คนดังอัปเดตเทรนด์เรือนเวลา ในงานมหกรรมนาฬิกาแห่งปี

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดย

ประธานบริหารฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มแฟชั่น บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล ฉลองครบรอบ 75 ปี เนรมิตสุดยอดมหกรรมระดับโลก เอาใจคนรักนาฬิกา ในงาน

ยกทัพเรือนเวลาระดับเวิลด์คลาส กว่า 100 แบรนด์ดัง ร่วมนำเสนอนวัตกรรมและความเหนือระดับ ที่มาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ วันนี้–31 ต.ค. 65 ณ Event Hall ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัล ชิดลม และแผนกนาฬิกาของห้างเซ็นทรัลทุกสาขา หรือทุกช่องทางการชอปบนแพลตฟอร์มออมนิชาแนล

ไฮไลต์ของงานคือการได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรแบรนด์นาฬิการะดับเวิลด์คลาสทั่วโลก ส่งนาฬิการุ่นพิเศษจากสเปเชียลคอลเลกชัน และลิมิเต็ด เอดิชันมาเพื่อโอกาสพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งไฮไลต์แบรนด์ที่น่าจับตามองของปีนี้ คือ ลักชัวรีวอทซ์จากแบรนด์ Bovet ที่มีเพียงเรือนเดียวในประเทศไทย และมีมูลค่าสูงถึง 17 ล้านบาท

และเรือนพิเศษ Casio all new design G-Shock รุ่น GA-B001 ที่ทำเพื่อฉลอง Central 75th Anniversary รวมถึง Gorilla แบรนด์น้องใหม่ที่สร้างปรากฏการณ์ Sold Out มาแล้วทั่วโลก พร้อมด้วยแบรนด์นาฬิกาชั้นนำมากมายกว่า 100 แบรนด์ดัง พร้อมเปิดตัววิดีโอคลิป “Discover The Watch That Defines You” ที่ได้แรงบันดาลใจจากนาฬิกา ที่เสมือนสิ่งที่บอกความเป็นตัวตนของคุณ

งานนี้เหล่าเซเลบริตีวอตช์เลิฟเวอร์จากทั่วฟ้าเมืองไทย ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมงานเพื่อยลโฉมความงดงามที่เหนือกาลเวลา ของแบรนด์นาฬิกาที่น่าสนใจคับคั่ง พร้อมร่วมเผยว่านาฬิกาสไตล์ไหน คือเรือนที่ใช่มากที่สุด

เริ่มกันที่สาวเก่ง อย่าง แป้ง-พลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์ เผยว่า “นาฬิกาแทบจะเป็นแอคเซสซอรีที่แป้งขาดไม่ได้เลย ไม่ว่าจะไปงานหรือแต่งตัวในชีวิตประจำวัน แป้งจะใส่เสื้อผ้าเรียบง่าย นาฬิกาสำหรับแป้งถือว่าเป็นคีย์พีชที่เสริมความโดดเด่นให้การแต่งตัวของเราคอมพลีทลุค อย่างวันนี้มาในธีมออลแบล็ค นาฬิกาที่ใส่มาก็จะมีความสะดุดตาขึ้นมาทันที”

ต่อกันที่ กีตาร์-ปฏิญญา เกี่ยวข้อง ดีไซเนอร์สาวเก่งแห่งวงการแฟชั่นเมืองไทย เล่าว่า “มองว่าเสน่ห์ของนาฬิกา นอกจากจะเป็นฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อบอกเวลาแล้ว ยังเป็นเครื่องประดับที่สะท้อนถึงตัวตนของผู้สวมใส่ และเป็นไอเทมที่อยู่คู่กับเทรนด์และแฟชั่นอยู่เสมอ สำหรับกีตาร์จะเลือกนาฬิกาที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ในด้านการออกแบบ ใส่แล้วให้ดูเป็นเรือนที่บ่งบอกความเป็นตัวเรามากที่สุด”