ชีอิน ชวนปรับลุค กับคอลเลคชั่น Be Wonderful, Be Best Version of You

เชื่อมั่นในการสนับสนุนให้ผู้หญิงมั่นใจในความสวยและดึงศักยภาพในแบบฉบับของตัวเองออกมาเฉิดฉาย ในเดือนนี้ SHEIN ชวนคุณมาปรับลุค เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด กับคอลเลคชั่น Be Wonderful, Be Best Version of You ซึ่งคอลเลคชั่นนี้ได้แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ SHEIN อย่าง

นักแสดงสาวที่รักในแฟชั่นมาร่วมถ่ายทอดลุคสุดมั่นใน 5 สไตล์ เป็นต้นแบบให้สาวๆได้ลองมองหาลุคที่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด จะมีสไตล์ไหนบ้างไปดูกันเลย!

เริ่มต้นสไตล์แรกกับ Be Cool ลุคสาวสไตล์สตรีท อย่างเสื้อกันหนาวผ้านิตทรงโอเวอร์ไซส์ มาในลายทางที่แมตช์ง่าย ได้กับทุกลุค ใส่คู่กับกระโปรงเอวสูงทรงดินสอสีแดงเบอร์กันดี เพิ่มดีเทลด้วยเสื้อกล้ามสีส้ม Tangerine สุดแซ่บไว้ด้านในให้ดึงดูดสายตา พร้อมเสริมด้วยแอ็กเซสซอรี่อย่างสร้อยและต่างหู คอมพลีทลุคสุดคูลอย่างมีสไตล์

Be Fun มาเติมสีสันให้ชีวิตสนุกสนานไปกับลุคสดใสอย่างเสื้อแขนยาวผ้านิตทรงครอปสุดหวาน ดีเทลผูกโบว์ด้านหน้าให้ความน่ารัก แมตช์กับกระโปรงผ้าซาตินเอวสูงสีชมพูสุดคิ้วท์ เสริมลุคให้สนุกยิ่งขึ้นด้วยกระเป๋าทรงก้อนเมฆ ตกแต่งด้วยพลอยให้ความวิบวับเป็นที่สะดุดตา

สำหรับวันทำงานสุดชิค สาวๆพลาดไม่ได้กับสไตล์ Be Chic อย่างเสื้อกั๊กสเวตเตอร์สีขาวสุดมินิมอล แมตช์กับกางเกงขาสั้นสีเบจเอวสูง เสริมลุคดูดีแบบมีระดับด้วยสร้อยคอ ต่างหูและสร้อยคอมือ ช่วยเติมเต็มวันทำงานของคุณให้มีสไตล์ยิ่งขึ้น

สำหรับวันพักผ่อนในโอกาสนัดเดทหรือนัดปิคนิคสวยๆ กับแก๊งค์เพื่อนต้องไม่พลาดกับสไตล์นี้ Be Free กับเดรสลายหินอ่อนรัดรูปสุดเก๋ ให้ลุคหวานซ่อนเซ็กซี่แบบน่าค้นหา กับดีเทลเสื้อคล้องคอผูกโบว์ ดีไซน์โชว์หลังให้คุณได้โดดเด่น จนคนต้องเหลียวหลังมองอย่างแน่นอน

ปิดท้ายด้วยสไตล์ที่เอาใจสาวเฮลตี้ รักสุขภาพ อย่างสไตล์ Be Fit เทรนด์ออกกำลังกายกำลังมา สาวๆแฟชั่นนิสต้าก็ต้องจัดเต็มกับชุด Activewear อย่างสาวกเล่นกอล์ฟที่ต้องไปออกรอบ ลองคอมพลีทลุคสปอร์ตด้วยเสื้อทรงคอปกสีทูโทนสุดอินเทรนด์ ใส่กับกระโปรงทรงจีบสีเหลืองอ่อน และสนีคเกอร์สีขาว-เบจ พร้อมเพิ่มความชิคอีกหน่อยด้วยถุงเท้าทรงสูงสีเหลืองแมตช์กับกระโปรงได้เป็นอย่างดี

มาร่วมค้นหาตัวตนของคุณและแสดงออกอย่างมั่นใจกับคอลเลคชั่น Be Wonderful, Be Best Version of You กันเถอะ ให้ทุกคนสนุกไปกับการแต่งตัวตามสไตล์ในรูปแบบของตัวเองอย่างมั่นใจ สายช้อปทุกคนห้ามพลาดกับ SHEIN Mega Sales 9.9 โปรโมชั่นเดือนนี้!! (i) ลดสูงสุด 90% กับสไตล์ที่ขายดีที่สุด, (ii) จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ มีให้ทุกวันแบบจำกัดเวลา และ (iii) แฟลชดีลเริ่มต้นเพียง 9 บาท เป็นต้น ให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าได้ช้อปกันจุกๆ ช้อปสนุกแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินในกระเป๋าตังค์อีกด้วย