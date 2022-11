ปั้นเชฟจิ๋วฉลองวันเชฟสากล สร้างสรรค์เมนูรักษ์โลก!

เนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล จับมือกับ สมาคมเชฟโลก (World Association of Chefs' Societies) จัดกิจกรรมเวิร์กชอปทำอาหารให้แก่เด็กรุ่นใหม่ ร่วมฉลองวันเชฟสากล (International Chefs Day 202) ภายใต้ธีม

มุ่งเสริมสร้างแนวคิดการเลือกรับประทานอาหารอย่างมีคุณภาพ และตามหลักโภชนาการเด็ก เพื่อให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดีในอนาคต

พร้อมจุดประกายความฝันและแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ที่รักการทำอาหาร สู่การเป็นเชฟมืออาชีพ ด้วยการส่งมอบทักษะและความรู้ใหม่ๆ ในการปรุงอาหาร ให้แก่เชฟจิ๋วตัวน้อย ได้มาฝึกฝนทำอาหารจากพืชจานเด็ด ด้วยวัตถุดิบ Plant-based คุณภาพจากแบรนด์ Harvest Gourmet

เด็กๆ ยังได้ลองสร้างสรรค์เมนูอร่อยที่อัดแน่นด้วยประโยชน์จากพืช โดย เชฟโอลิวิเยร์ คาสเทลลา President Bocuse d’or Thailand พร้อม เชฟโอ-กฤษฎา ผามั่ง เชฟผู้เชี่ยวชาญ บจก.เนสท์เล่ (ไทย) มาร่วมเผยสูตรเมนูใหม่ อย่าง Rösti style plant-based beef burger with mushroom sauce และ Plant-based Cutlet on spinach leaves, grilled potatoes with tomato concasse ที่ทำได้ง่าย มีการใช้วัตถุดิบ Plant-based ที่ให้โปรตีนสูงและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทดแทนเนื้อสัตว์ อย่าง เนื้อเบอร์เกอร์และเนื้อไก่

นอกจากนี้ ปูเป้-ปิยะรัตน์ มุกุระ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากพืช ที่ได้ผ่านการศึกษาคอร์ส Plant Based Nutrition ของ T. Colin Campbell จาก eCornell ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นของ มิชลินสตาร์เชฟ วิชิต มุกุระ ที่มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร Plant-based พร้อมแนะนำหลักโภชนาการรวมถึงสารอาหารที่ได้รับอย่างเหมาะสมจากวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารในวันนี้ อาทิ แครอทและผักโขมที่อุดมด้วยวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา เห็ดที่มีวิตามินบี ช่วยลดความเหนื่อยล้า บำรุงสมองและระบบประสาท เป็นต้น