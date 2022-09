แดนสวรรค์ของ VIP คนดัง…อยู่ที่ไหนกันบ้าง?

เกาะโบรา โบร่า (Bora Bora) เป็นส่วนหนึ่งของเฟรนช์โปลินีเซีย และมีความหมายว่า ‘แรกเกิด’ ในภาษาตาฮิติ ดาราฮอลลีวูด อย่าง เจนนิเฟอร์ อนิสตัน เคยเดินทางมาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กับ จัสติน เทอโรซ์ ที่ โบรา โบร่า เมื่อปี 2015 ก่อนจะแยกทางกันในอีกสองปีถัดมา ครอบครัวคาร์ดาเชียนก็เคยมาเยือน รวมถึง นิโคล คิดแมน กับสามี-คีธ เออร์บัน เกาะแห่งนี้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก

เจนนิเฟอร์ โลเปซ และ จัสติน บีเบอร์ ชอบไปพักร้อนที่ คาโบ ซาน ลูคัส (Cabo San Lucas) ในเม็กซิโก ที่ดกดื่นไปด้วยโรงแรมหรูและทัศนียภาพน่าตื่นตาตื่นใจ จุดน่าสนใจหลักอยู่ตรงโขดหิน ‘Land’s End’ ที่โอบล้อมอ่าว Lover’s Beach ไว้ นักเขียนชื่อดัง-จอห์น สไตน์เบ็ก ก็เคยเขียนบรรยายเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ว่าเป็น “จินตนาการเรื่องโจรสลัดของเด็กน้อย”

เนคเคอร์ ไอส์แลนด์ (Necker Island) เป็นรีสอร์ตหรูในหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เปิดให้บริการเฉพาะแขกวีไอพี และสามารถเข้าถึงได้เฉพาะทางเรือเท่านั้น บุคคลสำคัญ อย่าง เจ้าหญิงไดอานา เคยพาเจ้าชายวิลเลียม และเจ้าชายแฮร์รี ไปพักผ่อนเมื่อปี 1990 เจ้าหญิงเบียทริซก็เคยไปใช้บริการเมื่อปี 2012 กับอดีตคนรัก-เดฟ คลาร์ก นอกจากนั้น ยังมีนักการเมืองระดับโลก อย่าง บารัก โอบามา, โทนี แบลร์, เนลสัน มันเดลา, โคฟี อันนัน หรือสมาชิกวงโรลลิง สโตนส์ ก็เคยไปทริปฮันนีมูนที่นี่ เอ็กคลูซีฟแค่ไหนต้องดูที่ราคา กรุ๊ปเล็กต้องจองอย่างต่ำ 10 ห้อง ราคาห้องละ 5,150 ดอลลาร์ต่อคืน (แสนแปด!)

เป็นสโลแกนที่คุ้นหูของแฟนซีรีส์ ‘Game of Thrones’ และเมืองดูบรอฟนิค ของโครเอเชีย ก็กลายเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ดังเรื่องนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปเยือนอย่างไม่ขาดสายในช่วงฤดูร้อน บริเวณใกล้ชายฝั่งของดูบรอฟนิคมีเกาะชื่อว่า ‘ฮวาร์’ (Hvar) เป็นจุดหมายปลายทางของ แจ็กกี้ เคนเนดี และจิออร์จิโอ อาร์มานี รวมถึงเจ้าชายแฮร์รีด้วย

ทะเลสาบโคโม (Lake Como) ของอิตาลี เคยได้รับการจัดอันดับเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จากหนังสือพิมพ์ Huffington Post หลายคนชื่นชมกับสภาพอากาศ วิลล่าและหมู่บ้านที่งดงามของที่นี่ นักแสดงชื่อดัง อย่าง จอร์จ คลูนีย์และอามาล-ภรรยา จึงคิดอยากมาปักหลักสร้างรังมโหฬาร รวมทั้งแบรด พิตต์ และผู้กำกับฯ จอร์จ ลูคัส ด้วยเช่นกัน

คนทั่วไปพูดถึงการพักร้อน ส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพทะเล แสงแดด และชายหาด แต่คนสวย-หล่อและรวยส่วนใหญ่ นึกถึงภาพอะไรที่เย็นสบายกว่านั้น ที่ซังต์โมริทซ์ (St. Moritz) ในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นจุดนัดพบของเหล่านักแสดงยุโรป และสมาชิกราชวงศ์มานานหลายทศวรรษแล้ว อย่างเช่น จักรพรรดินีฟาราห์ ปาห์ลาวี อดีตอัครมเหสีของพระเจ้าชาห์แห่งอิหร่าน ที่เคยเสด็จเยือนซังต์โมริทซ์เมื่อปี 1975 และเหล่าคนดังจากแวดวงบันเทิง อย่าง ชาร์ลี แชปลิน, อัลเฟรด ฮิตช์ค็อก, มาร์เลเน ดีทริช ทุกวันนี้ ซังต์โมริทซ์ยังเป็นแหล่งกบดานของมหาเศรษฐีจากรัสเซียอีกด้วย

มิก แจ็กเกอร์ เคยจัดงานแต่งกับภรรยาคนที่สอง-เจอร์รี ฮอลล์ ที่บาหลี (Bali) ในปี 1990 บาหลีค่อยๆ พัฒนาจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ คนดัง อย่าง ปารีส ฮิลตัน ก็เคยมาเปิดโลกกว้างที่นี่ เพียงแต่ไม่ได้เข้าพักโรงแรมในเครือฮิลตัน คิม คาร์ดาเชียนก็ไม่พลาดเช่นกัน นอกจากเที่ยวแล้วยังถ่ายคอนเทนต์ลงใน ‘Keeping Up with the Kardashians’ อวดความสุขระหว่างเข้าพักรีสอร์ตหรูชื่อ Soori Resort Hotel ซึ่งเว็บไซต์นิตยสาร Hello! ของอังกฤษ เตือนด้วยคำแซวว่า ราคาอาจทำให้น้ำตาคลอ