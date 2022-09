เช็คลิสต์อดีตคนรัก กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 แห่งอังกฤษ

พระราชประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาเอลิซาเบธ ที่ 2 ผ่านไปอย่างน่าจดจำ สหราชอาณาจักรเปลี่ยนบัลลังก์มาอยู่ภายใต้การปกครองของ

ที่ทรงมีราชินีคามิลลาเคียงคู่

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เรื่องฉาวๆ ของพระองค์ทรงเป็นที่วิพากวิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ตามปกติของราชวงศ์และยิ่งตำแหน่งสำคัญอย่าง มกุฎราชกุมาร ยิ่งเป็นที่จับตามอง

กิจกรรมนอกลู่ที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 ต้องทรงเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ทุกอย่างเรื่มต้นที่สนามโปโลในอังกฤษ ปี 1970 เมื่อเจ้าชายชาร์ลสขณะนั้น ทรงได้ยลโฉมไฮโซสาว คามิลลา เป็นครั้งแรก

กลายเป็นว่า ในเบื้องหน้าของชีวิต คามิลลา ลงเอยกับแอนดรูว์ ปาร์เกอร์ โบวล์ส แต่เบื้องหลังนั้น เวลาเสด็จไปไหน คล้ายกับทั้งสองพระองค์ต่างหากที่ทรงเป็นคู่กัน ส่วนแอนดรูว์ นั่งคุมเชิงอยู่ห่างๆ

คามิลลา ไม่มีข่าวคราวจะแยกจากแอนดรูว์ แม้ทุกๆ คนก็เห็นกันว่า เจ้าชายชาร์ลสและคามิลลา ก็ทรงกิ๊กกันในทุกๆ แมตช์โปโล ไม่รวมที่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นอีกเท่าไหร่

ในเบื้องหน้า คามิลลา บอกว่า เธอรักแอนดรูว์ โดยอ้างถึงเจ้าชายมกุฎราชกุมารว่า เป็นช่องทางกลับคืนสู่อ้อมอกเขา

แหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่า จริงๆ เจ้าฟ้าหญิงแอน ทรงรักแอนดรูว์ ปาร์กเกอร์ โบวล์ส แต่แอนดรูว์กับคามิลลา รักกันจริงๆ

ด้านนักเขียนอัตชีวประวัติ เพนนี จูเนอร์ บันทึกไว้ว่า “ตอนนั้นที่คามิลลาได้เข้าเฝ้าเจ้าชาย พระองค์ทรงเห็นว่า เธอเป็นสตรีที่สวยและแสนพิเศษมาก ส่วนเธอเห็นว่า ก็แอนดรูว์อยากไปแอบสัมพันธ์อยู่กับเจ้าฟ้าหญิงแอน ที่รู้จักผ่านพี่ชายของเธอ เจ้าชายชาร์ลสสำหรับเธอก็ทรงโอเคนะ” ซึ่งพี่ชายของเธอเป็นคนสอนให้เขาได้รับบทเรียน ด้วยการแนะนำให้น้องสาวเข้าเฝ้ามกุฎราชกุมาร

เมื่อเจ้าฟ้าชายชาร์ลส ทรงเข้าสู่กองทัพเรือ เนื้อหาใน The Crown ก็ยังบอกว่า สำนักราชวังอังกฤษทำทุกวิถีทางเพื่อแยกทั้งสองพระองค์ออกจากกัน ในที่สุด คามิลลากับแอนดรูว์ก็ย้อนกลับมาหากัน หมั้นในเดือนมีนาคมและแต่งในเดือนกรกฎาคม — ช่วงนั้นเป็นเวลาประหลักประเหลือกของทั้งเจ้าชายชาร์ลส และเจ้าฟ้าหญิงแอน

ชู้รักคนหนึ่งของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส ที่ทรงไปมาหาสู่กันเป็นปีๆ แต่ไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่ คือ ลูเซีย ซานตา ครูซ ที่น่าจะเรียกว่าเป็น “แฟนสาว” คนแรกในอดีตเจ้าชายแห่งเวลส์

ผู้ทำวิจัยเรื่องนี้ พบหนังสือ Three essays on Chilean women ที่เล่าเหตุการณ์ ในปี 1971 หลังจากที่เบื้องหน้า ทุกคนเห็นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เสด็จไปงานโปโลร่วมกับคามิลลา ตามด้วยดินเนอร์ในตอนเย็น แต่หลังจากที่ทั้งสองพระองค์ทรงเลิกรากัน ลูเซีย ก็เข้ามาเป็นยารักษาแผลใจ

ลูเซีย ซานตา ครูซ เป็นธิดาของ วิคตอร์ ซานตา ครูซ เอกอัครราชทูตชิลี ประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในช่วงที่เธอขึ้นเป็นประธานสมาคม ริการ์โด ฟรอยลัน ลากอส เอสโคบาร์ เธอได้เขียนอัตชีวประวัติที่ทำให้พวกเราได้เห็นหน้าค่าตา เจาะลึกแวดวงมหาเศรษฐีในอังกฤษ ที่น่าแปลกว่า ลูเซียเลือกจะไม่เขียนถึงเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เลย ทั้งที่พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในสมาชิกแวดวงไฮโซชัดๆ

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงพบกับลูเซีย ในเคมบริดจ์ พระองค์ถึงขนาดทรงพาเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบท ที่ 2 มาแล้ว

อย่างที่รู้กัน ขนบของราชวงศ์อังกฤษนั้นเข้มงวดขนาดไหนในเรื่องการเลือกคู่ครอง โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกราชวงศ์จะต้องนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์ แต่ลูเซียเป็นคาทอลิค ซึ่งหมายถึงว่า หากเจ้าชายอภิเษกฯ กับเธอ พระองค์ก็จะทรงต้องสละราชบัลลังก์

แม้ว่า ความรักของพวกเขาจะต้องจบลง แต่ชีวิตของลูเซีย ซานตา ครูซ ประสบความสำเร็จมาก เธอกลายเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย ทำงานในธนาคารบันโก ซานตาแดร์ เขียนหนังสือสองสามเล่ม และท้ายที่สุด เธอปิดท้ายชีวิตการทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ในชิลี

ชีวิตส่วนตัว ลูเซีย สมรสกับนักการเมืองบ้านเกิด ฮวน ลุยส์ ออสซา มีบุตรธิดาด้วยกัน 3 คน โดยเธอยังคงเป็นพระสหายที่ดีของกษัตริย์ชาร์ลส์ ที่ 3 และราชินี จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต เมื่อ 16 มีนาคม 2019

ก่อนเจ้าฟ้าชายชาร์ลส จะทรงเริ่มเดทกับเจ้าหญิงไดอานา ในปี 1980 และนำไปสู่พระราชพิธีอภิเษกสมรสแห่งทศวรรษ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 1981 พระองค์ยังทรงมี ดาวีน เชฟฟิลด์ ที่ดูเหมาะสมมากกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส ในขณะนั้น

ดาวีน เชฟฟิลด์ เป็นนักอุตสาหกรรม หลานสาวของลอร์ดแมคโกวาน และเป็นลูกพี่ลูกน้องของ ซามันทา เชฟฟิลด์ ที่ปัจจุบันสมรสกับอดีตนายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน

เคราะห์ร้ายที่เธอมีความสัมพันธ์กับ เจมส์ เบียร์ด ในระหว่างที่เดทกับเจ้าชายฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์อังกฤษ บอกว่า “เจ้าฟ้าชายชาร์ลส นั้นทรงหัวรั้น ขณะที่ดาวีนยอมทุกอย่าง ในที่สุด แฟนหนุ่มของเธอก็ต้องถูกเขี่ยกระเด็นไป”

ความสัมพันธ์ของดาร์วีน กับมกุฎราชกุมารขณะนั้น จบลงเพราะ เจมส์ เบียร์ด ออกมาแฉว่า เขาและดาวีนมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง พร้อมเปิดเผยภาพที่พวกเขาอยู่ด้วยกันก่อนหน้านั้นต่อสาธารณะ โดย ณ เวลานั้น สตรีที่เคยมีสัมพันธ์กับชายอื่น ไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับอนาคตกษัตริย์

ด้าน คาโรลีน ลองแมน รู้จักสนิทสนมกับสมเด็จพระราชินีนาเอลิซาเบท ที่ 2 นานมาแล้ว ก่อนจะได้พบกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส โดยเธอเป็นพระธิดาทูนหัวในอดีตสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษ รวมทั้งธิดาแท้ๆ ของเลดี้ เอลิซาเบท เลมเบิร์ต พระสหายสนิท ที่ทรงเป็นเพื่อนเจ้าสาวในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระองค์ด้วย

คาโรลีน เป็นแฟนสาวของเจ้าฟ้าชายชาร์ลสในช่วงทศวรรษที่ 70s ทั้งคู่เป็นภาพในหน้าหนึ่งของแท็บลอยด์ ในรถยนต์พระที่นั่งแอสตัน มาร์ติน รวมทั้ง การแข่งขันโปโล และแม้ว่า ทั้งสองไปกันไม่รอด แต่ครอบครัวของคาโรลีนยังคงสนิทสนมกับใต้ฝ่าละอองพระบาท

ไม่นานหลังทรงเป็นโสดอีกครั้ง เจ้าฟ้าชายชาร์ลส ทรงเดทกับ อมันดา แนทช์บูล ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์เอง ในหนังสือ Battle of Brothers ของโรเบิร์ต ลาซีย์ เปิดเผยว่า ทรงปลื้ม อมันดา มาก

การเดทกับลูกพี่ลูกน้องเชื้อสายใกล้ชิดอาจฟังดูผิดทำเนียมประเพณี แต่กลับเป็นสิ่งปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในราชวงศ์ต่างๆ ของยุโรป เช่นเดียวกับพระราชมารดาและราชบิดาของพระองค์ ต่างก็ทรงเป็นสายโลหิตของสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย

อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าฟ้ามกุฎราชกุมารทรงขอเธอแต่งงาน ในปี 1979 พระญาติคนสวยของพระองค์กลับปฏิเสธอย่างสุภาพ “เหมือนเป็นการยอมจำนนต่อระบบยังไงไม่รู้ เมื่อคุณเป็นสมาชิกราชวงศ์ คุณก็สูญเสียความเป็นส่วนตัวไปแล้ว”

ซาบรีนา กินเนส สาวสวยผมบลอนด์ทายาทมหาเศรษฐี เจ้าของโรงเบียร์น้ำดำชื่อดัง มีความสนใจในหลายๆ สิ่งคล้ายเจ้าฟ้าชายชาร์ลส ไม่ว่าจะเป็น กีฬาโปโล การตกปลา และละครเวที

เจ้าหญิงมาร์กาเร็ต ยังทรงกล่าวถึงทั้งคู่ว่า เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจัง ซึ่งเป็นคำที่ไม่เคยคุ้นต่อสมาชิกราชวงศ์ อย่างไรก็ตาม ซาบรีนา เคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่า เธอยังไม่พร้อมสำหรับการแต่งงาน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จบลงในเวลาไม่ถึงปี

จากนั้น มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ ก็เสด็จไปนั่นไปนี่กับ เจน เวลส์ลีย์ ธิดาของดยุคแก่งเวลลิงตัน ราวปี 1973 ความสัมพันธ์ดูจะไปได้สวย ทว่า เจน สังเกตว่า พระทัยของพระองค์นั้นทรงอยู่ที่หญิงอื่น

มาถึง แอนนา วอลเลซ ที่อาจจะได้ขึ้นเป็นพระสนมของเจ้าฟ้าชาร์ลส โดยพระองค์ได้ทรงขอเธอแต่งงานถึง 2 ครั้ง ทว่า เธอปฏิเสธทั้งสองครั้ง

เพนนี จูเนอร์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Firm เขียนเอาไว้ว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส ทรงไม่ใช่ชายในฝันของเธอ ครั้งหนึ่ง พระองค์ทรงพาแอนนาไปงานบอลล์ แต่กลับไปทรงเต้นคู่กับคามิลลา อยู่ครึ่งค่อนคืน แอนนาเมินพระองค์ด้วยการบอกว่า “ไม่มีใครปฏิบัติกับฉันแบบนี้ แม้จะทรงเป็นมกุฎราชกุมารก็ตาม”

สำหรับซาราห์ สเปนเซอร์ พี่สาวคนโตของเจ้าหญิงไดอานา เป็น “สเปนเซอร์” คนแรกที่เข้ามาในชีวิตของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส โดยทั้งสองเดทกันในปี 1977 แต่เมื่อมีคนถามซาราห์ว่าจะแต่งงานกับเจ้าชายฯ หรือไม่ เธอตอบว่า “ฉันจะไม่แต่งกับหากเขาเป็นคนเก็บขยะ หรือเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษ”

คู่นี้เป็นที่รู้กันว่า คบกันประเดี๋ยวประด๋าว จึงไม่แปลกที่ความสัมพันธ์จบลงไวมาก แต่มั้งสองยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่เธอทำตัวเป็นคิวปืด ด้วยการแนะนำ ไดอานา สเปนเซอร์น้องสาววัย 19 ของเธอเองให้เจ้าชายฯ ทั้งคู่ทรงเดทกัน 12 ครั้ง ก่อนจะทรงหมั้น และอภิเษกกันในที่สุด

ทว่า กษัตริย์ชาร์ลส ที่ 3 ไม่เคยดับถ่านไฟเก่าของพระองค์ที่ทรงมีต่อคามิลลา

ซาราห์ แบรดฟอร์ด อ้างในอัตชีวประวัติส่วนตัวว่า ในปาร์ตี้ที่เธอไปร่วมในปี 1980 เธอสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ถึงแพสชันทางพระวรกายของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส ที่ทรงมีต่อคามิลลา นั่นหลังจากที่มีคนเห็นแล้วก็เอามาเมาท์กันในงานปาร์ตีว่า ทั้งสองพระองค์ทรงจูบกันอย่างดูดดื่ม

ทั้งสองพระองค์ไม่เคยทรงหยุดความปรารถนาต่อกัน ไม่ว่าจะตอนไหน แม้ว่า เธอจะไปใช้ชีวิตกับแอนดรูว์ ปาร์เกอร์ โบวล์ส แล้ว และไม่ว่าเจ้าฟ้าชายจะมีใคร — แอนดรูว์ มอร์ตัน รายงานสิ่งเหล่านี้ในหนังสือ Diana: Her True Story—In Her Own Words.

มีข่าวว่า เจ้าหญิงไดอานา ทรงเคยเผชิญหน้ากับคามิลลา ถามเรื่องความสัมพันธ์ของเธอและพระองค์ ในงานวันเกิดพี่สาวคามิลลา “เรารู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่าพระองค์ท่านกับเธอ ซึ่งถึงกับมีคนรายงานคำตอบของคามิลลา ซึ่งบัดนี้ทรงเลื่อนฐานะเป็นราชินี…

คามิลว่า “ไดอานา พระองค์ได้ทุกอย่างที่ทรงต้องการ พระองค์ทรงทำให้ชายทั้งโลกหลงรัก แล้วพระองค์ก็ยังทรงมี 2 พระโอรส ผู้สิริโฉม พระองค์ยังทรงต้องการอะไรอีก?” เจ้าหญิงไดอานา ทรงตอบทันควันว่า “ก็สวามีของฉันน่ะสิ”

ประตูแห่งความสอดรู้สอดเห็นเปิดกว้างขึ้นเมื่อมี “คลิปหลุด” เป็นเสียงคุยโทรศัพท์สุดสยิว ในปี 1989

และเรื่องราวต่อมาก็เป็นอย่างที่รู้กันดี