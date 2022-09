สยามพารากอนดึง 15 ดึงดีไซเนอร์ไทยชั้นนำ ขับเคลื่อน Soft Power แฟชั่นไทยสู่เวทีสากล

สยามพารากอน จัดงาน

(BIFW2022) ที่สุดแห่งเวทีแฟชั่นระดับโลก อวดโฉมผลงานคอลเลกชันล่าสุดของ 15 สุดยอดดีไซเนอร์ไทยและดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาแรง พร้อมเดินหน้าพันธกิจส่งเสริมและประกาศศักยภาพแฟชั่นไทยสู่สากล ต่อยอดยุทธศาสตร์ภาครัฐในการผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ซึ่งถือเป็น Soft Power อันทรงพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 21-25 ก.ย. 65 ณ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่

พร้อมนำเสนอคอลเลกชันล่าสุดของแบรนด์ไทยระดับแนวหน้า และแบรนด์ดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาแรงทั้งหมดถึง 15 โชว์ ได้แก่ Absolute Siam presented by ZEPETO : Sculpture Studio x Waterandother x Fill in the Bag, ASAVA, FLYNOW, FRI27NOV., GREYHOUND ORIGINAL, ISSUE presented by TAT, KLOSET, LEISURE PROJECTS, NAGARA, PAINKILLER Atelier presented by Seiko 5 Sports, POEM Presented by Purra, TandT, VATANIKA presented by Lexus, VICKTEERUT และ VVON SUGUNNASIL ซึ่งแต่ละแบรนด์ต่างเตรียมผลงานคอลเลกชันสุดพิเศษ มาเปิดตัวที่เวทีแฟชั่นแห่งนี้เป็นครั้งแรก โดยมีเหล่านางแบบ นายแบบชั้นนำ ร่วมด้วยศิลปินดาราแถวหน้าร่วมงานตลอด 5 วัน