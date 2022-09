Burberry เปิดตัวจอนจีฮยอนในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด

เปิดตัวนักแสดงหญิงคนดังจากประเทศเกาหลีใต้

ป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของแบรนด์อย่างเป็นทางการ พร้อมภาพถ่ายสุดพิเศษ

โดยจอนจีฮยอนนั้น เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หญิงคนแรกของ Burberry ในประเทศเกาหลีใต้ ด้วยผลงานการแสดงที่โดดเด่นและโด่งดัง เช่น Kingdom: Ashin from the North and Assassination บนแพลตฟอร์ม Netflix ซึ่งนับว่าเป็นภาพยนตร์เกาหลีที่ทำรายได้สูงสุดในปี 2015 นอกจากนี้เธอยังได้รับอีกหลายรางวัลจากงาน Grand Bell Awards และยังได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีจากงาน Baeksang Art Awards.

"นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Burberry ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษ และยังมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ในขณะที่ยังคงความดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนานเอาไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะสื่อสารออกไปในฐานะนักแสดง ความงดงามที่ไม่มีที่สิ้นสุดของ Burberry ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับฉันอย่างมาก และฉันตั้งตารอคอยที่จะได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับทางแบรนด์" - จอนจีฮยอน

เพื่อประกาศการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ จอนจีฮยอนมาในลุคของ Burberry ด้วยกันทั้งหมด 3 ลุค:

1.เทรนช์โค้ทสีน้ำตาลอ่อนประดับด้วยห่วงโซ่ และเสื้อเสื้อเชิร์ตเดรสผ้าคอตตอนป๊อปปลิ้นเข้าคู่กับกระโปรงลาย Check สีน้ำตาลเข้มวัสดุผ้าวูลแฟลนเนล พร้อมด้วยกระเป๋าแบบมีสายรูดขนาดเล็กสีน้ำตาลเบิร์ชลาย Check TB

2.จั๊มสูทที่ทำจากผ้าวูลสีดำปักลาย พร้อมด้วยกระเป๋า Mini Leather Frances

3.เสื้อสเวตเตอร์คอเต่าผ้าแคชเมียร์ และกระโปรงวูลสีดำ มาพร้อมกับกระเป๋ารุ่น Quilted Leather Small Lola