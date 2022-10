คู่กัดแห่งฮอลลีวู้ด หน้าจอสวีทหวาน หลังกล้องไม่เผาผี

คู่นี้ถึงขั้นทะเลาะกันระหว่างถ่ายทำหนังเรื่อง ‘Water for Elephants’ (2011) เหตุผลน่าจะเพราะฉากรักที่เผ็ดร้อน “เขาทำจมูกฟุดฟิดและถ่มน้ำลายอยู่ตลอดเวลา น่าเกลียดมาก พลอยทำให้ฉันรู้สึกขยะแขยงไปด้วย ฉันพูดจริงๆ มันไม่ตลกเลย ” รีส วิเธอร์สพูนบอกกับสื่อ เชื่อได้ว่าดาราทั้งสองคงไม่มีทางโคจรมาพบกันอีกครั้งแน่นอน

ซิลเวสเตอร์ สตอลโลนเคยด่าบรูซ วิลลิสออกสื่อว่าเป็นคน “งกและขี้เกียจ” หลังจากรู้ข่าวว่าเขาเรียกค่าตัวถึง 4 ล้านดอลลาร์กับบทบาทที่เล่นใน ‘The Expendables’ และบทนั้นวิลลิสให้คิวถ่ายแค่ 4 วันเท่านั้น แต่การตัดสินใจอยู่ที่เจ้าของเงิน ซึ่งไม่ขอทำตามความต้องการของวิลลิส ดังนั้น ‘The Expendables 3’ จึงถูกแทนที่ด้วยแฮร์ริสัน ฟอร์ด

ความระหองระแหงของทั้งสองเกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำหนังเรื่อง ‘The Tourist’ บางช่วงก็ถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกัน แองเจลินา โจลีบ่นจอห์นนี เดปป์เรื่องที่เขาไม่ดูแลร่างกายให้สะอาดสะอ้าน ส่วนเดปป์ก็บ่นอดีตภรรยาของแบรด พิตต์ว่าเป็นคนหยิ่งและเห็นแก่ตัว แต่ทั้งสองก็ทำงานร่วมกันจนหนังแล้วเสร็จ และตอนนี้ก็หวนกลับมาพูดคุย เป็นเพื่อนกันแล้ว

ปี 1999 ทั้งสองร่วมงานกันในหนังเรื่อง ‘Romeo + Juliet’ จากบทประพันธ์ของวิลเลียม เชกสเปียร์ และทั้งคู่ดูเหมือนจะกลายเป็นคู่รักในจอที่โด่งดังคู่หนึ่งของโลก แต่หลังจากถ่ายทำเสร็จแล้ว มีข่าวจากแคลร์ เดนส์ว่าเธอพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ-คู่พระของตนเอง และว่าเขาทำตัวเหมือนเด็กอีกด้วย

ที่ผ่านมาทั้งคู่ดูเหมือนจะทะเลาะกันไม่หยุดหย่อน และไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆ เหตุผลเพราะเทย์เลอร์ สวิฟต์ถูกกล่าวหาว่าขโมยเพื่อนดีๆ จากแคที เพอร์รีไป และว่ากันว่าเพลง ‘Bad Blood’ ดูคล้ายว่าสวิฟต์จะแต่งขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเพอร์รีโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2019 ทั้งสองได้หวนกลับมาคืนดีกันอีกครั้งแล้ว

นอกบทบาทใน ‘Sex and the City’ แล้ว ทั้งสองไม่ได้เป็นเพื่อนซี้กันเลย ข่าวลือระบุว่าคิม แคตทรัลล์ไม่เห็นด้วยกับความจริงที่ว่า ซาราห์ เจสสิกา พาร์เกอร์จะก้าวขึ้นแท่นเป็นผู้อำนวยการสร้างซีรีส์เสียเอง ยิ่งนานวันความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มเปลี่ยนเป็นศัตรูคู่แข่งมากกว่าเพื่อนร่วมงาน ขนาดว่าแคตทรัลล์ยอมปฏิเสธที่จะเข้าร่วมงานใน ‘And Just Like That’ เลยทีเดียว