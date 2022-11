“คานิท” อวดโฉมคอลเลกชั่น เออบะไนท์ สไตล์มินิมัลลิสม์ผสมโมเดิร์น

สร้างเสน่ห์ชวนหลงใหลด้วยเสื้อผ้าดีไซน์เรียบโก้จากแบรนด์

ที่ล่าสุด

ครีเอทีฟไดเรคเตอร์ฝีมือเฉียบประจำแบรนด์ ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีสไตล์อันเรียบง่ายและเซ็กซี่แต่เต็มไปด้วยความน่าค้นหา ในเสื้อผ้าคอลเลกชั่นฟอลล์/วินเทอร์ 2022 ที่ชื่อว่า

ผ่านแรงบันดาลใจจากสไตล์มินิมัลลิสม์ ที่ถูกนำมาตีความขึ้นใหม่ด้วยการหยิบยกความโมเดิร์นจากสไตล์อันเป็นสากล (International Style) มาเป็นแนวคิดหลักในงานออกแบบที่เน้นความเรียบโก้และดีไซน์ที่ปราศจากยุคสมัย พร้อมผสมผสานกลิ่นอาย 90s จากการเลือกใช้เฉดสีใหม่ๆ ถ่ายทอดสู่เสื้อผ้าดีไซน์เรียบโก้ตามแบบฉบับสาวคนเมืองที่ต้องการความคล่องตัว

“คานิท” (CANITT) แบรนด์แฟชั่นสตรีหรูภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘แดซลิ่ง’ (Dazzling), ‘โซฟิสติเคท’ (Sophisticate) และ ‘เออเบิร์น เฟมินีน’ (Urban Feminine) สามคำที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์การดีไซน์ได้เป็นอย่างดี กับการนำความงดงามทางแฟชั่นในแต่ละยุคสมัยมาผสมผสานกับไลฟ์สไตล์ของหญิงสาวในยุคปัจจุบัน ให้สนุกไปกับการสร้างสรรค์ลุคใหม่ หญิงสาวในแบบฉบับของ “คานิท” (CANITT) จึงเป็นผู้หญิงที่มีความทันสมัย หลงไหลในสไตล์อันโก้หรู แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นหญิงสาวที่มีเสน่ห์ผสานความเซ็กซี่อย่างมีระดับเอาไว้

ขนิษฐา ดรุณเนตร กล่าวว่า “แฟชั่นเป็นเรื่องของการหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงสลับกันไปมา โดยโจทย์ในการออกแบบคอลเลกชั่นนี้คือ Less is More! ซึ่งเราได้ผสมสานรูปแบบแฟชั่นสไตล์มินิมัลลิสม์ที่ทุกคนคุ้นเคย โดยการนำมาดีไซน์ใหม่ให้มีความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นในลุคทางการหรือสตรีทแวร์ คอลเลกชั่นนี้จึงมีความพิเศษเป็นอย่างมาก เพราะเราตั้งใจสร้างสรรค์งานออกแบบที่แตกต่างจากเดิม เออบะไนท์ (URBANITE) จึงเป็นคอลเลกชั่นที่มาพร้อมกับความสดใหม่ของซิลลูเอทและสีสันที่ทุกคนจะไม่เคยเห็นมาก่อนจากคานิท (CANITT) และเรายังคงให้ความสำคัญกับงานแพทเทิร์น เส้นสายการตัดเย็บอันเฉียบคมที่จะช่วยส่งเสริมคาแรคเตอร์ของผู้หญิงแต่ละสไตล์ให้สง่างามได้ดียิ่งขึ้น”

สำหรับคอลเลกชั่น “เออบะไนท์” (URBANITE) ทางทีมดีไซน์ยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพของแมททีเรียลอย่างสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรผ้าฝ้ายที่มีขนาดความหนาพอดีกับการสวมใส่ในเมืองไทย รวมถึงการเลือกใช้ผ้าวูลที่มีน้ำหนักเหมาะสมกับการสวมใส่และมีการทิ้งตัวของเนื้อผ้าที่สวยงาม โดยมีชิ้นเด่นประจำคอลเลกชั่นเป็นเทรนช์โค้ทและเบลเซอร์ ไอเทมที่ทีมดีไซน์ออกแบบให้เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยในเฉดสีคลาสสิกอย่างโทนสีเบจที่มิกซ์แอนด์แมทช์ได้หลากหลายสไตล์ อีกทั้งยังมีแจ็กเก็ตแบบครอปท็อปที่สามารถแมทช์กับเกงเกงขายาวเอวสูงได้อย่างลงตัว รวมถึงชิ้นเบสิกที่นำมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยการใช้โทนสีที่มีความน่าสนใจมากขึ้น อาทิ การใช้ผ้าเนื้อแววาวในเฉดสีที่เปรียบเสมือนดวงตาของเสือ (Tiger’s eye), โทนสีระยิบระยับของพระจันทร์ (Moonlight black) และสีขาวสวยสง่าของดวงดาว (Star white) เพื่อสร้างลุคโมเดิร์นสไตล์มินิมัลลิสม์ที่แฝงกลิ่นอายยุค 90s เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ รวมถึงพาเลตต์สีสันใหม่อีกมากมาย อาทิ สีน้ำตาล (Downtown brown) และสีน้ำเงิน (Reflex blue) โทนสีน้ำตาลและสีน้ำเงินเข้มเฉดใหม่ที่เข้ากันได้ดีกับบรรยากาศและแสงสีของเมืองใหญ่ ที่ปรากฏอยู่บนกระโปรงยาวทรงสอบ เสื้อเชิ้ตแขนยาว และแจ็กเก็ต

อีกหนึ่งความพิเศษของคอลเลกชั่นนี้ “คานิท” (CANITT) ยังได้นำดีเทลของการออกแบบเสื้อผ้าผู้ชายมาใช้ในคอลเลกชั่นนี้เป็นครั้งแรกอย่างแจ็กเก็ตแบบเสื้อกั๊ก (Waistcoat) และเสื้อเชิ้ตประดับกระเป๋าด้านหน้าที่ให้ลุคสไตล์เท่ๆ นอกจากนี้การถ่ายภาพแฟชั่นเซ็ตของ “เออบะไนท์” (URBANITE) ทางครีเอทีฟไดเรคเตอร์ยังได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานสื่อผสมของเพตรา คอลลินส์ (Petra Collins) ช่างภาพและนางแบบชื่อดังที่ถ่ายภาพและสร้างงานศิลปะที่สะท้อนภาพของผู้หญิงในรูปแบบ ‘New Wave Feminism’ ดังนั้นคอลเลกชั่นนี้ทุกคนจะได้พบกับ “คานิท” (CANITT) สไตล์ใหม่ที่จะส่งต่อชุดสวยที่ยกระดับความมั่นใจให้กับผู้หญิงทุกคน

นอกจากนี้ ขนิษฐา ดรุณเนตร ยังได้แนะนำเคล็ดลับการสร้างลุคสไตล์มินิมัลลิสม์ให้โดดเด่นในทุกโอกาสตามแบบฉบับสาวคนเมืองว่า “สำหรับการแต่งตัวสไตล์มินิมอลไม่จำเป็นต้องเรียบง่ายหรือใช้โทนสีเดียวกันทั้งลุคเสมอไป เราสามารถสร้างความสนุกได้ด้วยการมิกซ์แอนด์แมทช์ไอเทมหลายๆ ชิ้นเพื่อสร้างเลเยอร์ให้กับลุค หรือแมทช์โทนสีที่หลากหลายเข้าด้วยกันแต่ยังให้คุมโทนอยู่ อย่างถ้าเป็นลุคสำหรับวันทำงานอาจจะหยิบเสื้อสายเดี่ยวสีน้ำเงินมาแมทช์กับกางเกงขายาวสีน้ำตาลเข้มแล้วทับด้วยเบลเซอร์น้ำตาลอ่อน ก็จะได้ลุคมินิมอลที่มีความสนุกมากขึ้นจากโทนสีที่หลากหลาย หรือถ้าใครอยากได้ลุคเท่ๆ แนะนำให้ใส่เป็นแจ็กเก็ตเสื้อกั๊กสีดำทับด้วยแจ็กเก็ตครอปท็อปในโทนสีเดียวกันแมทช์กับกางเกงขายาวสีน้ำตาลอ่อนแล้วคอมพลีทลุคด้วยบูทดำเท่ๆ สักคู่ สำหรับลุคไปปาร์ตี้เดรสสั้นเข้ารูปเฉดสีอ่อนแมทช์กับเทรนช์โค้ทสีเข้มนับเป็นตัวเลือกที่ดี ที่สามารถสร้างความเซ็กซี่และความเท่ได้ในขณะเดียวกัน ส่วนวันสบายๆ เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินเข้มแมทช์กับกระโปรงผ้าขาด้านหน้าสีน้ำตาลแล้วคอมพลีทลุคด้วยบูทส้นแหลมก็จะได้ลุคมินิมอลที่มีความเปรี้ยวมากขึ้น หรือหากเป็นลุคสำหรับไปท่องเที่ยวชิลล์ๆ แนะนำให้ใส่ชุดที่มีโทนสีเดียวกันแต่ควรเลือกหยิบชิ้นที่ดีไซน์ไม่เรียบจนเกินไป อาจจะเป็นกระโปรงผ่าขาด้านหน้าแมทช์กับเชิ้ตเลเยอร์ในเฉดสีเดียวกันก็จะได้ลุคชิลล์ๆ สำหรับวันพักผ่อน”

พบกับ “เออบะไนท์” (URBANITE) ได้แล้ววันนี้ที่ร้านคานิท (CANITT) ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 1 และศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม ชั้น G พร้อมติดตามรายละเอียดและโปรโมชั่นผ่านช่องทาง IG: CANITT_OFFICIAL และ Line ID: @CANITT_OFFICIAL