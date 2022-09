“มาร์ก เจคอบส์” จัดงานเปิดตัว “เดอะ เดนิม โมโนแกรม คอลเลกชั่น” สุดยิ่งใหญ่

แบรนด์แฟชั่นลักชูรีสัญชาติอเมริกันจัดงานเปิดตัว

พร้อมนำเสนอไอเทมใหม่ล่าสุดจากคอลเลกชั่นฤดูใบไม้ร่วง 2022 ที่ มาร์ก เจคอบส์ ชั้น 1 โซนเอเทรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ โดยเป็นการสานต่อเรื่องราวลายพิมพ์โลโก้ไอคอนิกของมาร์ก เจคอบส์ ด้วยแมตทีเรียลผ้าทอเดนิมระดับพรีเมียม สู่แฟชั่นไอเทมสตรีทแวร์เปี่ยมเสน่ห์ความเป็นอเมริกันชนให้เหล่าคนรักแฟชั่นได้สนุกไปกับสไตล์โดดเด่นไม่เหมือนใคร

ภายในงานเปิดตัวที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มาร์ก เจคอบส์ ได้รับเกียรติจาก เจฟ-วรกมล ซาเตอร์, นิ้ง-ชัญญา แมกคลอรี่ย์, แพทริค-อนันดา ชื่นสมทรง, ปั๋น-ดริสา การพจน์ปั๋น และ 6 เมมเบอร์ศิลปินหนุ่มหล่อจากวง Proxie ที่มาร่วมสร้างสีสันและเติมเต็มประสบการณ์แฟชั่นสุดคูลในโททัลลุคจากคอลเลกชั่นล่าสุด พร้อมเลือกมิกซ์แอนด์แมตช์ไอเทมเสื้อผ้าเรดี้ทูแวร์ยูนิเซ็กส์ไร้ข้อจำกัดทางเพศ และแอกเซสซอรีหลากหลายรูปแบบในฉบับของตัวเอง อาทิ “เดอะ โมโนแกรม คอลเลกชั่น” (The Monogram Collection) และ “เดอะ คัลเลอร์ คอลเลกชั่น” (The Color Collection) ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ “Made to Mix, Match and Style Your Own Way” เหมาะสำหรับสวมใส่ในชีวิตประจำวัน

นอกจากนั้นไฮไลต์หลักภายในงานเปิดตัวยังตกเป็นของ “เดอะ เดนิม โมโนแกรม คอลเลกชั่น” ที่นำลวดลายโลโก้โมโนแกรมซิกเนเจอร์ของแบรนด์มาอัปเกรดด้วยวัสดุผ้าทอเดนิมสั่งผลิตพิเศษ จากประเทศอิตาลีซึ่งทางแบรนด์ร่วมพัฒนาสำหรับใช้รังสรรค์รันเวย์คอลเลกชั่นฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 2021 จัดแสดง ณ นิวยอร์กแฟชั่นวีค โดยปรับสเกลลวดลายให้ใหญ่ขึ้นบนคีย์ไอเทม อย่าง เสื้อเอวลอยทรงรัดอก ชุดกระโปรงแต่งดีเทลคัทเอาท์ด้านหลัง แจ็กเกต และกางเกงโอเวอร์ไซส์เป็นต้น

นอกเหนือจากฝั่งเสื้อผ้าแบบเรดี้ทูแวร์ วัสดุผ้าทอเดนิมยังปรากฏบนสินค้ากลุ่มแอคเซสซอรี เริ่มจาก “ดิ อเมริกาน่า เจ มาร์ก โกเดอร์ แบ็ก” (The Americana J Marc Shoulder Bag) กระเป๋ารุ่นซิกเนเจอร์จากแรงบันดาลใจรูปทรงกระเป๋าสะพายแสนเก๋บนรันเวย์คอลเลกชั่นฤดูใบไม้ร่วง ปี ค.ศ. 2016 เช่นเดียวกับ “ดิ อเมริกาน่า โท้ต แบ็ก” (The Americana Tote Bag) กระเป๋าถือทรงโท้ทที่ตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการใช้งาน ทั้งคู่มาพร้อมกับดีไซน์สะท้อนจิตวิญญาณอิสระเสรีภาพแบบอเมริกันชน ผสมผสานเข้ากับแฟชั่นสไตล์กรันจ์ (grunge) เพื่อคงอัตลักษณ์ความเท่เฉพาะตัวและดีเอ็นเอของมาร์ก เจคอบส์ ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ