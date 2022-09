“คาร์นิวัลเมจิก” ปลุกภูเก็ตให้สว่างไสว! เที่ยวงานวัดแบบสีสันตระการตา

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลาย “ภูเก็ตแฟนตาซี” โดย ผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร และกิตติกร คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี และบจก.คาร์นิวัลเมจิก จึงเปิดตัวโครงการ

ใกล้กับภูเก็ตแฟนตาซี ณ หาดกมลา จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นสวนสนุกยามค่ำคืนบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ในคอนเซ็ปต์วัฒนธรรมงานรื่นเริงของไทย ซึ่งใช้งบลงทุนรวมกว่า 6,600 ล้านบาท ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลก อย่าง อินเดีย จีน ยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง มาชม 2 ล้านคนภายในปี 2566

กิตติกรกล่าวว่า “จากความสำเร็จของภูเก็ตแฟนตาซี ธีมปาร์ควัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกตลอด 22 ปีที่ผ่านมา ในปีนี้บริษัทพร้อมเปิดตัวโครงการ คาร์นิวัลเมจิก-มหัศจรรย์อาณาจักรเมืองไฟ (Carnival Magic-The Magical Kingdom of Lights) ธีมปาร์คคาร์นิวัลสไตล์ไทยที่แรกและที่เดียวในโลก เป็นสวนสนุกที่ชูเอกลักษณ์การจัดงานรื่นเริงสไตล์ฟันแฟร์ หรืองานวัดของไทย ตื่นตาตื่นใจด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ผสานความสนุกสนานแบบไทยๆ ในมาตรฐานระดับโลก คาดว่าจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะต้องเข้ามาเยี่ยมชม และได้รับประสบการณ์สุดประทับใจ”

ภายใน คาร์นิวัลเมจิก พรั่งพร้อมไปด้วย Attractions ที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย ตระการตาด้วยดวงไฟกว่า 40 ล้านดวง แบ่งเป็น 4 โซนหลักคือ

“คาร์นิวัลฟันแฟร์” (Carnival Fun Fair) ถนนชอปปิง เพลิดเพลินกับการชอปสินค้าต่างๆ ในร้านค้าที่ถูกตกแต่งด้วยสีสันสดใสสไตล์คาร์นิวัล พร้มการแสดงตลอดทั้งคืน เช่น ขบวนคาร์นิวัล ศูนย์เครื่องเล่น VR ลิ้มรสอาหารทานเล่นและของหวานอย่างจุใจ ถ่ายภาพกับมาสคอต เกมการละเล่น และเครื่องเล่นมากมาย เช่น ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน หรือการขับรถแข่ง เป็นต้น

“เบิร์ดออฟพาราไดซ์” (Bird of Paradise) ภัตตาคารบุฟเฟต์ที่รองรับลูกค้าได้มากกว่า 3,000 ที่นั่ง รายล้อมไปด้วยรูปปั้นนกยูงยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ อาหารเลิศรสกว่า 100 เมนู สไตล์ตะวันตกและตะวันออก อาหารอินเดีย มังสวิรัติ และฮาลาล ในอนาคตจะมีภัตตาคารหรู “ริเวอร์ออฟบลิส” (River of Bliss Luxury Restaurant) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานลอยกระทง ให้บริการอาหารแบบเซ็ตเมนูที่ลูกค้าเลือกเองได้ ในบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยกระทงสวยงาม พร้อมตื่นเต้นกับไฮไลต์ของภัตตาคารแห่งนี้คือ ลูกค้าที่จะมารับประทานอาหารจะต้องเดินมาตรงกลางของ “น้ำตกแห่งความสุข” (Happiness Falls) เพื่อขึ้น “เรือแห่งความสุขสำราญ” (Barge of Happiness) ซึ่งจะลอยขึ้นเหนือจากพื้นประมาณ 7 เมตร เพื่อเข้าสู่บริเวณภายในภัตตาคาร

“โรงละครริเวอร์พาเลส” (River Palace) เป็นโรงละครขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 16,000 ตร.ม. (ประมาณ 10 ไร่) รองรับผู้ชมได้กว่า 2,200 ที่นั่ง เวทีกว้าง 22 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมการแสดงขบวนพาเหรดอินดอร์ “ริเวอร์คาร์นิวัล” (River Carnival) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

“ริเวอร์คาร์นิวัล” (River Carnival) การแสดงพาเหรด 50 นาที ที่ผสานศิลปะไทยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยรถขบวนแห่พาเหรดขนาดใหญ่กว่า 88 ลำ ประดับด้วยแสงไฟหลายล้านดวง และเอฟเฟกต์ต่างๆ ไฮไลต์คือ มีรถพาเหรดยาวที่สุดในโลกถึง 70 เมตร หรือยาวเกือบเท่ากับเครื่องบินจัมโบ้ A380

“เมืองไฟ คิงดอมออฟไลต์ส” (Kingdom of Lights) เป็นเมืองที่มีไฟประดับมากกว่า 40 ล้านดวง ในพื้นที่กว่า 9 โซน ไฮไลต์คือ โซนริเวอร์ออฟไลต์ส (River of Lights) ที่มีการนำดวงไฟหลายล้านดวงมาประดับบนโครงเหล็กดัดลวดลายสวยงาม (Luminaries) ยาวถึง 50 กม. เป็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยล้อมรอบทะเลสาบ

นอกจากนี้ โครงการคาร์นิวัลเมจิก ยังได้สร้างสถิติใหม่แห่งวงการท่องเที่ยวของไทยและของโลก ด้วยการได้รับรางวัลสถิติโลก Guinness World Records ถึง 9 รางวัลคือ1.รถพาเหรดที่ยาวที่สุดในโลก 2.การแสดงแสงสีเสียงที่ใช้ไฟ LED มากที่สุดในโลก 3.รูปปั้นไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4.โครงสร้างไฟ LED ใหญ่ที่สุดในโลก 5.ตู้ป๊อปคอร์น (Popcorn machine) ใหญ่ที่สุดในโลก 6.โคมระย้า (Chandelier) ใหญ่ที่สุดในโลก 7.รูปปั้นเปเปอร์มาเช่ (Paper-mache) ใหญ่ที่สุดในโลก 8.กรอบเวที (Proscenium) สูงที่สุดในโลก 9.รถตู้ที่ติดไฟ LED มากที่สุดในโลก

พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 20 กันยายน 2565