกาเซ่ ประธานกรรมการบริหาร สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล, ซานซิสโก ฮาวิเย่ เฟลิเอโต รามอส รองประธานกรรมการบริหาร สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล, ฉันทนา สืบสิน ที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, ดร.หยิง ลิลลี่ บี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล สหรัฐอเมริกา, จิรพัฒน์ ศรีวรรธนะ อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และบริษัทชั้นนำร่วมประชุมในครั้งนี้



***

สองสาวพิธีกร ท็อป - ดารณีนุช โพธิปิติ และ หมิว - ลลิตา ปัญโญภาส ร่วมด้วยผู้บริหารและเจ้าของรายการ ดาว - พอฤทัย ณรงค์เดช นำทีมรายการ “The QUEEN ตัวแม่ แชร์ริ่ง” ปักหมุดถ่ายรายการแนะนำร้านอาหารอินเทรนด์ล่าสุด “Red Lobster” เชนซีฟู้ดชื่อดังสัญชาติอเมริกันสาขาแรกในประเทศไทย ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์(ชั้น G) โดยมี นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ บริษัท เร้ด ล็อบสเตอร์ รีเทล เอเชีย จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำเมนูซิกเนเจอร์ที่พลาดไม่ได้ อาทิ Live Maine Lobster ล็อบสเตอร์เป็นๆ ตัวโต ก้ามใหญ่ เนื้อนุ่มนำเข้าจากประเทศแคนาดา, Live Lobster Thermidor ล็อบสเตอร์สดๆ ปรุงงรสด้วยซอสเทอร์มิดอร์ เป็นต้น



***

อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ได้จัดงานพิเศษ The Night of Tales and Discovery สำหรับสื่อมวลชนของประเทศไทย โดยมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเว็บไซต์รวมถึง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเข้าร่วมงาน ค่ำคืนนี้รวมเรื่องราวต่างๆ ที่ถ่ายทอดและองค์ประกอบมากมายให้แขกได้ค้นพบ ทีมงานได้จัดทำบูธทั้งหมด 9 บูธ ทั้ง โปรแกรมออนิกซ์รีวอร์ด, โรงแรมที่พัก, งานแต่งงานและงานต่างๆ Breeze Spa, Italthai Cellar, FIT Center, Prego, Amaya Food Gallery และ Sustainably Conscious.