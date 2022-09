“บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 67” เลอค่าร่วมสมัยแบบไทย ตระการตาเครื่องประดับและอัญมณี

พบกับ ผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากไทยและทั่วโลก 1,020 บริษัท มาจัดแสดงบนพื้นที่ 2,004 คูหา ชมนิทรรศการและกิจกรรมมากมาย อาทิ The Jewel Wonders นิทรรศการรวมสินค้าไฮไลต์จากผู้แสดงสินค้า และเทรนด์จิวเวลรีที่มาแรง ส่วนจัดแสดง The Jewellers นำเสนอผลงานของนักออกแบบเครื่องประดับรุ่นใหม่ และคูหาพิเศษภายใต้โครงการ The New Faces รวมผู้ประกอบการ SMEs ชั้นนำทั่วไทย กิจกรรมเสวนาต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ การสาธิตการทำเครื่องประดับโดยช่างฝีมือ และเวิร์กชอป ตั้งแต่วันที่ 7-11 ก.ย. 65 เจรจาธุรกิจ 7-9 ก.ย. 65 เวลา 10.00-18.00 น. และจำหน่ายปลีกวันที่ 10-11 ก.ย. 65 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bkkgems.com