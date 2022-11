“ไซรัส ธัญญ่า” อวดโฉมไฮจิวเวลรี่ ดึง “สู่ขวัญ บูลกุล” เป็นมิวส์

(Sirus Tanya) แบรนด์เครื่องประดับสัญชาติไทย โดยครีเอทีฟไดเรกเตอร์ “ศิรัส ธัญญวัฒนกุล” ที่สร้างสรรค์ไฮจิวเวลรี่มากว่า 10 ปี จัดงานฉลองเปิดตัวไฮจิวเวลรีคอลเลกชันใหม่ ประจำปี 2022 ที่มีคาแรกเตอร์หลักของงานดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามรอบตัว ที่สามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างสมบูรณ์แบบ กับผลงานที่โดดเด่นด้วยเสน่ห์แบบเฟมินีนกว่า 40 ชิ้น โดยมี มิวส์คนสำคัญ อย่าง

ที่ปรากฏตัวในโททัลลุคจากแบรนด์ CANITT (คานิท) นำทัพเหล่านางแบบถ่ายทอดเครื่องประดับอัญมณีชั้นสูงหลากหลายลุค

พร้อมเผยหมดเปลือกกับเบื้องหลังความสง่างามให้ชมเป็นที่แรก ปิดท้ายด้วยโชว์พิเศษจากนักร้องขวัญใจสาย Diva “เพียว-เอกพันธ์” แชมป์ The Voice All Stars คนแรกของประเทศไทย ที่มาขับกล่อมเชื่อมโยงความงดงามในแบบฉบับ Sirus Tanya ณ House of Sirus Tanya ชั้น 1 สยามพารากอน

House of Sirus Tanya เปิดบ้านให้ยลโฉมชิ้นงานไฮจิวเวลรี่ใหม่ล่าสุดกว่า 40 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท คอลเลกชันสุดสร้างสรรค์ที่แฝงไปด้วยความคิดอันแสนขบถ รังสรรค์ขึ้นเพื่อสดุดีความงดงามในแบบฉบับที่ Sirus Tanya จินตนาการไว้

อย่าง สร้อยคอ The Scarf ผลงานที่จำลองความงดงามของผ้าพันคอชั้นเลิศ, สร้อยคอ The Idol’s Eye มาพร้อมดีไซน์สะดุดตาของเพชรทรงมาร์คีส์ที่นำมาประดับเรียงกันราวกับดวงตาของหญิงสาวที่กำลังเปล่งประกาย, กำไล Toi et Moi ตัวเรือนประดับเพชรที่แบรนด์หยิบเอาไพลินสีน้ำเงินมาคอนทราสต์ที่ปลายทั้ง 2 ข้าง, กำไล The Cleo กับดีไซน์ที่ชวนให้นึกถึงเสน่ห์จากดวงตาแมวอันน่าหลงใหล, กำไล The Palm ชิ้นงานที่ถ่ายทอดภาพของใบไม้ยามพลิ้วไหวได้ราวกับมีชีวิต, กำไล The Ribbon ความงดงามของเส้นสายที่พันเกี่ยวไปมาอย่างวิจิตรบรรจง

งานนี้เหล่าเซเลบริตีร่วมงานคับคั่ง อย่าง ซอนญ่า-ภิรญา สิงหะ, ปภาพินท์–ปัณณพร วีระภุชงค์, โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์, นัชชา เหตระกูล และกรกนก ยงสกุล เป็นต้น