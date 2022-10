Oriental Princess New beneficial เมคอัพกลุ่มใหม่ผสานสารสกัดจากดอกพีโอนี

เปิดตัว

การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของที่สุดแห่งเมคอัพพลังสีสันจากธรรมชาติ จากความเชี่ยวชาญเรื่องความงามมายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยความเข้าใจคนเอเชีย และยึดมั่นในปรัชญาที่เชื่อในความงามของศาสตร์ตะวันออก โดยนำสารสกัดจากธรรมชาติมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เมคอัพอันทรงคุณค่า ครั้งแรกกับเมคอัพที่ผสานสารสกัดจากดอกพีโอนี (Peony) ราชาแห่งดอกไม้ตะวันออก ที่ให้คุณค่าการบำรุงพร้อมเฉดสีจากธรรมชาติ พร้อมหลอมรวมสีสันอันทรงพลัง คุณค่าการบำรุง และแรงบันดาลใจจากดินแดนตะวันออกที่มีความโดดเด่น และโฉบเฉี่ยวเข้าด้วยกัน มีให้เลือกใช้ได้ครบทุกปัญหาผิว ทุกสเต็ปของการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่อัดแน่นด้วยคุณภาพในราคาสบายกระเป๋า เข้าถึงง่ายเริ่มต้นตั้งแต่ 200 - 700 บาทเท่านั้น สามารถทดลองสีสันผ่าน Makeup Virtual Try-on ได้ที่ www.orientalprincess.com ไลน์อัพของ New beneficial ครอบคลุมถึง 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรองพื้น คอนซีลเลอร์ และแป้งมี 6 ซีรีส์ ได้แก่ (1) Ultimate Coverage ปกปิดขีดสุด และลดเลือนริ้วรอย พร้อมกักเก็บความชุ่มชื่นให้กับผิว (2) Phenomenal Perfect Coverage ปกปิดผิวเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ (3) All Day Sun Protection ปกป้องผิวจากแสงแดดอย่างสูงสุด พร้อมการปกปิดที่เบาสบาย เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว (4) RED Natural Whitening & Firming Phenomenon อัพผิวสว่างผสานสกินแคร์ และคุมความมันยาวนานถึง 12 ชม. (5) BB Secret ปรับสีผิวให้กระจ่างใส และสม่ำเสมอตลอดวัน พร้อมทั้งบำรุงผิวหน้าด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ (6) Special Products รวมหลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ Press Powder, Loose Powder, Liquid Concealer และ Pore Minimiser ที่ช่วยยกระดับผิวให้เปล่งประกาย กระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติ โดยมี 3 ไอเทมไฮไลท์ในกลุ่มดังนี้

บีบีครีมปรับผิวปังได้ทุกเวอร์ชัน จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยประสิทธิภาพการปกปิดแบบ Coverage ปรับผิวทุกเฉดสี ใช้ได้ทุกคน ให้ผิวดูเรียบเนียนสดใสสุขภาพดีขึ้น ผสานสารสกัดธรรมชาติ Peony Extract , Omega3 และ Vita Skin Complex เติมความชุ่มชื้นผิวให้ผิวแข็งแรง ตึงกระชับ พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด ด้วย SPF 30 PA++ (ปริมาณ 40 g. ราคา 575 บาท)

แป้งผสมรองพื้นกันแดดที่มาพร้อม 3 เฉดสี (No.01 Ivory, No.02 Sand, No.03 Honey) ช่วยให้ผิวสวยเรียบเนียนพร้อมเผชิญแดด ไม่เป็นคราบระหว่างวัน คุมมันนาน 6 ชั่วโมง ปกป้องผิวจากปัจจัยภายนอกที่คอยทำร้ายผิว และแสงแดด รังสี UVA/UVB ได้สูงสุดระดับ SPF 50 PA++++ และผสาน Mirror Ball Powder ช่วยทำให้แสงตกกระทบ อำพรางใบหน้าให้สวยสมบูรณ์แบบกลมกลืนกับผิวอย่างเป็นธรรมชาติ (ปริมาณ 11 g. ราคา 555 บาท)

ที่สุดของการปกปิด มิดชิดทุกริ้วรอย คอนซีลเลอร์เนื้อลิควิดบางเบาที่ช่วยลบเลือนรอยดำ รอยแดง และรอยคล้ำใต้ตาให้เป็นผิวสวยเรียบเนียนดูเป็นธรรมชาติ ไม่เป็นคราบระหว่างวัน ผสานการบำรุงด้วยสารสกัดธรรมชาติจาก Peony Extract ให้ผิวชุ่มชื้น เบาสบายพร้อมต่อต้านริ้วรอย และยับยั้งอนุมูลอิสระที่ทำร้ายผิวก่อนวัยในขั้นตอนเดียว (ปริมาณ 7 ml. ราคา 285 บาท)

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรอบดวงตามี 4 ประเภท ได้แก่ (1) กลุ่มดินสอเขียนคิ้ว ที่มาพร้อมกับ Applicator หลากหลายสไตล์ให้ทุกคนได้เลือกใช้ตามความถนัด อาทิ แปรงทรงกลม แปรงตัดเฉียง และแปรงหัวตัดที่มาพร้อมมาสคาร่าคิ้ว (2) กลุ่มมาสคาร่า ช่วยให้ดวงตาหนาฟู และเรียงเส้นสวยตลอดวัน (3) กลุ่มอายไลเนอร์ เพิ่มความคมชัดให้แก่ดวงตา พร้อมคุณสมบัติที่ติดทนนาน กันน้ำ และเหงื่อไม่ทำให้เยิ้มระหว่างวัน (4) กลุ่มอายแชโดว์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ รังสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากสีสันเนื้อเนียน เกลี่ยง่าย โดยมี 4 ไอเทมไฮไลท์ในกลุ่มดังนี้

คิ้วเพอร์เฟกต์แบบมืออาชีพ ด้วยดินสอเขียนคิ้ว 2 in 1 เนื้อแมท นุ่มทรงหัวตัดให้คิ้วสวยคมติดทนนาน มาพร้อมกับมาสคาร่าเม็ดสีแน่นชัด ช่วยจัดรูปคิ้วให้เรียงเส้นสวยแบบ 6 มิติ ผสานสารสกัดธรรมชาติให้ขนคิ้วแข็งแรง เขียนง่ายครบจบในแท่งเดียว (ปริมาณ 0.5 g. 1.4 g. ราคา 345 บาท)

อายแชโดว์ขนาดพกพาสะดวกที่ออกแบบมา 20 เฉดสีให้เลือกแต่งได้ในสไตล์ของตัวเอง ด้วยเนื้อ Crystal Powder ที่เนียนนุ่มเกลี่ยง่าย สีชัดติดทนนาน ผสานสารสกัดธรรมชาติจาก Peony Extract ช่วยต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการเกิดริ้วรอยรอบดวงตา (ปริมาณ 3.8 g. ราคา 195 บาท)

ขนตาเด้ง เรียงเส้นด้วยนวัตกรรมการออกแบบมาสคาร่า 2 คุณสมบัติในหนึ่งเดียว ย้ำให้ขนตาหนา และยาวแบบเส้นต่อเส้นตั้งแต่โคนจรดปลาย มาพร้อมประสิทธิภาพในการกันน้ำ และเหงื่อให้ขนตาสวยติดทนยาวนาน แต่ล้างออกง่ายเพียงแค่ใช้น้ำอุ่น (ปริมาณ 6 g. ราคา 425 บาท)

อายไลเนอร์สูตรกันน้ำ สีดำเข้มสนิทเพียงเขียนแค่ครั้งเดียว ด้วยขนแปรงเรียวเล็กมอบการเขียนที่เรียบลื่น อีกทั้งยังไม่ทำให้เป็นคราบดำใต้ตา และติดทนนานตลอดวัน อุดมด้วยคุณค่าการบำรุงจากซากุระที่ช่วยลดการระคายเคียง และล้างออก ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใช้น้ำอุ่น (ปริมาณ 0.6 ml. ราคา 415 บาท)

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบลัชออนมี 5 ประเภท ได้แก่ (1) beneficial Gradation Compact Cheek Colours ผสาน 4 เฉดสีปัดแก้มในตลับเดียว มอบลุคสดใส สุขภาพดียาวนาน (2) beneficial Ready To Wear Nourishing Face Colours แปรงปัดแก้มเนื้อฝุ่น 2 in 1 มอบแก้มสวยระเรื่อดูธรรมชาติ พกพาสะดวก (3) beneficial Kiss From A Rose Natural FaceTint ทิ้นท์สำหรับแก้ม และปาก มอบความเลือดฝาดบนผิวหน้าแลดูสุขภาพดี (4) beneficial All Day Glow Powder Blush บลัชออนเนื้อเนียนนุ่ม ให้ลุคที่เป็นธรรมชาติ เข้าได้กับทุกเฉดผิว โดยมี 2 ไอเทมไฮไลท์ในกลุ่มดังนี้

บลัชออนเนื้อเนียนนุ่มพกพาสะดวก สีชัดติดทนนานพร้อมหลากหลาย Texture และมีถึง 10 เฉดสี ให้เลือกแต่งได้ในสไตล์ของตัวเอง ใช้ได้ทุกวันเข้ากับทุกเฉดผิว พร้อมผสานสารสกัดธรรมชาติ Peony Flower Extract ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ให้ผิวชุ่มชื่นเปล่งประกาย และ Silk Mica Powder ให้เนื้อสัมผัสนุ่มลื่นสบายผิว ทั้งเนื้อแมท และชิมเมอร์ (ปริมาณ 3.5 g. ราคา 235 บาท)

บลัชออน 4 มิติที่การันตีความเลอค่าด้วยรางวัลจากนิตยสารชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อง เนื้อมุกสัมผัสเนียนนุ่มผสาน 4 เฉดสีในตลับเดียวช่วยเพิ่มประกายระยิบระยับให้แก้มฉ่ำสวยเนียนอย่างธรรมชาติ พร้อมผสานคุณค่าสารสกัดธรรมชาติจาก Peony Extract ชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย ปกป้องผิวจากการแพ้ระคายเคือง (ปริมาณ 12 g. ราคา 595 บาท)

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มริมฝีปากมี 4 ประเภท ได้แก่ (1) beneficial Cherish Lip Sheer SPF15 ลิปสติกผสมกันแดดสีระเรื่อ มอบความอวบอิ่ม และบำรุงริมฝีปากในแท่งเดียว (2) beneficial Deep Velvet Matte Lipstick ลิปสติกเนื้อแมท Velvet ให้ความสัมผัสนุ่มดุจกำมะหยี่ พร้อมเม็ดสีที่ติดแน่น ทนนานตลอดวัน (3) beneficial Touchless Matte Liquid Lipstick ลิปสติกแบบน้ำเนื้อแมท 5 เฉดสี ให้ริมฝีปากดูเบลอสวย และเบาสบาย (4) beneficial Juicy Glow Watery Lip Tint ลิปกลอสทิ้นท์เอาใจสายวีแกน เนื้อบางเบา ให้ริมฝีปากฉ่ำวาวยาวนานด้วยเม็ดสีที่แน่น และเข้มข้น มี 3 ไอเทมไฮไลท์ในกลุ่มดังนี้

กลอสทิ้นท์ปากสวยฉ่ำ ใช้ง่ายเพื่อสายวีแกน เนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนอะหนะ สีชัด ติดทนนาน ช่วยให้ปากฉ่ำดูอวบอิ่มสุขภาพดีแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเลอร์ พร้อมผสานเมคอัพกับสกินแคร์เข้าด้วยกันเพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระ และริ้วรอยบนริมฝีปาก (ปริมาณ 3.5 g. ราคา 355 บาท)

ที่สุดของลิปแมทสีแน่นแบบ Full Coverage พร้อมเทคโนโลยี Silky Powder เนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม เบาสบาย เทคนิคเฉพาะของโอเรียลทอล พริ้นเซส (ปริมาณ 3.9 g. ราคา 355 บาท)

ลิปสติกเนื้อแมทที่ให้สัมผัสดุจกำมะหยี่ นุ่มลื่น เบาสบายริมฝีปาก ช่วยเติมเต็ม และเบลอร่องริมฝีปากให้เรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติด้วยสารสกัดจากตะวันออก Peony Flower Extract และ Vitamin E ช่วยให้ริมฝีปากอวบอิ่ม สีชัด สวยครบจบในแท่งเดียว (ปริมาณ 3.7 g. ราคา 375 บาท)

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทำความสะอากผิวหน้ามี 4 ประเภท ได้แก่ (1) beneficial Make Off Cleansing Milk Essence สูตรน้ำนมผสานโทนเนอร์ ช่วยลบเครื่องสำอาง และสิ่งสกปรกอย่างถนอมผิว (2) beneficial Make Off Mild Cleansing Water สูตรน้ำอ่อนโยน ปราศจากแอลกอฮอล์ เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่าย ให้ความรู้สึกชุ่มชื่น และสบายผิวหลังการใช้ (3) beneficial Make Off Soothing Cleansing Milk สูตรน้ำนมเนื้อโลชันเข้มข้น ขจัดเครื่องสำอาง และสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจด พร้อมปรับความสมดุลของผิวให้เรียบเนียน อิ่มน้ำ (4) beneficial Make Off Perfect Eye & Lip Makeup Remover สูตรน้ำในน้ำมันสำหรับรอบดวงตา และริมฝีปาก ช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างล้ำลึก

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแปรงแต่งหน้ามี 9 ประเภท ได้แก่ (1) Pro Foundation Brush แปรงสำหรับเกลี่ยรองพื้น ด้วยขนแปรงที่ออกแบบมาพิเศษจากขนสังเคราะห์ อ่อนนุ่ม พร้อมด้ามแปรงจับถนัดมือ สำหรับการลงรองพื้นให้เรียบเนียน ให้ผลลัพธ์ที่ผิวเรียบเนียนไร้ที่ติ ปกปิดอย่างป็นธรรมชาติ สามารถใช้กับรองพื้นทุกชนิด (2) Pro Powder Brush แปรงปัดแป้งขนนุ่มฟูที่สามารถใช้ได้กับแป้งฝุ่น และแป้งอัดแข็ง ด้วยขนแปรงที่นุ่มสบายผิวเป็นพิเศษ (3) Pro Blush Brush แปรงปัดแก้ม ที่ถูกดีไซน์มาเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับกับรูปหน้าแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่งพวงแก้มให้สวยเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ (4) Pro Lip Brush แปรงทาลิปสติก ขนแปรงนุ่มช่วยให้ทาปากได้อย่างสวยไร้ที่ติ โดยสามารถสร้างขอบปากได้อย่างง่ายดายด้วยหัวแปรงโค้งมน ขนาดเล็ก พกพาสะดวก (5) Pro Eye Colour Brush แปรงสำหรับทาตา ช่วยเกลี่ยสีตาให้กลมกลืน และกำหนดน้ำหนักของสีได้อย่างสวยงามตามต้องการ (6) Pro Blender Brush แปรงสำหรับเบลนด์อายแชโดว์ได้อย่างเนียนฟุ้งสวย ช่วยเพิ่มมิติให้กับดวงตาอย่างมืออาชีพ (7) Pro Eye Definer Brush แปรงสำหรับเขียนขอบตา และเกลี่ยอายแชโดว์ ด้วยปลายแปรงขนาดเล็ก จึงสามารถเกลี่ยเส้น ขอบตาได้อย่างคมชัด ให้ผลลัพธ์ที่เนียนสวยสมบูรณ์แบบ (8) Pro Angle Brow Brush แปรงสำหรับเขียนคิ้วหัวแปรงแบบตัดเฉียง ช่วยสร้างกรอบคิ้วได้อย่างสวยคมเกลี่ยให้สีกระจายดูมีมิติกลมกลืนเป็นธรรมชาติ (9) Pro Retractable Blush Brush ไอเทมเด็ดของกลุ่มแปรงแต่งหน้าซึ่งเป็นแปรงปัดแก้มแบบพกพาที่มีขนหนานุ่ม สบายผิว และสะดวกสบายในการใช้งาน