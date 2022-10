"แนท เกตตี" หนุ่มทรานส์ทายาทบริษัทน้ำมันระดับโลก

สำหรับตระกูลเกตตี เป็นครอบครัวอเมริกันที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจน้ำมัน โดยเรื่องราวของพวกเขาถูกนำไปสร้างภาพยนตร์ ปี 2017 เรื่อง All the Money in the World ของผู้กำกับ ริดลีย์ สกอตต์ ซึ่งคนที่เริ่มต้นธุรกิจน้ำมันคือ ฌอง พอล เกตตี หรือที่รู้จักกันในนาม เจ. พอล เกตตี ผู้ก่อตั้งบริษัทน้ำมันขึ้นในปี 1942 และในปี 1957 เขาก็กลายเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

ฌอง พอล แต่งงานและหย่าร้างอยู่ห้าครั้ง มีทายาท 5 คน แม้ว่าจะรวยสุดๆ แต่ชีวิตของเขาไม่ได้ง่าย ภรรยาคนที่สองของเขาเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาด ขณะที่หลานชายคนโต จอห์น พอล เกตตี ที่ 3 ก็ถูกลักพาตัวไปโดยแก๊งโจรชาวอิตาลี ทำให้ตัวเขาเองเครียดและเส้นเลือดในสมองแตก กลายเป็นคนพิการไปในบั้นปลาย

จากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในครอบครัว ทำให้สมาชิกตระกูลเกตตีปัจจุบัน มักจะเก็บเนื้อเก็บตัว ก้มหน้าก้มตาทำงานของตัวเองไปเรื่อยๆ อย่างการก่อตั้งธุรกิจขายภาพถ่าย เกตตี อิมเมจส์ ที่ก่อตั้งโดนมาร์ค เกตตี หลานอีกคนของ เจ. พอล เกตตี ในปี 1995

สำหรับ แนท เกตตี เป็นรุ่นเหลนของผู้ก่อตั้งบริษัทน้ำมัน เขาเกิดเมื่อ 30 พฤศจิกายน 1992 เป็นลูกของอะราดเน เกตตี หลานสาวของ ฌอง พอล เกตตี กับ จัสติน วิลเลียมส์ แม่ของแนทเกิดในอิตาลี เธอเป็นโปรดิวเซอร์หนังฮอลลีวูด อย่าง 127 Hours และ The Baker

แนทเติบโตมาในโรงเรียนประจำ ทั้งในออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และที่ซานตามอนิกา สหรัฐฯ “ตอนเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในแอลเอ ชีวิตมีอิสระมาก และไม่มีใครเคยบอกว่า เราเป็นคนเพศอะไร พอโตขึ้นมามาหน่อย คนที่โรงเรียนประจำเริ่มบอกว่า การเป็นเด็กผู้หญิงควรทำตัวอย่างไรบ้าง ตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกไม่เป็นตัวเองแล้ว”

แนท ถูกจัดให้อยู่ในหมวดหญิงรักหญิง ก่อนที่เขาจะแปลงเพศเป็นผู้ชาย หรือหนุ่มทรานส์เต็มตัวในปี 2021

ทายาทบริษัทน้ำมันระดับโลก สนใจในธุรกิจแฟชัน ในปี 2018 แนท เกตตี ก่อตั้งแบรนด์ สไตรค์ ออยล์ แบรนด์สตรีทแวร์สุดหรู ที่แสดงออกถึงจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจน นอกจากนี้ เขายังเซ็นสัญญาเป็นนายแบบกับ เน็กซ์ โมเดล แมเนจเมนต์ ด้วย

ออกัสต์ เกตตี น้องชายของเขาก็เลือกเดินบนเส้นทางสายแฟชันเช่นกัน นอกจากทำงานร่วมกับ คิม คาร์ดาเชียน แล้ว เขายังมีแบรนด์ ออกัสต์ เกตตี อเทลิเย เป็นของตัวเอง และยังเป็นกลุ่ม LGBTQ ด้วย โดยน้องชายของแนท ได้ร่วมงานกับคนดังฮอลลีวูด ตั้งแต่ ไมลีย์ ไซรัส เคที แพร์รี มิเชล โหย่ว และปารีส ฮิลตัน มาแล้ว

แนท พบกับยูทูบเบอร์ชาวแคเนเดียน และเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อกลุ่มทรานส์ด้วยกัน อย่าง จีจี กอร์เจียส ผ่านน้องชายของเขา ออกัสต์ ในงานปารีส แฟชัน วีค ปี 2016 หลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน โดย แนท บรรยายว่า จีจี คือ รักแรกพบของเขา

แนทและจีจี สมรสกันอย่าสุดหรู ที่โรสวูด มิรามาร์ บีช ในมอนเตชิโต แคลิฟอร์เนีย เมื่อปี 2019 ในงานเต็มไปด้วยแขกเหรื่อคนดัง อย่าง เคทลีน เจนเนอร์ และทริสชา เพย์ทาส มาร่วม

“เราต้องการแต่งงานแบบปังๆ ให้โลกได้รับรู้ นี่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องประกาศ เพราะว่าทุกคนควรจะต้องเห็นว่าเราแต่งงานกันแล้วจริงๆ”

สำหรับตอนที่แนท เกตตี ไม่ต้องเดินทางไปแสดงแฟชันโชว์ เขาแฮงเอาต์กับเพื่อนในสังคมระดับสูง อย่าง ปารีส ฮิลตัน เมแกน ฟอกซ์ แมทชีน กัน เคลลี ฯลฯ ไม่ก็ไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคมในการสนับสนุนสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ โดยมีมารดาคอยสนับสนุนเงินทุน ผ่านมูลนิธิ อะราดเน เกตตี

“ตั้งแต่เรา (แนทและออกัสต์) เกิดมา แม่ก็ดูแลพวกเราอย่างดีมาโดยตลอด แม่บอกว่า ต้องการให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขและปลอดภัย” แนทเล่า