ฉลองครบรอบ 75 ปี "เซตาฟิล" ด้วยแคมเปญระดับโลก

"เซตาฟิล" สร้างแคมเปญใหม่ภายใต้ชื่อ “We Do Skin. You Do You.” ซึ่งสำหรับเมืองไทย คาดว่าจะได้เห็นในปีหน้า สืบเนื่องจากผลการวิจัยที่ว่า ผู้บริโภคจำนวนมากลังเลหรือหลีกเลี่ยงไม่กระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่ตนเองชื่นชอบ เพราะกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อผิว เซตาฟิล จึงได้ริเริ่มแคมเปญนี้เพื่อช่วยให้ทุกคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายทั่วโลกสามารถทำกิจกรรมต่างๆ และมีความสุขได้มากขึ้น ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการของทุกคน



และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี เซตาฟิล จัดกิจกรรมเพื่อคืนกําไรให้กับแฟนพันธุ์แท้ พร้อมส่งเสริมการขายในหลายช่องทางกับพันธมิตรได้แก่ Boots และ Watson โดยมี ทะเล สงวนดีกุล ดารานักแสดงขวัญใจคอซีรีส์ มาสร้างสีสันบนเวทีและร่วมพูดคุยการดูแลผิวกับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังกับ ฟรุ๊ท - วชิระ คุณาธาทร และมี เอกกี้ - เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ รับหน้าที่เป็นพิธีกร โดยงานจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณเซ็นทรัล คอร์ท นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมแจกคูปองส่วนลดผ่านช่องทาง eCommerce Cetaphil official store ไว้ใช้กันอีกด้วย