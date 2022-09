เลกซัสพาสาวกไลก้าร่วมเวิร์กชอปถ่ายภาพ

Leica Akademie Thailand จับมือ LEXUS จัดกิจกรรมโฟโต้เวิร์กชอป

ให้กับผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพและหลงใหลในความเร็ว ร่วมออกทริปท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี มุ่งหน้าสู่ ณ สัทธา อุทยานไทย และอุทยานหินเขางู เพื่อ Test Drive รถเลกซัสและเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นกับ Leica Ambassador Thailand ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์, แอ๊ด-พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์, โต้-วิรุนันท์ ชิตเดชะ และชัช-ชัชวาล จันทโชติบุตร โดยมีสาวกไลก้า อย่าง นักแสดงสาว “มะปราง-อลิสา ขุนแขวง” ร่วมเดินทาง

เปิดทริปกันที่จุดนัดพบ Toyota ALIVE พร้อมเคลื่อนทัพรถเลกซัสออกไปสู่จุดหมายปลายทางแรก ณ สัทธา อุทยานไทย อุทยานแห่งการเรียนรู้ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตั้งอยู่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี จากนั้นไปพักเบรคเพิ่มพลังกันที่ โรงนาราชบุรี By The BARN HOUSE & FARM ต่อด้วยการไปเช็กอินที่ อุทยานหินเขางู สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งมีโบราณสถานซ่อนตัวอยู่ภายในภูเขา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 8 กม. ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อให้ผู้ร่วมทริปสนุกไปกับการถ่ายภาพ ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ปิดท้ายด้วยดินเนอร์สุดพิเศษ ณ INLAYA ร้านอาหารวิวงามท่ามกลางทะเลสาบส่วนตัวที่ราชบุรี เคล้าบทเพลงเพราะๆ จาก เพียว The Voice Thailand

สำหรับทริปต่อไปคนรักไลก้าต้องไม่พลาดทริป LEICA TRAVEL SERIES WORKSHOP : AUTUMN IN TURKEY วันที่ 21-28 ต.ค. 65 และติดตามกิจกรรมดีๆ จาก Leica Akademie Thailand ได้ที่ Facebook : Leica Camera สำรองที่นั่งที่ Leica Store Gaysorn โทร. 0-2656-1102