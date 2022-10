คอลเลกชั่นไอคอนสตรีทสีสดใส "Converse x Come Tees"

และ

ปล่อยคอลเลกชั่นไอคอนสตรีทและเครื่องแต่งกายในสไตล์ Converse โดยนำสัญลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์อย่างลายดาวเพื่อรวมสัญลักษณ์ท้องฟ้าเข้ากับไอคอน Converse แบบคลาสสิก

ด้วยสัญลักษณ์ท้องฟ้าเพียงที่ได้รับการผสมผสานการแสดงออกด้วยศิลปะที่ดิบ Come Tees นำความงามที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่เครื่องแต่งกาย Chuck 70, One Star และ Converse Shapes

Come Tees ใช้ภาษากราฟิกที่โดดเด่นและรายละเอียดสไตล์วินเทจกับ Chuck 70, One Star และคอลเลกชั่นเสื้อผ้า Converse Shapes



การร่วมมือในครั้งเป็นการแสดงออกอย่างมีชีวิตชีวา นำเสนอการออกแบบที่สดใสของแบรนด์สตรีทแวร์ Come Tees และ Converse Shapes

Converse x Come Tees ด้วยกราฟิกที่วาดด้วยมือและรายละเอียดที่แสดงออกถึงความสุขใจ Come Tees ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อผ้าแนวสตรีท โดยใช้แฟชั่นเป็นที่เก็บข้อมูลแห่งความทรงจำ ความปรารถนา และการค้นพบตนเอง ในคอลเลกชั่นใหม่ของไอคอนแนวสตรีทและดีไซน์ของ Converse Shapes Come Tees ใช้ภาษากราฟิกที่โดดเด่น ซึ่งรวมเอาไอคอน Converse และสัญลักษณ์ท้องฟ้าเข้ากับลวดลายดาวที่เด่นชัด

