อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ปลื้มสุดๆ โรงแรม The Standard Bangkok Mahanakhon คว้ารางวัล

เพิ่งเปิดให้บริการไม่นาน โรงแรม The Standard, Bangkok Mahanakhon ก็คว้ารางวัล The Best New Build Hotel จากเวทีระดับโลก AHEAD AWARDS รางวัลคุณภาพด้านการออกแบบและการให้บริการของโรงแรมต่างๆ ทั่วโลก ทำเอา “อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา” บิ๊กบอสคิง เพาเวอร์ เป็นปลื้มสุดๆ นับว่าตัดสินใจถูกต้องในการเลือกแบรนด์ THE STANDARD เข้าบริหารโรงแรมที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร



***

ช่วงนี้ “ป๋าหน่อง” ประวิช จรรยาสิทธิกุล แห่งศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต อารมณ์ดีเป็นพิเศษ เพราะพันธมิตรร้านค้าเดิมกว่า 90% เดินหน้าเปิดเฟสแรก “The Botanica Zone” ในบรรยากาศ “Color of Flower Blooming” กับคอนเซ็ปต์ “The Oasis of Shopping in Patong” นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าใหม่ๆ อีก (เช่าพื้นที่โทร. 0-2381-3287-9 ต่อ 171-174 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00–18.00 น.)



***

คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) แนะนำ “คริสปี้ ครีม สตรอว์เบอร์รี เกลซ โดนัท” (Krispy Kreme Strawberry Glazed Doughnut) กับการนำโดนัทออริจินัลซิกเนเจอร์เนื้อนุ่ม มาเคลือบเกลซ สีชมพูผสมเนื้อสตรอเบอร์รี รสชาติหวานอมเปรี้ยวจากกลิ่นและเนื้อของสตรอเบอร์รีแท้ๆ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.-10 ต.ค. 65 ณ ร้านคริสปี้ ครีม กว่า 50 สาขา ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่