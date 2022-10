เจอะ 2 นวัตกรรมนี้เข้าไป หน้าสวยไร้เม็ด ไร้จุด ช่วยแก้ปัญหาทำให้ผิวเรียบเนียน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสวยความ เนียนเรียบกริบของสาวๆ ทุกวันนี้ต้องมีการพึ่งหมอ พึ่งเลเซอร์กันบ้าง ครั้งนี้คุณหมอแพร แห่ง Raparis Clinic เราจะพาไปรู้จักเลเซอร์ 2 ชนิดที่บอกว่าเจอแล้วช่วยให้หน้าใส ขาวเนียนไร้จุด ไร้เม็ดเลยทีเดียว

สำหรับตัวแรกที่เราขอพูดถึงก็คือ Co2 Laser ที่นำมาใช้ในการตัดติ่งเนื้อ รักษาสิวหิน ต่อมไขมันโต ไฝ หูด ขี้แมลงวัน สิวข้าวสาร หรือแม้แต่การเปิดหัวสิว ซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจอย่างมากในแวดวงความงาม นำมาช่วยในการเคลียร์ผิวจุดที่กังวล ดูแลผิว จี้กระเนื้อ ติ่งเนื้อ แก้ปัญหาเฉพาะจุด ให้ผิวเรียบเนียน ดูสวยสุขภาพดี

Co2 ช่วยแก้ปัญหาผิวได้อย่างหลากหลาย อาทิ กระเนื้อ ไฝนูน ขี้แมลงวัน ติ่งเนื้องอก หูด สิวอุดตันหัวปิด สิวข้าวสาร หลุมสิว ริ้วรอยเล็กรอบดวงตา แก้ม หน้าผาก รอบปาก กระชับรูขุมขน กระตุ้นคอลลาเจน ให้ผิวเรียบเนียน

ซึ่งการทำ Co2 Laser Treatment ใช้เวลาเพียง 30-45 นาที และเห็นผลใน 7 วัน วิธีการกก็คือต้องทายาชา ทิ้งไว้ 30-45 นาที หรือฉีดยาชาบริเวณที่ทำการรักษา เพื่อลดความเจ็บระหว่างการรักษา หลังจากนั้นแพทย์จะทำความสะอาดแผล ทายาฆ่าเชื้อ และปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ ซึ่งหลังทำจะมีรอยแดงในจุดที่รักษา หรือบางกรณีมีการตกสะเก็ด ทว่าสามารถหายได้เองใน 7-10 วัน ทั้งนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องรอยหรือแผลเป็น ผิวจะกลับมาเรียบเนียน ดูสม่ำเสมอกัน

และอีกอันหนึ่งถ้าหากทำควบคูกันไปก็ยิ่งช่วยให้หน้าดูไบร์ทขึ้นเยอะเลยทีเดียว! กับ Q-Switch NEW GEN เลเซอร์รุ่นใหม่ ให้ผิวสวยไม่ต้องรอนาน เลเซอร์ผิวไม่ตกสะเก็ด และไม่ต้องพักฟื้นทำเสร็จสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ซึ่ง 3 โปรแกรมดูแลผิว ด้วย Q-Switch NEW GEN USFDA Zero Downtime นั้นคือ 1.Skin Toning ให้ผิวกระจ่างใส ลดฝ้า กระ จุดด่างดำ สิวเสี้ยน และขนอ่อนๆ เผยผิวขาวใส แบบไม่ตกสะเก็ด 2.Skin Light Coat of Carbon กระชับรูขุมขน ลดความมัน ทำงานร่วมกับมาส์กคาร์บอน ให้ผลลัพธ์ลงลึก เข้าไปฟื้นบำรุงผิว ให้ผิวเรียบเนียน ลูบลื่นไม่มีสะดุด และ 3.Skin Free Running Mode กระตุ้นคอลลาเจน ให้ผิวชั้นบนอิ่มฟู ดูเต่งตึง ผิวอมชมพูระเรื่อ มีเลือดฝาด

ซึ่งการทำเลเซอร์ทั้งสองตัวที่เราเล่ามานั้น ไม่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนานก็สามารถมีใบหน้าที่สวยใส เรียบเนียน ช่วยแก้ปัญหาหนักใจเฉพาะจุดให้เราได้ สวยแบบไม่ต้องเจ็บตัวเยอะอย่างนี้ต้องลองกันหน่อยละ!