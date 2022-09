“Mooncake Festival 2022” รวมความอร่อย ของขนมไหว้พระจันทร์ หลากหลายไส้ที่ กูร์เมต์ อีทส์

THE PENINSULA BANGKOK ขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดไข่แดงออร์แกนิก ที่เป็นนิยมของโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ

KARRAT ขนมไหว้พระจันทร์ในคอนเซ็ปต์ Taste Of China นำเมนูอาหารจีนยอดนิยมอย่าง เป็ดปักกิ่ง หมูแดงบาร์บีคิวฮ่องกง และชานมไข่มุกไต้หวัน มาอยู่ในขนมไหว้พระจันทร์สูตรดั้งเดิม

HEIYIN ขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษสไตล์ฮ่องกง ของร้านอาหารจีนเฮยยิน พบกับไส้ขนมทั้ง 6 ชนิด ที่คัดสรรวัตถุดิบพรีเมียมนำเข้าจากฮ่องกง ผ่านกระบวนการทำที่พิถีพิถันและอบสดใหม่จากเตา

SHANGRI-LA BANGKOK ที่แน่นอนว่าขนมไหว้พระจันทร์นั้นรสชาติอร่อย และถูกที่รังสรรค์ขึ้นมายังพิถีพิถัน ยังมาพร้อมกับกล่องลวดลายแสนคลาสสิคของนกฮัมมิงเบิร์ดที่กำลังดื่มด่ำกับน้ำหวานจากดอกโบตั๋น อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของจีน

BANYAN TREE BANGKOK ขนมไหว้พระจันทร์แบบโฮมเมด ที่มีหลากหลายไส้ให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นไส้ที่นิยมมากที่สุดอย่าง ไส้ทุเรียน ไส้โหงวยิ้ง ไส้เม็ดบัว และอีก 2 ไส้ใหม่ที่เชฟได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษ คือ ไส้มอคค่าคาราเมล และ ไส้มะม่วงน้ำปลาหวาน

PAGODA ขนมไหว้พระจันทร์ จากห้องอาหาร Pagoda Chinese Restaurant โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park โดยไส้พิเศษของปีนี้ คือ ไส้ชาเอิร์ลเกรย์อรักษและแมคคาเดเมียกับส้ม

ANANTARA ขนมไหว้พระจันทร์ 5 รสชาติ ไส้ทุเรียนไข่เดี่ยว ไส้เม็ดบัวไข่เดี่ยว ไส้พุทราไข่เดี่ยว ไส้ครีมคัสตาร์ด ไส้ช็อคโกแลตบราวนี่ จากโรงแรม Anantara Siam Bangkok

KIMPTON MAA-LAI BANGKOK ขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษ มีให้เลือก 4 ไส้ ได้แก่ ไส้ช็อคโกแลตส้มโมจิ ไส้ทุเรียนไข่แดง ไส้เผือกหมูหยอง ไส้ใบเตยโมจิไข่แดง บรรจุในกล่องไม้ดีไซน์มินิมอล รูปกระต่ายมองพระจันทร์ ที่ออกแบบมาอย่างประณีต

Kyo Roll En X Sorn ขนมไหว้พระจันทร์สูตรแฮนด์เมดสไตล์ญี่ปุ่น การันตีรสชาติความอร่อยระดับ 2 ดาวมิชลิน เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ Custard Ginkgo และ Durian Salted-Egg บรรจุในกล่อง ‘Treasure Bag’ ทรงกระเป๋าถือสุดชิค มาพร้อมกับเทคนิค AR ด้านในกล่องที่บอกเล่าเรื่องราวตำนาน Legend of Mooncake เพียงสแกน AR ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

MX CAKES & BAKERY ขนมไหว้พระจันทร์รสชาติกลมกล่อม ที่ผ่านกรรมวิธีการอบแบบพิเศษ ทำให้ดึงรสชาติและกลิ่นหอมของคัสตาร์ดออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Hong Kong Fisherman ขนมไหว้พระจันทร์โฮมเมดสไตล์ฮ่องกง ทำสดใหม่ ไม่ใส่สารกันบูด ตัวแป้งนุ่มและบาง ใช้น้ำอ้อยเป็นส่วนประกอบแทนน้ำตาลทราย ทำให้ได้ความหอมและมันมากกว่าได้รสชาติที่กลมกล่อม

ภัตตาคารเชียงการีล่า ขนมไหว้พระจันทร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเปลือกบางไส้หนานุ่มที่ใช้วัตถุดิบชั้นดี กลิ่นหอมละมุน มีไส้ให้เลือกมากมาย

Bakery Hut ผู้นำด้านขนมมงคลของประเทศไทย นำเสนอ “Hand-crafted Mooncakes” ขนมไหว้พระจันทร์ ระดับพรีเมียม ที่ดีที่สุดของไทย คัดสรรวัตถุดิบชั้นดี มีทั้งแบบดั้งเดิม และแบบแป้งนุ่ม ปราศจากสารกันบูด มีให้เลือกมากกว่า 5 ประเภท รวมกว่า 100 ไส้ อาทิ ไส้เอสเพรซโซ่ลำไยสีทอง, ไส้บัตเตอร์ไวท์มอลต์, ไส้คัสตาร์ดไข่เค็มลาวา ไส้ตุ๊บตั๊บ, ไส้ส้มยูซุมิยาซากิ, ไส้พีชญี่ปุ่น, ไส้ชานมไต้หวัน ฯลฯ

และนอกจากนี้ยังมีขนมไหว้พระจันทร์ที่ได้รับความนิยมจากแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย อาทิ Dusit Thani Bangkok, W Hotel, Evergreen Laurel Hotel Bangkok, Grand China, Phoenix Lava, Skinni Bears, The Rolling Pinn, ภัตตาคารกอกใจ, The Athenee, The Riverie by Katathani, มังกรทอง, กิเลน, Coca Holding International, Buano, Shanghai Mansion,Jumbo Seafood, Bitkub, Holiday Pastry, Baan Ban, Harumiki, Del Luna Café BKK, เป็งกี่, แต้จิ้นเส็ง ฯลฯ และขนมไหว้พระจันทร์เอาใจคนรักสุขภาพด้วย แบรนด์ Calowie Bakery ขนมสุขภาพที่มีแคลอรี่ต่ำ