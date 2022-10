แคท คิดสตัน ร่วมกับร้านโอ้กะจู๋ จัดโปรพิเศษฉลองเปิดตัว "Cath Kidston x Peter Rabbit"

แคท คิดสตัน (Cath Kidston) แบรนด์ไลฟ์สไตล์สัญชาติอังกฤษ ที่โดดเด่นด้วยลายปริ้นท์เอกลักษณ์แนววินเทจ ร่วมกับบีทริกซ์ พอตเตอร์ (Beatrix Potter) นักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษ เปิดตัว Limited-Edition คอลเลคชั่นล่าสุด Cath Kidston x Peter Rabbit (ปีเตอร์ แรบบิท) เจ้ากระต่ายน้อยแสนซนกับครอบครัว จากวรรณกรรมเยาวชนประเทศอังกฤษ ที่โด่งดังไปทั่วโลก ร่วมกับร้านโอ้กะจู๋ ร้านผัก ออร์แกนิค ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ปลูกผักเพราะรักแม่" จัดโปรโมชั่นพิเศษ Special Set พร้อมครีเอทเมนูใหม่อย่างเมนูสลัดกุ้งย่างอะโวคาโด เเละเมนูแองเจิ้ลแฮร์ทรัฟเฟิลแซลมอนย่าง เสิร์ฟมาในชุดเซ็ทกล่องอาหาร Round Lunch Box สุดคิ้วท์ในลายปริ้นท์ Cath Kidston x Peter Rabbit ในราคา เซ็ทละ 1,490 บาท พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ร้านโอ้กะจู๋สาขา สยามสเเควร์ วัน, สาขาสยามสเเควร์ ซอย 2 และสาขาเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์

นอกจากนี้ พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร้าน Cath Kidston ครบ 2,500 บาท รับฟรี Gift Voucher จากร้านโอ้กะจู๋มูลค่า 500 บาท สำหรับใช้แทนเงินสดในการรับประทานอาหารที่ร้านโอ้กะจู๋ได้ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีกด้วย

สำหรับคอลเลคชั่นนี้ โดดเด่นด้วยการนำตัวละครสำคัญจากนิทานคลาสสิคชื่อดังของ บีทริกซ์ พอตเตอร์มาร่วมโลดแล่นอยู่บนลายปริ้นท์ ในโอกาสฉลองครบ 120 ปี Peter Rabbit ในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันด้วย ได้แก่ เจไมมา พัดเดิ้ลดั๊ก (Jemima Paddle Duck) แม่เป็ดจากนิทานเรื่อง The Tales of Jemima Paddle Duck และเจ้าหนูน้อยกตัญญู จากนิทานเรื่อง Tailor of Gloucester ซึ่งยกขบวนมาให้แฟนคลับปีเตอร์แร็บบิทได้ช็อปกันครบทุกไอเท็มอาทิ กระเป๋า, แอคเซสซอรี, สินค้าสำหรับเด็ก, เสื้อผ้า และสินค้ากลุ่ม Home Collection เป็นต้น ที่ร้านแคท คิดสตันทุกสาขาทั่วประเทศ หรือช้อปสบายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.cathkidston.co.th