สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดตำนานเส้นทางอนุรักษ์ผ้าไทย

กว่า 7 ทศวรรษที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานและตั้งพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา ที่แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของความเป็น

โดยเฉพาะ งานอนุรักษ์

อันหมายถึงผ้าทุกชนิดที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยฝีมือคนไทย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าลายขิด ผ้ายก ผ้าจก น้ำไหล มัดหมี่ ผ้าพื้นเมือง ที่ทรงให้ความสำคัญและทรงเป็นแบบอย่างการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองเสมอมา

กระทรวงการต่างประเทศ จึงจัดนิทรรศการ “Weaving the Way, A Journey of Thai Silk” เพื่อเผยแพร่เส้นทางการทรงงานด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน พร้อมพระปณิธานและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่ความงดงามอันแสนวิจิตรของภูมิปัญญาไทย บนเส้นทางที่ก้าวไกลของ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

รวมทั้งการจัดแสดง ชุดผ้าไหมไทยโดยฝีมือการออกแบบของสุดยอดนักออกแบบชั้นนำ และผลงานอันวิจิตรงดงามจากของที่รังสรรค์จากผ้าไทย อันเป็นการสนับสนุนผลงานและความสามารถของนักออกแบบไทย ผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยและผ้าไทยสู่สากล

ภายในงานนิทรรศการ แบ่งเรื่องราวการเดินทางของผ้าไหมไทยออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในการทรงงานด้านการอนุรักษ์ผ้าไทย พระราชกรณียกิจการทรงงานเกี่ยวกับผ้าไทยในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงภาพพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยที่งดงามวิจิตรจากฝีมือการออกแบบของดีไซเนอร์ไทยและต่างชาติ

นิทรรศการส่วนที่ 2 เป็นการรวบรวมเรื่องราวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานอนุรักษ์ผ้าไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รวมถึงการจัดแสดงชุดที่ตัดเย็บจาก “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยการออกแบบของนักออกแบบชั้นนำระดับประเทศไทยจากแบรนด์ต่าง ๆ เช่น SIRIVANNAVARI BANGKOK, ISSUE, ASAVA, VATIT ITTHI, WISHAWISH และ THEATRE

นิทรรศการส่วนที่ 3 เป็นการรวบรวมผลงานชิ้นพิเศษ ที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชั้นนำระดับโลก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับที่รังสรรค์โดยใช้ผ้าไทย มาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงความวิจิตรอันงดงาม