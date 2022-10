Ecotopia มัลติแบรนด์สโตร์รักษ์โลก ช่วยสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่เซฟโลกได้อย่างยั่งยืน

ทุกคนรู้ดีว่า โลกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือ Climate Change และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลายองค์กรจึงนำเสนอแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนมากมาย แต่สำหรับสยามพิวรรธน์ ทิศทางสร้างความยั่งยืนไม่ได้พุ่งเป้าไปที่สิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่ยังนำเสนอคอนเซ็ปต์การทำงาน

ทำให้ทุกส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจัดการและได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจผ่านการสร้างคุณค่าร่วม Shared value ของสยามพิวรรธน์ เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน และทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ จึงสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่าน ECOTOPIA มัลติแบรนด์สโตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่นอกจากจะได้รวมสินค้าสร้างสรรค์จากแนวคิดรักษ์โลกและ well-being เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจรักษ์โลกที่ครบวงจรยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย (Asia’s leading Eco Lifestyle Destination) แล้ว และยังเป็นตัวแทนเทรนด์การสร้างความยั่งยืนที่ทุกคน “เห็น” และ “เป็นต้นแบบ” ให้ทุกคนทำตามได้อีกด้วย ล่าสุด ECOTOPIA ได้ไปจุดประกายไอเดียไลฟ์สไตล์รักษ์โลกให้แก่คนรุ่นใหม่ในงาน Sustainability Expo 2022 ที่เพิ่งจบลงไปหมาดๆ

อุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เปิดเผยว่า ECOTOPIA เป็นเหมือนโชว์เคสที่จะทำให้ทุกคนเห็นแพลตฟอร์มปลายน้ำที่ส่งต่อผลิตภัณฑ์รักษ์โลกไปสู่ผู้บริโภค เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ส่งเสริมให้มีการลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง สนับสนุนให้ใช้สินค้าที่ทำจากวัสดุหรืออุปกรณ์รีไซเคิล โดยในงาน Sustainability Expo 2022 ที่ผ่านมา ได้จำลองเมืองแห่งคนรักษ์โลก ECOTOPIA ในแนวคิดแหล่งรวมสินค้ารักษ์โลกที่ครบครันหลากหลายเพื่อโลกที่ดีขึ้น (Your largest Eco-product store, for a better you and better world) โดยมีเจตนาที่ต้องการสะท้อนความตั้งใจในการปลุกจิตสำนึกของการดำเนินชีวิตตามแนวคิดรักษ์โลกแบบครบวงจร

หากใครที่พลาดงาน Sustainability Expo 2022 ก็ยังคงสามารถไปเยือน ECOTOPIA ได้ที่ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร มีสินค้าที่มาจากแนวคิดรักษ์โลกครบกระบวนการถึง 8 โซน สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ ครอบคลุมการใช้ชีวิตทุกด้านทั้งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ แหล่งรวมต้นไม้ฟอกอากาศและอุปกรณ์ทำสวน อาหารเพื่อสุขภาพคัดเลือกวัตถุดิบออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคดูแลผิวพรรณและความงาม ผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมารีไซเคิลใหม่ ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น และงานฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ตอกย้ำว่า ECOTOPIA เป็น Eco Community สำหรับคนรักษ์โลกอย่างแท้จริง

“เราจะเห็นได้ว่า Ecotopia ไม่เพียงแต่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น นอกจากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับ refill แล้ว ยังอนุญาตให้ลูกค้านำบรรจุภัณฑ์มา refill เองได้ การให้ความรู้ด้านการทำครัวแบบปราศจากของเสีย รวมทั้งการเปิดพื้นที่สำหรับกิจกรรม Workshop รักษ์โลก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนขยะเป็นงานศิลป์ หรือนำไปเป็นวัสดุสำหรับการทำสวนแบบออร์แกนิค ถือเป็นการสร้างคอมมูนิตี้สำหรับคนรักษ์โลก รวมพลังผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน สร้างความแตกต่างได้ในทุกๆ วัน”

เมื่อเร็วๆ นี้ Inside Retail สื่อธุรกิจรีเทลชั้นนำของเอเชีย ได้จัดอันดับให้ ECOTOPIA เป็นหนึ่งใน Asia’s 20 Coolest Retailers นับเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จในระดับนานาชาติ และได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์ที่มาปฏิวัติวงการร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ มุ่งเสริมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในด้านวิถีทางการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน

“เพราะการมีส่วนร่วม ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นจริงและทำได้อย่างรวดเร็ว และ ECOTOPIA ยังเป็นการสะท้อนคำว่า ‘พวกเรา’ ได้เป็นอย่างดี เพราะที่นี่คือพื้นที่ที่ทุกคนเอาความเก่งของแต่ละคนมาแชร์กัน เพื่อขยายต่อไอเดียนั้นไปยังคนอื่นๆ ต่อไป และ ECOTOPIA ยังสื่อให้เห็นได้ว่าความยั่งยืน สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจได้จริงอีกด้วย”