จิบชายามบ่าย The Verdant Afternoon Tea ที่โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

เชิญคุณมาจิบน้ำชายามบ่าย ท่ามกลางบรรยากาศหรูหราโอ่โถงของล็อบบี้ ที่ได้รับรางวัล Best Hotel Lobby Interior of Thailand and Best International Hotel Lobby Interior จาก International Property Awards ล็อบบี้ได้รับการออกแบบให้สูงโปร่ง เปิดรับแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านประตูทางเข้าทรงโค้งที่เชื่อมต่อความเป็นธรรมชาติใจกลางเมืองสู่โถ่งล็อบบี้ของโรงแรมฯ ได้อย่างกลมกลืน

ชุดน้ำชายามบ่าย The Verdant Afternoon Tea ได้รับแรงบันดาลใจจาก Sustainability Concept ที่ทางโรงแรมมุ่งมั่นที่จะช่วยอนุรักษ์โลกและรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดรับกับการที่โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED Silver (Leadership in Energy and Environmental Design) ของ United Stated Green Building Council หรือ USGBC ซึ่งทางคณะกรรมการจะทำการพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้างอาคาร การเลือกใช้วัสดุที่อนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลอีกด้วย

ชุดน้ำชายามบ่าย The Verdant Afternoon Tea ยังคงความโดดเด่นสวยงาม อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการนำวัสดุเหลือใช้อย่าง ใยมะพร้าวและแกลบข้าว มาสร้างสรรค์เป็นชุดชายามบ่ายดีไซน์เก๋ เพิ่มความตระการตาด้วยดรายไอซ์บริเวณฐานของชุดชา ลิ้มลองรสชาติอันละเมียดของเมนูชุดชายามบ่ายไม่ว่าจะเป็น ชุด Classis Afternoon Tea สำหรับผู้ที่ชอบความเรียบหรูอร่อยในสไตล์ต้นตำรับ หรือจะเป็นชุด Guilt Free Afternoon Tea สำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ ทุกชุดเสิร์ฟคู่กับชาระดับพรีเมี่ยมหลากหลายชนิดให้คุณได้เลือกตามความชอบ รวมทั้งชาสมุนไพรออร์แกนิก ชงโดยทีมาสเตอร์ หรือพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านชาของโรงแรมฯ ที่จัดเตรียมมาเสิร์ฟให้คุณได้ผ่อนคลาย

พบกับชุดน้ำชายามบ่าย The Verdant Afternoon Tea ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ เติมความสดชื่นก่อนจิบชาด้วย กรานิต้าเมล่อนผสมน้ำมะพร้าว เกล็ดน้ำแข็งสีอ่อนละมุ่นที่เสิร์ฟในลูกมะพร้าวขนาดกระทัดรัด อร่อยกับสโคนสูตรพิเศษทั้งคลาสสิคสโคนและสโคนลูกเกด เสิร์ฟพร้อมแยมสตรอเบอร์รี่ ค็อตเต็ทครีมชีส และเลม่อนเคิร์ด กรุ่นกลิ่นความหอมหวานกับเมนูของว่างยามบ่าย ไม่ว่าจะเป็น ฟัวกราโรล–ฟัวกราเทอร์รีนเสิร์ฟคู่กับเมล็ดโกโก้ บลูเบอร์รี่และขนมปังบรียอร์ช, สก็อตติชแซลม่อนทาท่าร์–ที่นำขนมปังปัมเปอร์นิเคิลสอดไส้ด้วยแซลม่อนทาท่าร์และซาร์วครีมเติมรสชาติด้วยไข่ปลาคาร์เวียร์, เวเฟอร์กุ้งค็อกเทลสูตรพิเศษ, ขนมปังซาร์วโดวและไก่โคโรเนชั่น–ที่นำอกไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มพื้นที่กว้างมาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศนานาชนิดเสิร์ฟในขนมปังซาร์วโดว ปิดท้ายเมนูของคาวด้วย แซนวิชแฮมและไข่สูตรพิเศษ – ที่นำสลัดไข่ออร์แกนิค แฮมรมควันและเมล็ดมัสตาร์ดมาเสิร์ฟพร้อมขนมปังแสนอร่อย ลิ้มลองเมนูของหวานและเบเกอรี่อย่าง เดอะ ทาร์ต – ทาร์ตสอดไส้ด้วย วานิลลาจากเชียงใหม่แซมรสเปรี้ยวด้วยราสเบอร์รี่เจลลาติน, เดอะ ชอต – บลูเบอร์รี่สกัดเย็นสูตรพิเศษ, เดอะ เคอแนลล์ - อัลม่อนคุ้กกี้เสิร์ฟครีมครีมถั่วเหลืองและเจลลี่แครอท, เดอะ เค้ก – เค้กเมเดอลินสูตรพิเศษ ปิดท้ายด้วย เดอะ พาร์ลีน–ช็อกโกแลตเข้มข้นสูตรต้นตำรับ

ทุกเมนูแห่งความอร่อยนี้ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นโดย เชฟพอล เคลลี่ เอ็กเซ็กคูทีพ พาสทรี้เชฟ เชฟชาวอังกฤษ ผู้มีประสบการณ์มากมายจากโรงแรมชั้นนำทั่วโลก เชฟพอลได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เมนูจาก Sustainability Concept รวมถึงธรรมชาติและความเขียวขจีของพันธุ์ไม้นานาชนิดภายในสวน

ชุดชายามบ่าย The Verdant Afternoon Tea พร้อมเสิร์ฟคุณทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14:00 – 17:00 น. ณ ล็อบบี้ เลานจ์ ในราคาชุดละ 2,300++ บาท สำหรับ 2 ท่าน สามารถเติมชาเพิ่มได้ท่านละ 1 ครั้ง

พิเศษ ทางโรงแรมฯ จะนำรายได้จากการขายชุดชายามบ่ายในทุกวันพุธชุดละ100 บาท พร้อมเงินสมทบจากทางโรงแรมอีก 100 บาท บริจาคให้กับมูลนิธิออทิสติกไทย และ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ ภายใต้ โครงการ The Melody of Giving Back จิบชายามบ่ายสมทบทุนการศึกษาจากเสียงเพลง อีกด้วย