ชวนคนรุ่นใหม่รักษ์โลก กับสินค้าเซ็ตพิเศษ "Changemaker Toolkit"

ออกสินค้าเซ็ตพิเศษ

ในแคมเปญ ‘Be Seen Be Heard’ แคมเปญเพื่อการขับเคลื่อนสังคมที่มีจุดมุ่งหมาย คือ การสร้างโลกที่สวยงามและน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดย The Body Shop ประเทศไทยมุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Save The Ocean Shoutout (SOS)’ จึงเกิดเป็น Changemaker Toolkit ขึ้นมา เพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นได้อย่างง่ายๆ ด้วยการเริ่มจากตัวเอง

Changemaker Toolkit ถูกสร้างสรรค์โดยได้แรงบันดาลใจมาจากแนวคิดความต้องการให้คนรุ่นใหม่ค่อย ๆ ปรับไลฟ์สไตล์ในชีวิตปะจำวันของตัวเองเพื่อสร้างขยะให้น้อยที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องฝืนหรือรู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำ และยังคงแสดงออกถึงตัวตน ความโดดเด่นของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อสื่อให้เห็นว่าการช่วยเหลือเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถแสดงออกผ่านการผสมผสานเข้าในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มลงมือทำจากสิ่งง่าย ๆ ใกล้ตัว และการออกแบบนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของท้องทะเล ที่ได้ฝากลวดลายไว้กับโลกใบนี้มายาวนาน และอาจจะเลือนหายไปในไม่ช้า ถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาความสวยงามเหล่านั้นเอาไว้





กระเป๋าถักโครเชต์ที่โดดเด่นด้วยเชือกฝ้ายแท้และแพทเทิร์นอันเป็นเอกลักษณ์จากแบรนด์ดัง ISSARAPAP Brand ที่อยากให้ทุกคนช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกผ่านกระเป๋าสุดชิค ดีไซน์โดดเด่นเข้าได้กับทุกสไตล์ แถมยังจุของแน่น จะใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ไปเที่ยว หรือจะใช้เป็นพร็อพถ่ายรูปก็ดูแตกต่าง ไม่เหมือนใครแน่นอน

ขวดน้ำสแตนเลสแบบเก็บอุณหภูมิ อีก 1 ตัวช่วยให้เราลดขยะได้ง่ายๆ สู่ไลฟ์สไตล์แบบ Go Green โดยได้พาร์ทเนอร์กับ BUNNY.SHOOT. FILM เพื่อออกแบบลวดลายสุดน่ารัก แตกต่างไม่เหมือนใคร และพิเศษสุด ๆ เพียงโชว์ขวดน้ำ #SOS Bottle ให้กับร้านพาร์ทเนอร์ คาเฟ่ รับส่วนลด 10% กับเครื่องดื่มทุกเมนู โดยมีร้านที่ร่วมกับ The Body Shop คือ CASA LAPIN, DROP by DOUGH, BROCCOLI REVOLUTION, FIX Coffee สามารถใช้ได้กับทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

ดูแลโลกให้สวยงามแล้ว ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์จาก The Body Shop ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยส่วนผสมจากธรรมชาติโดยไม่ทดลองกับสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้ โดยภายในเซ็ต Changemaker Toolkit มาพร้อม Shea Body Butter บอดี้บัตเตอร์ที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นยาวนานกว่า 96 ชั่วโมง พร้อมกลิ่นหอมตลอดวัน Ginger Shampoo แชมพูสูตรพิเศษที่ตอบโจทย์ปัญหาหนังศีรษะที่แห้งและมีรังแค พร้อมบำรุงหนังศีรษะให้สุขภาพดี และสามารถเลือก Skin Care ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้อีก 1 ชิ้น คือ Tea Tree Oil ตัวช่วยปัญหาผิวที่คนเป็นสิวยกนิ้วให้ ออยล์ที่ช่วยบรรเทาอาการผิวอักเสบ และปัญหาสิวที่กวนใจ หรือเลือกเป็น Edelweiss Concentrate เซรั่ม Must Have! ตัวขายดี ที่ช่วยปกป้องและฟื้นฟูผิวจากมลภาวะ ให้ผิวคุณ นุ่ม เด้ง แข็งแรง

มาปรับไลฟ์สไตล์เพื่อเปลี่ยนแปลงให้โลกสวยงามไปด้วยกันกับ Changemaker Toolkit จาก The Body Shop ทั้ง The Body Shop Changemaker Toolkit Tea Tree Set ราคา 2,490 บาท และ The Body Shop Changemaker Toolkit Edelweiss Set ราคา 3,490 บาท ได้แล้ววันนี้ที่ The Body Shop ทุกสาขา และทางออนไลน์ที่ https://bit.ly/changemaker_toolkit

