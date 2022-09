คนดังหาความบันเทิงใจในที่พักอาศัย อยู่บ้านแบบรื่นรมย์ชมศิลปะ

จากแรงบันดาลใจของการใช้ชีวิตให้สนุก และสะดวกสบาย แฝงด้วยความลักชัวรี่อย่างมีศิลปะในแบบคนเมือง “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” ได้เผยโฉมสถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่อาศัยในรูปแบบ Branded Residences ผ่านงาน

งานนิทรรศการศิลปะเพื่อเปิดตัว

หนึ่งในโครงการที่พักอาศัยที่ออกแบบเพื่อคนรักชีวิตเมือง ซึ่งตีความออกมาเป็นผลงานศิลปะ โดยศิลปินอเมริกันที่มีชื่อเสียงระดับโลก



ในงานมี ศิรเดช โทณวณิก รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ บมจ.ดุสิตธานี, คุณายุทธ เดชอุดม ผช.รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดูแลงานด้านการวางแผนและการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา พร้อมด้วย ละเอียด โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.วิมานสุริยา ร่วมเปิดตัวโครงการและนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่ ณ สำนักงานขายโครงการดุสิต เรสซิเดนเซส และดุสิต พาร์คไซต์

พร้อมจับมือกับ PLAY art house แกลอรี่ศิลปะที่เคยร่วมงานกับทางดุสิตมาแล้ว เพื่อช่วยในการคัดเลือกและเชิญศิลปินมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับเราในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น เทรย์ เฮิร์สต์ ศิลปินชื่อดังชาวอเมริกัน ผู้มีฝีไม้ลายมือในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ ร่วมสะท้อนความงดงามของสถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัยของ ดุสิต พาร์คไซต์ และ เติ้ม-ดนีย์นาถ บุรกสิกร ที่ถ่ายทอดความคลาสสิกของ ดุสิต เรสซิเดนเซส

ภายในงานเปิดตัว เทรย์ได้แสดง Live painting โชว์การเพนต์ภาพให้ผู้ร่วมงานชมแบบสดๆ ซึ่งเป็นการนำเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวศิลปิน การสะบัดฝีแปรงอย่างเรียบง่ายเป็นลวดลายซ้ำๆ แต่มีความเฉพาะตัว มาสร้างผลงานแอบสแตรคจากสีน้ำบนกระดาษสาแฮนด์เมด ทั้งยังจัดแสดงผลงานของศิลปินและสไตลิสต์ชาวไทย เติ้ม-ดนีย์นาถ ที่นำเสนองานศิลปะแนวแอบสแตรค ในคอนเซ็ปต์ “The Way It Used to Be” ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากความคลาสสิกไร้กาลเวลาในแบบ “ดุสิต เรสซิเดนเซส”