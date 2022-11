ลูกๆ นางเอกเบอร์ใหญ่ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

เกิดเป็นลูกนางเอกเบอร์ใหญ่ ต้องทำตัวให้สมกับมีแม่สวยและดัง ต้องดูดีไว้ก่อนแม่สอนไว้…

ลูกสาวคนโตของ กวินเน็ท พัลโทรว์กับคริส มาร์ติน แห่งวงโคลด์เพลย์ เกิดในปี 2004 ซึ่งเรามักได้เห็นภาพของแอปเปิ้ลที่โตเป็นสาวน้อยแล้ว ในอินสตาแกรมของแม่กวินเน็ทอยู่เรื่อยๆ ตอนนี้ แอปเปิ้ล เพิ่งจะเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัย โดยนับเป็นการแยกห่างจากแม่เป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปีที่เกิดมา แอปเปิ้ล มาร์ติน มีแนวโน้มที่จะดำเนินรอยตามพ่อในสายดนตรีมากกว่าการเป็นนักแสดงเหมือนแม่

เกิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 1998 มายา เรย์ เทอร์แมน ฮอว์ค ลูกสาวของอุมา เทอร์แมนกับอีธาน ฮอว์ค สร้างชื่อของเธอในซีรีส์ของเน็ตฝลิกซ์ อย่าง Stranger Things กับบททอมบอยสาว โรบิน บัคลีย์ และยังมีหนัง เรื่อง Once Upon a Time in Hollywood (2019), Fear Street Part One: 1994 (2021) และ Do Revenge (2022) นอกจากเป็นนักแสดงแล้ว มายา ยังเล่นดนตรีด้วย โดยออกผลงานมา 2 อัลบั้มแล้ว คือ Blush (2020) และ Moss (2022)

ยิ่งโตยิ่งสวย ลูกสาวคนเดียวของ คอร์ตนีย์ คอกซ์กับเดวิด อาร์เก็ตต์ เกิดในเดือนมิถุนายน 2004 ในวัยยังไม่ถึง 20 โคโค่ เริ่มเดินตามรอยแม่ในอาชีพนักแสดง โดยมีผลงานละครเวทีเรื่อง Rent กับ The Addams Family โคโค่ เหมือนเด็กเจนเนอเรชันนี้ที่มีความสนใจหลายๆ ด้าน เธอก็เลยร้องเพลงไปพร้อมๆ กับงานแสดงด้วย

ชีโล โชลี-พิตต์ เคยประกาศตัวเป็นทอมบอยตอนอายุ 3 ขวบ แต่ตอนนี้เธอพัฒนาการไปเป็นสาวสวยบนพรมแดงไปเรียบร้อยแล้ว ลูกสาวแท้ๆ ของแองเจลินา โชลี กับแบรด พิตต์ ยังสนุกสนานกับการเดินทางท่องโลก และออกงานเดินพรมแดงต่างๆ ตามคุณแม่

ชื่อเก๋พอๆ กับหน้าตา สำหรับลูกสาวคนโตของเดมี มัวร์และบรูซ วิลลิส เกิดในปี 1988 รูเมอร์เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เธอดำเนินรอยตามพ่อแม่แสดงทั้งหนังทีวี ภาพยนตร์ ละครบรอดเวย์ นอกจากนี้ เธอยังชนะเลิศในรายการ Dancing with the Stars ซีซั่น 20 อีกด้วย

ลูกสาวคนโตของ รีส วิเทอร์สปูนกับไรอัน ฟิลลิปปี เกิดเมื่อปี 1999 เอวา เอลิซาเบท ฟิลลิปปี โตขึ้นมามีความงามแบบผสมผสานระหว่างพ่อและแม่ เธอมีความสามารถทางด้านศิลปะ มักจะสเก็ตช์ภาพคน และอื่นๆ โชว์อยู่ในโซเชียลมีเดียของตัวเอง เธอเริ่มอาชีพนางแบบกับแบรนดฺ โรดาร์เต ก่อนจะกลายมาเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ให้แบรนด์เสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ของแม่ เดรเปอร์ เจมส์ ไปพร้อมกับสร้างสรรค์งานศิลปะส่วนตัว