ที่นอน “โอมาซซ์” เนรมิตห้องนอนที่สนามบินสุวรรณภูมิรับผู้โดยสาร

เนรมิตห้องรับรองพิเศษภายในสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อส่งมอบประสบการณ์แห่งการพักผ่อนผ่านห้องนอน The Coral’s Chambers by Omazz® ที่ถูกเนรมิตตามหลักปรัชญา “ความสงบ คือความสุขที่แท้จริง” ให้ทุกการเดินทางเป็นช่วงเวลาที่พิเศษยิ่งขึ้น และเต็มอิ่มไปกับความสุขที่สมบูรณ์แบบ

โอมาซซ์ผู้ผลิตที่นอนและชุดเครื่องนอนออร์แกนิคจากแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลก ผ่านการผลิตด้วยทักษะหัตถกรรมจากช่างผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลป์ สู่การสร้างสรรค์ที่ทำให้ทุกคอลเลกชันเปรียบเสมือนศิลปะแห่งการพักผ่อน ได้เริ่มต้นโปรเจกต์ “The Bed Experience by Omazz®” ที่ลงทุนกว่า 100 ล้านบาทเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษผ่านมุมมองที่ว่าการพักผ่อนเป็นความสุขของทุกคนที่ไม่สามารถแยกออกจากวิถีชีวิตได้ โดยโปรเจกต์ดังกล่าวได้รับการต่อยอดร่วมกันกับธุรกิจหลายรูปแบบ รวมถึงครั้งนี้ที่โอมาซซ์ ร่วมกับ The Coral First Class Lounge สู่ห้องพักภายในสนามบินสุวรรณภูมิ The Coral’s Chambers by Omazz®

The Coral’s Chambers by Omazz® เป็นความสมบูรณ์แบบตามหลักปรัชญา “ความสงบ คือความสุขที่แท้จริง” เกิดขึ้นจากมุมมองร่วมกันของทั้งสองฝ่ายซึ่งตั้งใจมอบประสบการณ์ให้กับผู้โดยสารทุกท่านได้สัมผัสถึงความสบายควบคู่ไปกับการเดินทางที่จะช่วยเติมเต็มให้ช่วงเวลามีความหมายถึงยิ่งขึ้น โดยโอมาซซ์ ได้เลือกเฉพาะคอลเลกชันพิเศษสำหรับโปรเจกต์ครั้งนี้