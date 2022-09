20 ปี “สเรทซิส” ถ่ายทอดตัวตน ผ่านงาน “INTO SRETSIS UNIVERSE”

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี

โดย สามพี่น้องผู้ก่อตั้ง อิ๊บ-คล้ายเดือน, เอ๋ย-พิมพ์ดาว และ แอ้-มทินา สุขะหุต ได้จัดงาน

นิทรรศการที่โชว์ผลงานในประวัติศาสตร์แบรนด์ บอกเล่าตัวตนของสเรทซิสในฐานะแบรนด์เสื้อผ้า พร้อมชวนเซเลบริตีร่วมงานฉลองและสัมผัสคอลเลกชันล่าสุด Fall-Winter 2022 “Dollhouse Hideaway” ที่นำพาทุกคนไปยัง Dollhouse อันเป็นดั่ง Safe House ในยุคปัจจุบัน โดยนิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. 65 เวลา 11.00-18.00 น. ที่ ATT19 เจริญกรุง 30

พิมพ์ดาว สุขะหุต ครีเอทีฟไดเรกเตอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์สเรทซิส กล่าวว่า การเดินทางของแบรนด์สเรทซิสค ล้ายการบันทึกเรื่องราวชีวิตจริงในช่วงเวลาต่างๆ ผ่านมุมมองของพวกเราสามพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือการค้นพบแรงบันดาลใจต่างๆ รอบตัว ถูกนำมาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าตามจินตนาการ ตั้งแต่คอลเลกชันแรกมาจนถึงปัจจุบัน เสมือนเป็นการค่อยๆ ก่อสร้างดีเอ็นเอของสาวสเรทซิสขึ้น กลายเป็นคาแรกเตอร์ที่ทำให้ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี จนเป็นที่มาของการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้ ที่ผ่านการเรียนรู้เติบโตและได้ร่วมงานกับคนเบื้องหลัง ช่างภาพ สไตลิสต์ รวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ มากมายทั้งไทยและระดับโลก อาทิ ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต หรือแม้แต่ ลิซ่า แบล็คพิงค์ จึงอยากให้แฟนๆ ของสเรทซิส รวมไปถึงคนรุ่นใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักเรา ได้มาร่วมเปิดประสบการณ์และรู้จักกับ Sretsis Universe ในหลากหลายมุมมองกันที่นิทรรศการนี้

สำหรับนิทรรศการจะเป็นการนำประวัติศาสตร์และผลงานของแบรนด์มาถ่ายทอด ซึ่งออกแบบโดย จิโร่ เอ็นโดะ สถาปนิกและนักออกแบบนิทรรศการชาวญี่ปุ่น ที่ร่วมงานกับแบรนด์มากว่า 15 ปี และอีกหนึ่งในไฮไลท์คือ หนังสั้นที่กำกับโดย จีน-คำขวัญ ดวงมณี และแอนิเมชั่นโดย โอ-ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ ศิลปินที่ออกแบบลายผ้าและลายพิมพ์ให้แบรนด์มาตั้งแต่คอลเลกชันแรกๆ โดยพื้นที่การจัดแสดงงานแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ เพื่อสื่อสารมุมมองและเรื่องราวของสเรทซิส ไม่ว่าจะเป็น Into Sretsis Universe, Cinémathèque Sretsis, Story-telling Textiles, Clockwork Craftsmanship, Connecting Dreams and Reality, Retrospectively Yours, Sretsis Reimagined และโซน Museum Shop ที่ล้วนเล่าวิธีคิดงานหรือผลลัพธ์ที่ตัวชิ้นงาน ไปจนถึงอนาคตที่แบรนด์กำลังก้าวเดินไป ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การสร้างงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางในการบริหารงานตลอด 20 ปีที่ผ่านมา