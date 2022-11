“PAINTERBALL” จับมือ “ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์” สร้างแลนด์มาร์กแห่งความสุข

ทุกคนนน.. ใครอยากได้รูปเก๋ สวย เท่ ไม่ซ้ำใคร ต้องพุ่งตัวไปที่ “ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์” งานนี้เค้าเนรมิตศูนย์การค้าให้กลายเป็น Art Space โดยศิลปินชื่อดังระดับประเทศอย่าง Painterball หรือ (เบล-เศรษฐพร) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A COLLECTION OF HAPPY MOMENT” โดยครั้งนี้ออกแบบตัวละครน่ารัก ๆ 6 ตัวละคร ประกอบไปด้วย Zac (แซ็ก) เด็กหนุ่มผู้มากความคิดสร้างสรรค์ (เสื้อส้ม) | Penny (เพนนี) เด็กสาวผู้เก่งทั้งวิชาการและกีฬา (เสื้อเขียว) | Live (ไลฟ์) สาวน้อยสายไอที (ผมทอง) | Landy (แลนดี้) รุ่นพี่สายแฟชั่น (เสื้อน้ำเงิน) | Earth (เอิร์ธ) หนุ่มน้อยผู้รักอิสระ (เสื้อเหลือง) | และ Lovely (เลิฟลี่) หนูน้อยสายคาเฟ่และขนมหวาน (เสื้อฟ้า) จัดกระจายทั่วพื้นที่ของ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ทั้ง 5 โซน แบบน่ารักทุกมุม ห้ามพลาดเช็คอิน แชะๆๆ หาแรงบันดาลใจในตัวเองกันเลย กับ 5 โซนไฮไลท์ ได้แก่

Zone 1 Zpotlight ชั้น G: Zpot Light Expose Yourself มาค้นหาตัวเองก่อนที่จุด Start ของเหล่า Content Creator ที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครทั้ง 6 ตัวแทนของแต่ละความถนัดในสายอาชีพ ได้แก่ แซ็ก เด็กหนุ่มผู้เต็มไปด้วยความครีเอทีฟ, เพนนี สาวน้อยสเก็ตบอร์ดผู้มีความรักในการคำนวณ, ไลฟ์ สาวน้อยไฮเทค ที่ไม่พลาดทุกการอัพเดท, แลนดี้ รุ่นพี่สายแฟชั่น, เลิฟลี่ หนูน้อยผู้ชื่นชอบในขนมหวาน และ เอิร์ธ ที่มาค้นหาตัวเองที่ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์

Zone 2 Zpotlight​ ชั้น G: Stay Inspired แรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้จากหลายสิ่ง แสงแห่งความสร้างสรรค์ นอกจากตัวเราเองแล้ว คนใกล้ตัว จับมือกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ สร้างกำลังใจในการค้นหาตัวตน มาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เป็น Creative Community ที่ยิ่งใหญ่แห่งใหม่ที่ Future Park & Zpell

Zone 3 ชั้น G โซน​เซ็นทรัล​ สเปลล์: Can’t Get you Out of My Head เอาใจสายแดนซ์ เวลาเราฟังเพลงที่ชอบ เพลงที่คุ้นหู เพลงเหล่านั้นจะวนอยู่ในหัว การเต้นก็เช่นกัน เมื่อร่างกายของเราจำมูฟเมนต์ทั้งหมดได้แล้ว ต่อให้นานแค่ไหนเราก็ไม่ลืมท่าเต้นเหล่านั้น ลูกดิสโก้ แสงสีที่กระตุ้นไฟในตัว ให้เปล่งประกายความสนุกออกมาเสมือน Stage ให้น้องๆ หน้าใหม่ เริ่มเดบิวต์อีกครั้ง

Zone 4 ชั้น G โซนเซ็นทรัล สเปลล์: Believe in yourself ไม่ว่าเราจะชอบทำอะไร ให้เชื่อใจตัวเองว่าเราทำได้และทำได้ดีอย่างแน่นอน สีแต่ละสีบนผ้าเสมือนกราฟที่มีทั้งขึ้นและลง แต่ละคนส่องแสงแห่งความสุขในรูปแบบของตัวเองและเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้มารวมตัวกัน จะกลายเป็นกลุ่มสายรุ้งที่สีไม่เท่ากัน แต่รวมตัวกันอย่างสวยงามและลงตัว

Zone 5 ชั้น 1 โซนกลาง สเปลล์: You’re The Best สเตจนี้ที่ทุกคนจับตามอง เอาใจสายถ่ายรูปที่จะมาสร้างสรรค์ โพสต์ท่าให้ออกมาสนุกสนานและโดดเด่นไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นไอคอนดาวที่เสมือนไอเดียที่เจิดจรัส ดอกป๊อปปี้สีเหลืองสดเพิ่มความสดชื่นเมื่อได้นั่งพัก หรือจะเป็นโค้งหัวใจชิ้นโตที่ใครมาถ่ายก็ต้องใจฟูตามๆ กัน สะดุดตาขนาดนี้มาจัดเต็มกันได้เลย และยังมีพื้นที่สร้างสรรค์อีกหลายจุด ที่รอให้ทุกคนมาค้นหาตัวเอง

มาถ่ายรูปเล่นและเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจดี ๆ กันที่ A COLLECTION OF HAPPY MOMENT ได้เลย อ้อ ! ได้ภาพสวย ๆ แล้ว อย่าลืมโพสต์แล้วติด #ACollectionofHappyMoment #FutureparkandZPELL เพื่อรับของที่ระลึกจาก คอลเล็กชั่นพิเศษ FutureparkandZPELL x Painterbell อาทิ ถุงผ้ารักษ์โลก, หมวก หรือ กริ๊บต๊อกโทรศัพท์มือถือ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ใน Creative Community ได้แล้ววันนี้ที่ ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์