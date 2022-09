‘The New Ark’ ผลงาน 13 ศิลปินทั่วโลก สตาร์ทเวิลด์ทัวร์ที่แรกในเมืองไทย!

องค์กรสนับสนุนโครงการศิลปะและงานนิทรรศการของศิลปินทั่วโลก ด้วยสกุลเงินดิจิทัล เปิดตัวนิทรรศการ

ครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นที่แรกในโลกของเวิลด์ทัวร์ 2022 ยกขบวนผลงานจินตนาการสุดเจ๋งของ DIRECTOR JACQ หรือ ผู้กำกับแจ๊ค ครีเอเตอร์ชื่อดังระดับโลก ร่วมด้วยผลงานของศิลปินจาก 13 ประเทศ มาให้ชม ณ ริเวอร์ ซิตี้ กรุงเทพ วันนี้-16 ต.ค. 65

“The New Ark” จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ความเป็นเอกภาพสากล ด้วยการตีความตำนานแห่งบัญญัติสิบประการหรือ ‘กฎแห่งจักรวาล’ และ ‘หีบแห่งพันธะสัญญาที่สาบสูญ (Ark of the Covenant) ขึ้นใหม่ ที่ตั้งใจจะสะท้อนความงดงามของการมีชีวิต ด้วยการเคารพในกฎแห่งธรรมชาติและโลกใบนี้ ผ่านรูปแบบของงานศิลปะแขนงต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ